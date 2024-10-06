酷洛米打卡店，要拍、要買！台南市政府觀光旅遊局、三麗鷗攜手合作推出「2024可愛降臨：My Melody & Kuromi 臺南探險之旅」限定活動，讓粉絲沉浸在三麗鷗角色的可愛世界。活動亮點包括超大型氣球展示、12公尺高的燈光秀、週邊商品快閃店，讓粉絲們購物打卡一次滿足。



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▲圖片來源：「台南旅遊」官方粉絲團，下同。



本次「2024可愛降臨：My Melody & Kuromi 臺南探險之旅」活動打卡點是粉絲們不能錯過的，結合台南地標設置拍照背板，包括「大魚的祝福」、「四草隧道」、「奇美博物館」等，打造獨一無二的探險之旅拍攝場景。這些場景融入了三麗鷗角色的可愛設計，成為粉絲拍照分享的絕佳背景，特別是在美麗的夜晚燈光襯托下，更添魅力。







此外，12公尺高的燈光秀則於夜晚登場，每半小時演出乙次、每次約5分鐘。現場更設有活動快閃店，除販賣限量商品外，還提供輕食餐飲選擇。快閃店營業時間靈活，週末開放更長時間，讓粉絲們先揪團衝台南，要拍照、要打卡，限定小物也要通通買起來。





2024可愛降臨：My Melody & Kuromi 臺南探險之旅

開放時間：

週一 ~ 週四 12:00-20:00

週五 12:00-21:00

週六 10:00-21:00

週日 10:00-20:00

燈光秀時間：

週日 ~ 週四 18:00-20:00

週五 ~ 週六 18:00-21:00

(每半小時演出乙次／每次約5分鐘)

