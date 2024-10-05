公仔控、玩具控又要衝了！國際潮玩品牌POP MART今全新插旗台南南紡購物中心，這次特別以人氣角色「LABUBU」做為主題，並融入積木元素，打造台南獨有的「LABUBU風格店」。為慶祝開幕，特別推出多款限定商品及滿額贈品活動，除了要搶購限量的LABUBU新品，還有台南「美食之都」限定公仔系列，讓人越看越餓。
推薦閱讀：JOGUMAN恐龍杯在小七！WOKY「JOGUMAN聯名杯、恐龍杯塞」8款新品7-ELEVEN就能買。
此次POP MART「LABUBU風格店」的設計別具巧思，店內以LABUBU隱藏款雕像為亮點，搭配「THE MONSTERS」系列的積木結構美學，讓整個購物空間充滿童趣與驚喜。在本次門市除了開賣LABUBU限量公仔之外，更為粉絲們推出額贈活動，超可愛「LABUBU冰箱貼、ZIMOMO杜邦紙跨包」讓粉絲們帶回家收藏。
除了「LABUBU」系列，POP MART更真呼應台南「美食之都」的稱號，特別推出了以台灣美食為主題的「PUCKY美食大酒樓」系列，PUCKY化身臭豆腐、小籠包、粽子、大閘蟹、鴛鴦鍋等經典小吃，充滿台南在地特色，也是粉絲們搶先入手的一大重點。
POP MART台南南紡店 門市資訊
地址：台南市東區中華東路一段366號1F（A1館）