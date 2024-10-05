超萌JOGUMAN又有新周邊！這次由環保杯品牌WOKY推出「JOGUMAN超萌周邊」系列，這次聯名以可愛恐龍為主題，讓日常飲水、用餐更添趣味，推出8款實用又療癒的小物，無論吸管塞、渾圓杯、雙飲杯等，每個設計都兼具可愛外型與實用功能，即日起在7-ELEVEN就能預購。



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這次WOKY x JOGUMAN聯名系列中的雙飲杯與渾圓杯是粉絲們的必備單品。雙飲杯一蓋雙用，既能吸管飲用也可直接飲用，適合日常攜帶；渾圓杯則容量達770ml，配有止滑矽膠底墊，讓使用更加穩固。搭配大口徑設計、陶瓷塗層更實用。搭配超可愛恐龍角色、氣球圖案，讓人光喝水都心情好。







此外，本次亮點「恐龍吸管塞」以超可愛立體恐龍造型設計，搭配WOKY的杯款使用，是7-ELEVEN獨家首賣款，粉絲一定要搶到。還有超萌「帆布手提袋」輕量好攜帶，不僅能裝飲料，還能放手機、錢包等小物，實用性相當高。同步推出點心盤陶瓷馬克杯、餐具組等產品，居家吃飯、喝水都能可可愛愛。





WOKY x JOGUMAN聯名系列 預購資訊

預購時間：即日起至2024/11/10

預購方式：

1、至7-ELEVEN機台掃條碼預購。

2、使用ibon機台點選「寄件/購物>門市預購>依目錄選擇>出版品>肖像商品」



WOKY x JOGUMAN聯名系列 商品售價

渾圓杯_探索天際：預購價990元

雙飲杯-追光之旅(綠)：預購價729元

雙飲杯_探索天際(粉)：預購價729元

吸管塞_BRACHIO：預購價199元

帆布手提袋：預購價369元

點心盤陶瓷馬克杯：預購價690元

餐具組_探索天際(綠)：預購價399元

餐具組_夢想清單(粉)：預購價399元



詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。