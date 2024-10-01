韓國超夯恐龍角色JOGUMAN，這次與台灣連鎖壽司「爭鮮」首次合作，在10/1起陸續推出10款可愛小物，消費滿350元就可以加購。同時爭鮮在全台打造11間主題門市打卡點，還有只送不賣的超大「100公分JOGUMAN抱枕」，讓粉絲們要吃、要拍、也要搶周邊。



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爭鮮與超人氣JOGUMAN首次合作，於10/1起連續8週推出10款限量周邊，粉絲必收的超萌設計中融入壽司元素，只在爭鮮看得到。本次特別設計實用系「冷水瓶、行李束帶、襪子」等生活小物，出遊超實用。此外還有加入壽司元素的「迴轉壽司迴力車」，超可愛4款壽司造型車車通通想收藏。







此外，還有超可愛小物「JOGUMAN絨毛玩偶」，身上穿著壽司細卷衣服，還可以穿脫，更增添亮點。爭鮮也特別為APP會員推滿額抽獎活動，有機會贏得100公分高的JOGUMAN大絨毛玩偶及韓國來回機票，粉絲一定要準時朝聖。





爭鮮 JOGUMAN 周邊商品加購活動

為了滿足粉絲，爭鮮推出隱藏版「JOGUMAN 貼紙-迴轉壽司」，爭鮮、爭鮮PLUS門市單筆消費滿600元免費送。同時在全台1111間門市打造拍照打卡點，這11間特色店中也加入了JOGUMAN裝飾，在壽司回台上、牆上、座位區、玻璃櫥窗、甚至廁所洗手台都有機會看到可愛JOGUMAN，粉絲來用餐同時也能拍照打卡，享受療癒時光。

活動地點：「爭鮮迴轉壽司」、「爭鮮PLUS」全台門市

活動商品：

10/1開賣

JOGUMAN 冷水瓶-小夥伴款/宇宙款 加購價＄329元/款



10/7開賣

JOGUMAN 襪子-BRACHIO吃壽司款/壽司宇宙款 加購價＄99元/款



10/14、10/21、10/28、11/4開賣

JOGUMAN 迴轉壽司迴力車 加購價＄139元/款



11/11開賣

JOGUMAN 絨毛玩偶 - BRACHIO細卷款 加購價＄459元/款



11/18開賣

JOGUMAN行李束帶-星球款 加購價＄199元/款



爭鮮 JOGUMAN 會員專屬滿額贈活動

活動期間：2024/10/1起，送完為止。

活動內容：爭鮮會員於爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS門市單筆消費滿600元，即贈「JOGUMAN 貼紙-迴轉壽司」1張 (數量有限、送完為止，不累贈)



爭鮮 JOGUMAN 會員專屬滿額抽獎活動

活動期間：10/1至11/30

活動內容：爭鮮會員於爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS門市單筆發票金額滿600元(不累計)，即有機會抽中「韓國來回雙人機票」或超人氣「JOGUMAN大絨毛玩偶-壽司款」。



爭鮮 with JOGUMAN特色門市

JOGUMAN 特色店

台北「爭鮮PLUS-善導寺店」、高雄「爭鮮迴轉壽司-高雄巨蛋店」



全台還有9間門市窗貼有 JOGUMAN蹤影

北部：爭鮮迴轉壽司-林森店、伊通店、西門店；爭鮮PLUS-中平店

中部：爭鮮PLUS-頭份店、爭鮮PLUS-水湳愛買店

南部：爭鮮迴轉壽司-嘉義大潤發店、中正家樂福店；爭鮮PLUS-崇學店



詳細活動規範及供應情形，依 爭鮮 官方公告為準。