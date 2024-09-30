清心福全與貓貓蟲咖波聯名，讓粉絲通通嗨翻！這次清心福全與貓貓蟲咖波聯名商品最終回，壓軸推出超可愛「立體造型恰好瓶」與「保溫瓶套組」，全系列設計都萌度爆表。先前每次聯名商品開賣幾乎都被秒殺，這波新品在10/1、10/10兩波開賣，鐵粉一定要手刀搶。
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此次清心福全X咖波聯名的「立體造型恰好瓶」以360度無死角的咖波浮雕設計，搭配立體造型瓶蓋，超萌的咖波趴在瓶身上，可愛度大加分。容量設計剛好適合650ml的大杯飲料，出門攜帶也十分方便。10月1日上午11點開賣，只要到清心門市購買任一飲品就能用65元加購這款超可愛的恰好瓶，一定不能錯過。
此外，10/10起推出第二波聯名新品「咖波保溫瓶套組」，以700ml超大容量搭配絕佳保溫效果，亮點更是獨特的咖波造型杯蓋與底座，拆開來還可變成超萌咖波公仔，胖胖造型萌翻粉絲。在10/10起到清心門市購買任一飲品，即可以850元加購一個，絕對要收藏。
清心福全X咖波聯名 立體造型恰好瓶 販售資訊
開賣日期：2024/10/1（二）上午11:00起
活動內容：來店購買任一飲品，即可以65元加購一個「立體造型恰好瓶」。
清心福全X咖波聯名 咖波保溫瓶套組
開賣日期：2024/10/10（四）上午11:00起
活動內容：來店購買任一飲品，即可以850元加購一個「咖波保溫瓶套組」。