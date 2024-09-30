貓貓蟲咖波變成甜甜圈！Mister Donut這次萬聖節聯名超萌「貓貓蟲咖波」，推出搞怪主題甜甜圈、以及周邊小物系列，在10/1起正式上市。除了造型甜甜圈外，甜甜圈紙盒、提袋、迷你派對紙盒及飲料紙杯也有貓貓蟲咖波x波堤獅的可愛身影，粉絲們一定要準時衝。



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這次Mister Donut以超萌「咖波、小雞」作為主角，推出3款聯名甜甜圈。「殭屍小雞波堤圈」以Q彈波堤圈沾裹青蘋果可可及檸檬可可沾醬，為小雞換上萬聖節裝扮。嘴角還殘留一抹血的「萬聖咖波甜甜圈」蓬鬆甜甜圈搭配藍色蘇打可可沾醬，再以酸甜優格可可沾醬還原白色肚子，內餡塞滿鮮奶油。另一款「幽靈咖波甜甜圈」則是咖波披上床單變身幽靈，內餡填滿香草鮮奶油，嘴角的蘋果可可沾醬更是聖誕節裝扮的一大亮點。







此外，Mister Donut 也推出3款怪萌獨眼甜甜圈系列，「可可獨眼波堤」及「蘇打獨眼波堤」以當紅Q彈波堤各別沾裹蘇打及可可沾醬，並以優格可可線條及橘紫色糖果米點綴，打造搞怪又可愛的獨眼小怪獸。另一款「草莓獨眼波堤圈」則是以Q彈波堤圈沾裹草莓可可沾醬，搭配橘紫色糖果米，充滿萬聖節氣氛。配合新品上市，10月1日至10月8日期間購買指定商品，即可享買5送2或買6送3優惠活動，搭配現做飲品也可享買1送1優惠。





Mister Donut 咖波x波堤獅萬聖節聯名

除了甜甜圈之外，Mister Donut還推出了5款實用又療癒的聯名小物，包括「甜甜圈咖波摺疊購物袋」可以收納成波提造型，還有夠深、夠實用的「咖波x波堤獅搞怪瓷盤」、「殭屍貓蟲冰霸杯」居家必備，以及大小朋友玩瘋的「咖波x波堤獅萬聖紙摺小車」及「咖波x波堤獅自動充氣氣球」，同步開賣，粉絲一定要入手。

開賣日期：2024/10/1(二)起，期間限定，售完為止

萬聖咖波甜甜圈

售價：75元

幽靈咖波甜甜圈

售價：75元

殭屍小雞波堤圈

售價：55元

蘇打獨眼波堤

售價：48元

可可獨眼波堤

售價：48元

草莓獨眼波堤圈

售價：48元



Mister Donut 萬聖節咖波 周邊產品

開賣日期：2024/10/1(二)起

甜甜圈咖波摺疊購物袋

購買方式：消費滿百加購價199元乙個，單筆限購4個，各門市數量有限，售完為止。



咖波x波堤獅搞怪瓷盤

購買方式：消費滿百加購價239元乙個，單筆限購4個，各門市數量有限，售完為止。



殭屍貓蟲冰霸杯

購買方式：消費滿百加購價399元乙個，單筆限購4個，各門市數量有限，售完為止。



咖波x波堤獅萬聖紙摺小車

購買方式：消費滿百加購價49元乙個，單筆限購4個，各門市數量有限，售完為止。



咖波x波堤獅自動充氣氣球

購買方式：單筆滿200元(含)以上以icash Pay、icash 2.0進行支付，即贈乙個，每人每卡限贈乙個，各門市數量有限，售完為止。



Mister Donut 新品買5送2或買6送3

活動期間：2024/10/1(二)~2024/10/8(二)

活動方式：活動期間挑選七或九個甜甜圈，需含一款指定商品，其中兩個或三個由Mister Donut招待。



Mister Donut 買指定現做飲品送蜜糖波堤

活動期間：即日起至2024/10/17(四)。

活動方式：活動期間購買1款指定現做飲品贈1個蜜糖波堤。



詳細活動規範及供應情形，依 Mister Donut 官方公告為準。