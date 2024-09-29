貳樓萬聖節套餐，就怕小朋友不敢挑戰！今年貳樓萬聖節以英國邪惡女巫「吃小孩的黑安妮斯」作為主題，推出兩款萬聖節限定餐點，以及Live Podcast活動。除此之外也攜手台北動物園推出「動物攻防戰」遊戲卡牌，限量盲包遊戲卡一定要收藏。
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貳樓針對萬聖節特別推出「吃小孩的黑安妮斯」限定活動，10月8日起推出兩款萬聖節限定餐點，包含「黑安妮斯手指墨魚麵」，彷彿是吃小朋友的手指頭，增添恐怖元素。飲品推出「女巫藥草迷魂飲」，在香甜的明日葉汁裡加入一點點酸酸的檸檬汁。此外，貳樓聯手知名Podcast「偷聽史多利」團隊，加開萬聖節Live Podcast最終場，邀請粉絲聲厲其境體驗「蘭開斯特-吃小孩的黑安妮斯」故事現場，更沈浸式感受萬聖節氣氛。
不只萬聖節活動，貳樓本次也攜手臺北市立動物園，慶祝110週年推出限量聯名卡牌遊戲「動物攻防戰」，復刻粉絲們的兒時記憶，推出13款超萌動物角色，還有六星隱藏版卡牌等你來收集。自9月26日起，粉絲可以在貳樓及動物園購買限量盲包，點兒童餐或加入會員更能享有加購優惠69元，一起挑戰對戰體驗，成為新一代動物王。
貳樓萬聖節 吃小孩的黑安妮斯限定餐點
活動期間：10月8日起
黑安妮斯手指墨魚麵：NTD$ 420
女巫藥草迷魂飲：NTD$ 160
動物攻防戰 貳樓專屬加購優惠
活動期間：9月26日起
兒童餐歡樂加價購：NT$ 69
貳樓專屬會員加價購：NT$ 69
朋友一起分享樂趣的3包組會員加購價：NT$188