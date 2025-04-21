哈利波特鐵粉衝高雄買爆！統一時代百貨高雄店自4/23至6/9日開設全新「哈利波特」主題快閃店，主打五大打卡點打造沉浸式拍照空間，還有近300款聯名周邊，無論是「奶油啤酒」元素周邊小物、或者是活米村與斜角巷風格的實用周邊，不管你是魔法師還是麻瓜通通買起來。



▲哈利波特統一時代百貨高雄快閃店4/23快閃開幕，哈利波特快閃店提供超過300款哈利波特周邊 / 哈利波特快閃店提供、WalkerLand窩客島整理



▲哈利波特快閃店4/23插旗統一時代百貨高雄，提供超過300款哈利波特周邊 / 哈利波特快閃店提供、WalkerLand窩客島整理

哈利波特 統一時代百貨高雄快閃店

高雄統一時代「哈利波特」快閃店內，以霍格華茲四大學院為靈感設計拍照場景，並且帶來近300款周邊小物，主打活米村、斜角巷以及超經典「奶油啤酒」為靈感的商品，其中更包含多款療癒的居家用品，像是活米村圖樣「毛毯」、三款奶油啤酒設計的「抱枕」和超有儀式感的「玻璃杯」，都讓家中角落多一點魔法感。還有奶油啤酒風格「陶瓷杯墊」、霍格華茲與蜂蜜公爵兩款「長門簾」，讓粉絲們直接把房間佈置成活米村。▲哈利波特高雄快閃店，提供超過300款哈利波特周邊 / 哈利波特快閃店提供、WalkerLand窩客島整理▲哈利波特高雄快閃店，提供超過300款哈利波特周邊，更包含多款療癒的居家用品 / 哈利波特快閃店提供、WalkerLand窩客島整理如果是通勤族粉絲也有專屬周邊買爆，這次利波特快閃店推出黑色酒吧風格「隨身包」、結合活米村與奶油啤酒設計的「ID卡套」和「飲料半袋」，不只造型吸睛，功能性也超實用。還有集鏡子與梳子於一身的「梳鏡子」、各式「飲料提袋」、能防水痕的「流沙杯墊」，搭配「迷你吊飾鑰匙圈」與奶油啤酒B字「零錢包」，出門小物整組配起來剛剛好。▲哈利波特高雄快閃店，提供超過300款哈利波特周邊，滿足通勤族粉絲 / 哈利波特快閃店提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​▲哈利波特高雄快閃店，提供超過300款哈利波特周邊，滿足通勤族粉絲 / 哈利波特快閃店提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​

活動日期：2025年4月23日～2025年6月9日

活動地點：統一時代百貨 高雄店1F(高雄市前鎮區中華五路789號1F)

營業時間：（依百貨營業時間為主）





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