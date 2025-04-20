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居酒屋吃到飽！高雄新開店串肚肚吃到飽698元起，串燒 火鍋 居酒屋吃到飽。

吃到飽 串燒 居酒屋 高雄 more
2025-04-20 11:31:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：串肚肚
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編輯 張人尹

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新開店居酒屋吃到飽！全台首家主打「現烤串燒＋頂級火鍋吃到飽」的居酒屋新開店「串肚肚」自即日起正式插旗高雄，主打專人代烤、無油煙設計，百道串燒現點現送、無限量供應，此外還有再搭配獨門鍋物，吃肉、喝湯、配炸物，還有酒水、手搖杯暢飲，最低698元起就能吃到飽。

▲高雄新開店串肚肚吃到飽698元起，全台首家主打現烤串燒＋頂級火鍋吃到飽的居酒屋新開店 / 串肚肚提供、WalkerLand窩客島整理

▲高雄新開店串肚肚吃到飽698元起，現烤串燒、頂級火鍋吃到飽 / 串肚肚提供、WalkerLand窩客島整理



高雄新開店「串肚肚」主打698元起的串燒吃到飽，可以一次吃到30種人氣串燒，無論是牛肋條、雞皮、松阪豬、雞軟骨等烤物，炸物則推薦無骨雞肉、黃金竹莢魚、香酥雞軟骨，通通越吃越涮嘴。同時還可享有鍋物吃到飽，串肚肚提供黃金膠原雞湯、青花椒酸菜魚、蒜頭蛤蜊湯三款湯底讓你自由搭配，多種炸物和熱湯組合，讓人吃到超過癮。

▲高雄新開店串肚肚吃到飽698元起，一次吃到30種人氣串燒與火鍋 / 串肚肚提供、WalkerLand窩客島整理

如果想吃得更豪華，也能加價升級898元極致放題，更增加了招牌牛橫膈膜、炙燒牛肋條、奶油鮭魚、柳葉魚一夜干通通吃到飽，還能加299元升級海鮮控套餐，鮭魚卵鰻魚飯、生食級干貝串、野生大草蝦、日本炸牡蠣代烤直接上桌。除了鹹食超猛，甜點飲料區也很有誠意，除了20幾種手搖飲，還有自動調酒機、點滴啤酒架讓你直接暢飲。

▲高雄新開店串肚肚吃到飽698元起、可升級海鮮吃到飽，提供飲料酒水暢飲 / 串肚肚提供、WalkerLand窩客島整理

高雄新開店「串肚肚」自4/20起正式插旗高雄，不只是揪團聚餐、約會、約吃宵夜約喝酒的首選，也是慶生餐廳新歡，當日壽星只要4人同行、並且提前一週訂位，就免費送你6吋微笑蛋糕一顆，挑戰高雄最新吃到飽話題。

▲高雄新開店串肚肚吃到飽698元起、可升級海鮮吃到飽 / 串肚肚提供、WalkerLand窩客島整理

▲高雄新開店串肚肚吃到飽，再加碼壽星優惠送蛋糕 / 串肚肚提供、WalkerLand窩客島整理


 

串肚肚

地址：高雄博愛二路316號
電話：07-5509707
營業時間：12:00-02:00
 

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