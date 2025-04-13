高雄深夜咖啡廳！鹽埕美食推薦「koou coffee」不管是喜歡咖啡，還是想喝調酒的朋友，可都別錯過。在高雄鹽埕區，一棟充滿歷史痕跡的老宅，悄悄藏著一間名為「Koou Coffee」的深夜咖啡廳。這裡不只有咖啡，還有融合日本酒元素的創意甜點與特調，讓人一試成主顧。



▲高雄深夜咖啡廳「koou coffee」推薦菜單：酒鬼提拉米蘇 $150、檸檬桂花氣泡 $180 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



▲高雄深夜咖啡廳！鹽埕美食推薦「koou coffee」不管是喜歡咖啡，還是想喝調酒的朋友，可都別錯過 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

高雄深夜咖啡廳 鹽埕美食推薦 koou coffee

高雄深夜咖啡廳「Koou Coffee」，現與一樓的日本清酒專賣「屋物清酒」、陶藝工作室「屋物日禾」、植栽空間「苜一植栽」共構於這棟80年代老屋之中，形成獨特的共生文化空間。走進二樓咖啡館，低調內斂的設計風格，搭配柔和燈光、老件傢俱，交織出溫潤靜謐的氛圍，不論白天造訪或夜晚，都讓人沉醉。▲高雄深夜咖啡廳「Koou Coffee」與多個品牌共構於這棟80年代老屋之中 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝▲高雄深夜咖啡廳「Koou Coffee」一樓的日本清酒專賣「屋物清酒」也很值得逛逛 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝這裡的菜單藏有驚喜。最受矚目的「酒鬼提拉米蘇」系列，以日式清酒入味，讓甜點多了微醺靈魂。飲品部分，推薦「果實酒美式」及「燒灼果香巧克力」，前者帶有酒香果韻，後者使用在地可可製作，甜而不膩。若不嗜酒，也能試試招牌「檸檬桂花氣泡」，桂花香氣與檸檬結合，香甜不膩口。▲高雄深夜咖啡廳「koou coffee」推薦菜單：檸檬桂花氣泡 $180 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝▲高雄深夜咖啡廳「koou coffee」推薦菜單：酒鬼提拉米蘇 $150 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​「Koou Coffee」不只是喝咖啡的地方，更是讓人安靜坐下、細細感受城市與生活交錯脈動的據點。從建築到選物、從咖啡到音樂展覽，每個細節都訴說著主理人對生活的詮釋與堅持。如果大家想在旅行途中感受在地的慢步調，那麼「Koou Coffee」無疑是鹽埕區最值得一訪的店家。▲高雄深夜咖啡廳「Koou Coffee」不只是喝咖啡的地方，更是讓人安靜坐下、細細感受城市與生活交錯脈動的據點 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝▲如果大家想在旅行途中感受在地的慢步調，那麼「Koou Coffee」無疑是鹽埕區值得一訪的店家 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

地址：高雄市鹽埕區新樂街117號2樓

營業時間：週一到四、日 13:00–19:00；五六 13:00–22:30；週二公休

高雄深夜咖啡廳 鹽埕美食推薦 koou coffee 推薦菜單

推薦菜單：酒鬼提拉米蘇 $150、燒灼果香巧克力 $250、檸檬桂花氣泡 $180

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