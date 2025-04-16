小白熊20週年高雄展覽正式在夢時代登場！這場小白熊20週年限定店不僅將可愛展區完整移植自台北，更結合高雄夢時代購物中心的場域優勢，推出全新五大打卡拍照熱點。從小白熊展覽經典草莓透明櫥窗、夢幻角色互動區，到限定甜點與20週年周邊商品販售，一次滿足吃喝玩買與療癒打卡需求，吸引小白熊粉絲、親子家庭與甜點控紛紛前往高雄朝聖。



▲小白熊20週年高雄展覽正式在夢時代登場！推出全新五大打卡拍照熱點 / 高雄夢時代購物中心提供、WalkerLand窩客島整理



本次展覽完整移植北部場大獲好評的「草莓透明櫥窗」裝置藝術，並規劃五大打卡主題空間，包含20週年主題牆、角色互動合影區、限定角色造景、主題拍貼機以及甜點販售區，每一區都能拍出夢幻系打卡照，讓喜愛拍照的粉絲輕鬆拍到手軟。無論是家庭客群、情侶出遊還是好友揪團，走入這場展覽，就像進入童趣又夢幻的故事書中。



▲本次展覽完整移植北部場大獲好評的「草莓透明櫥窗」裝置藝術，並規劃五大打卡主題空間 / 高雄夢時代購物中心提供、WalkerLand窩客島整理

除了視覺打卡，這場展覽也大打「味覺誘惑」牌。展覽限定推出以小白熊造型設計的雞蛋糕，外皮酥香、內餡綿密，熱呼呼的口感讓人一口接一口，還有收藏級飲品杯款同步販售，讓你邊逛邊喝，手上不只拿甜點，還能拿回一份限量周邊收藏。雞蛋糕造型可愛到讓人捨不得咬下，每一口都像是咬下小白熊的溫暖心意。另一亮點是商品區域，全面販售20週年限定周邊商品，包括台灣限定款與日本空運來台的新品，不論是文具、玩偶、服飾或生活小物皆一應俱全，打造讓收藏控完全失守的購物天堂。現場還有超萌160公分高的拉拉熊玩偶登場，等著與粉絲一起合照打卡成為人氣王。消費滿額還可獲得限定贈品，單筆滿1,000元贈送「20週年限定文件夾」，滿1,500元再升級贈送「20週年限量馬克杯」，商品數量有限，送完為止，讓粉絲有拍有吃還能帶回家滿滿戰利品。▲本次展覽完整移植北部場大獲好評的「草莓透明櫥窗」裝置藝術，並規劃五大打卡主題空間 / 高雄夢時代購物中心提供、WalkerLand窩客島整理展覽期間，夢時代APP會員享有專屬優惠活動。只要在期間限定店單筆消費滿600元，即可兌換摸彩券乙張，有機會抽中精選限定週邊商品。此外，持夢時代APP優惠券購買雞蛋糕還能現折30元，限量300份，提供粉絲超值又有趣的互動體驗。這場展覽不只是小白熊20週年的慶祝活動，更是一次充滿回憶與情感的再現。從1995年誕生至今，小白熊陪伴無數人成長，療癒的形象深植人心。此次南下高雄舉辦活動，不僅讓更多粉絲有機會參與，也讓喜歡小白熊的朋友可以與親朋好友一起回味過去的點滴，創造出屬於自己的20週年記憶。錯過這次，就要再等十年。▲這場展覽不只是小白熊20週年的慶祝活動，更是一次充滿回憶與情感的再現 / 高雄夢時代購物中心提供、WalkerLand窩客島整理

小白熊20週年高雄夢時代限定店

展出時間：2025年4月11日（五）至2025年5月12日（一）

展出地點：高雄夢時代購物中心 8F 顧客服務中心旁

展覽亮點：

・五大打卡區登場：20週年主題牆、角色互動區、草莓透明櫥窗、拍貼機、甜點販售區

・台北展熱點「草莓透明櫥窗」高雄完整重現

・限定商品販售：小白熊與拉拉熊20週年限定周邊、日本空運商品、地區限定品

・超萌160公分拉拉熊玩偶登場

・收藏級飲品杯＋造型雞蛋糕甜點販售

・拍貼機可與好友留下拍照紀念



優惠活動：

・消費滿1,000元贈「20週年限定文件夾」

・消費滿1,500元贈「20週年限量馬克杯」

・夢時代APP會員單筆滿600元贈摸彩券乙張

・夢時代APP會員購買雞蛋糕折抵30元（限量300份）



▲展覽限定推出以小白熊造型設計的雞蛋糕，外皮酥香、內餡綿密，熱呼呼的口感讓人一口接一口 / 高雄夢時代購物中心提供、WalkerLand窩客島整理

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