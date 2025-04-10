高雄人搶不到刁民酸菜魚，先吃溜溜酸菜魚！台中排隊名店「刁民酸菜魚」首次插旗高雄，於今日試營運掀起高雄人的討論，人潮爆滿一位難求之下，不妨到漢來美食旗下的「溜溜酸菜魚專賣店」吃全新2.0版新菜。以首間高雄富民街邊旗艦店為首發，推出20道以上全新菜品，滿足天天外食的族群需求，從主廚精心製作的招牌酸菜魚，到層次豐富的麻辣熱炒，樣樣都是為「吃飽又吃巧」的日常設計。



▲高雄刁民酸菜魚沒位！先衝漢來溜溜酸菜魚，20道升級新菜搶先吃 /溜溜酸菜魚專賣店 提供、WalkerLand窩客島整理



▲漢來美食旗下「溜溜酸菜魚」2.0升級，推出20道新菜 /溜溜酸菜魚專賣店 提供、WalkerLand窩客島整理

溜溜酸菜魚專賣店 富民店

漢來美食旗下「溜溜酸菜魚」自2022年在高雄開出第一家店，短短不到三年就展店至全台四間，並因價格親民、出餐快速在年輕族群中爆紅。尤其富民店為品牌首間街邊店，這次的升級也更貼近外食客需求，不只延續酸菜魚的湯頭魅力，更加入主廚拿手的下飯佳餚，像是「文火炆牛肉」、「干烹辣子雞」、「金沙魚皮」等，每一道都是開胃又下飯的家常風味，讓大家能輕鬆吃上一桌有溫度、有手藝的美味餐點。▲溜溜酸菜魚不只賣酸菜魚，還有各類開胃又下飯的炒菜 /溜溜酸菜魚專賣店 提供、WalkerLand窩客島整理▲溜溜酸菜魚經典酸菜魚必吃 /溜溜酸菜魚專賣店 提供、WalkerLand窩客島整理其中，主廚私藏的「麻辣水煮系列」也終於登場，牛、豬、魚三種選擇，特別選用不同辣椒與花椒油炒香，再以大骨高湯搭配溜溜招牌酸菜湯底，香氣十足卻不油膩。另有以紅酒燉煮牛頰肉的「文火炆牛肉」，和自製蛋黃金沙醬現炒的「金沙魚皮」，還有重口味代表「干烹辣子雞」，道道都有鑊氣與香辣的靈魂。「溜溜酸菜魚」這次升級就是看準上班族與小家庭的日常用餐需求，成為下班後或假日聚餐的熱門選項。▲溜溜酸菜魚以酸菜魚為基底，推出主廚私藏的「麻辣水煮系列」 /溜溜酸菜魚專賣店 提供、WalkerLand窩客島整理▲溜溜酸菜魚新菜主攻外食族 /溜溜酸菜魚專賣店 提供、WalkerLand窩客島整理

訂位專線：07-556-2911

地址： 813高雄市左營區富民路351號





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