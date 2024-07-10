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不只是漢堡店！每日自製薯條超推，大巨蛋周邊美食「TRIPLE T burger」新開幕，來這邊漢堡、甜點都吃得到。

2024-07-10 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳 人氣：70
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記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

不只是漢堡店！大巨蛋周邊美食「TRIPLE T burger/dessert」新開幕，不僅位於捷運市政府站附近，也靠近大巨蛋和松菸商圈。店內由咖啡烘豆師與甜點師共同經營，比起一般的漢堡店，這邊結合了漢堡、甜點兩者截然不同的美食，無論是招牌「貳貳手路燻煙牛肉」和「辣子花生炸雞腿漢堡」，還是每日自製「貳貳薯條」、「巧克力百香泡芙」可都別錯過囉。
不只是漢堡店！大巨蛋周邊美食「TRIPLE T burger/dessert」推薦菜單/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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台北漢堡甜點店「TRIPLE T」地點位在捷運市政府站附近，鄰近大巨蛋、松菸周邊商圈，距離捷運一號出口僅需5分鐘的路程，即可輕鬆抵達；一走到巷弄內，便可以看到這白色與木質調交融外觀的低調店面，大大的玻璃窗透映著店裡的畫面。
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「TRIPLE T」兩位主理人分別是咖啡烘豆師與甜點師，所這家店不只賣漢堡，更是結合多種甜點，希望讓大家可以細細品味。而菜單上從漢堡、配餐薯條到甜點，每道餐點的基本材料都是親手自製，秉持著簡單美味的理念。

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不只是漢堡店！大巨蛋周邊美食「TRIPLE T burger/dessert」推薦菜單/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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「TRIPLE T」菜單最推薦這款「貳貳手路燻煙牛肉」，以自製煙燻牛肉，搭配酸黃瓜、檸檬洋蔥等清爽漬物，吃起來毫不腻口；如果想要更肉感一些，可以選擇「起司煙燻牛肉漢堡」這款！一次加入兩種不同的牛肉，簡直就是雙倍感受。
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喜歡重口味的朋友要吃這個！「辣子花生炸雞腿漢堡」不僅有整塊的炸雞腿排，抹上自製花生醬與油潑辣子，在花生的香氣中帶點香麻感，超級過癮。最後，他們家每日自製「貳貳薯條」也超推！從原型馬鈴薯經過多種工序製作，又酥又軟的口感，讓人一試就上癮。
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除了吃漢堡，甜點也絕對是重點！「TRIPLE T」甜點主打 「巧克力百香泡芙」，三顆小泡芙連成一體，濃郁的苦甜巧克力味搭配酸甜百香，加上泡芙殼的酥脆感，清甜滋味，相當解膩，絕對是個優秀的飯後甜點。大家下次來大巨蛋或松菸，不知道該去哪邊吃飯的話，不妨就來這邊嚐鮮看看吧。
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大巨蛋周邊美食 TRIPLE T burger/dessert

地址：台北市信義區忠孝東路四段553巷2弄7號
營業時間：11:30–14:30, 17:30–21:00（週一公休）

 

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