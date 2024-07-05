台版Shake Shack漢堡！國父紀念館美式漢堡店「Comfort Burger Company」新開幕，菜單以美式快餐經典的smash burger作為招牌，將肉排壓扁成薄片，經過大火煎烤蔓延出的濃郁肉香，來一顆配上香甜奶昔，漢堡控絕對要試試這過癮的滋味。







大安區美式漢堡店「Comfort Burger Company」於今年5月正式開幕，地點靠近捷運國父紀念館站，步行5分鐘即可抵達。從店面風格到餐點都相當美式，走進店內，明亮的空間配上美式裝潢風格，讓人有一種置身於紐約街頭漢堡店的感覺；同時，店內開放式的廚房設計讓顧客可以直接看到廚師在煎台上忙碌的情景，增添了用餐的樂趣與氛圍。







這邊菜單以經典smash burger作為招牌，如同Shake Shack、Smashburger等美式快餐品牌，將球型漢堡肉壓成肉餅狀，透過大火均勻的梅納反應，讓整個漢堡吃起來肉香濃郁；若是點雙層肉排漢堡，漢堡肉本身的口感會更加明顯，咬起來十分過癮。



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招牌品項「Smash Bros」便是以這樣的基底做堆疊，經典牛肉排與美式起司交融，搭配爽口生菜洋蔥、酸黃瓜，以及CBC秘製醬料，一口咬下實在過癮；此外，新口味「We The North」也別錯過！加入加拿大楓糖培根、蘑菇與炒洋蔥，以及CBC秘制黃芥末，喜歡重口味可要選這款。



國父紀念館美式漢堡店 Comfort Burger Company

除了招牌的smash burger，這裡的配餐也同樣出色。薯條經過精心炸製，外酥內軟，口感十足，搭配上經典的草莓奶昔，更是讓人難以抗拒。這款奶昔甜而不膩，濃郁的草莓香氣與漢堡的肉香相得益彰，是不可錯過的搭配。「Comfort Burger Company」不僅僅是一家漢堡店，更是一個讓人感受到美式快餐文化的地方。對於熱愛漢堡的朋友們來說，這裡絕對是不可錯過的一站。下次如果在國父紀念館附近，不妨可以來這裡品嚐一番，感受那份濃郁的美式風味。

地址：台北市大安區延吉街131巷1弄34號

營業時間：週二至週日11:30–14:30, 17:30–20:30（週一公休）

國父紀念館美式漢堡店 Comfort Burger Company 推薦菜單

推薦菜單：Smash Bros$220、We The North$260