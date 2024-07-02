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中山區新開店！日本鐵板漢堡排「福吉漢堡排」加酪梨超搭，免費升級2吃「鐵板大蒜炒飯」。

2024-07-02 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：福吉漢堡排 人氣：776
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

日本鐵板漢堡排「福吉漢堡排」開到台北了！近期從日本紅到台灣的漢堡排專賣店，手打現煎的多汁漢堡排，無論是單吃、還是配上生蛋黃都在各大社群掀起話題。這次，1998年開業至今的日本「福吉漢堡排」將於8/3跨海來台，選在台北中山區開設全台首店，為台北吃貨帶來特色鐵板漢堡排，和獨家2吃大蒜炒飯等美味。
中山區 福吉漢堡排 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

福吉漢堡排創辦人住村哲央曾被日本知名雜誌《The Best of Chef 50》選為獲得此殊榮的肉品專家，可見其對於肉品的專業，在「福吉漢堡排」推出獨家研發的經典漢堡排口味，，主打鐵板燒風味，客人在高溫的鐵板上分切、烤製之後再享用。從日本、紐約、新加坡、杜拜都有分店，如今將於8/3正式進軍台北，讓台北吃貨超期待。
中山區 福吉漢堡排 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

而「福吉漢堡排」不僅只有漢堡排、熟成漢堡排等不同肉量選擇，最特別的是還能加價多起司片、新鮮酪梨、半熟蛋、生蛋黃、咖哩、柑橘醬油蘿蔔泥等，變幻出更多不同吃法。同時，吃完漢堡排之後，還有獨家2吃「鐵板大蒜炒飯」，在擁有豐富牛油、肉汁的鐵板上放上白飯，桌上提供大蒜鹽、黑胡椒粉依個人喜好特製，讓人吃到心滿意足。

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中山區 福吉漢堡排 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

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福吉漢堡排 台北一號店

地址：台北市中山區錦州街423之1號
開幕時間：2024/8/3

 

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