會牽絲的日本起司漢堡排多誘人？來台北大巨蛋想吃日本漢堡排，那麼來「嘎哩奔」就對了！這邊菜單不僅有來自大阪阿嬤祖傳食譜的日本漢堡排，還有濃郁順口的熟成咖哩，以及網友超推的昭和布丁等，下次來台北大巨蛋不知道要吃什麼，現在就趕緊筆記。







隨著台北大巨蛋開幕，不少周邊餐廳也吸引大家的注意！「嘎哩奔」就位在捷運市政府站附近，距離大巨蛋不行僅需7分鐘即可抵達。餐廳主打台式復古懷舊風格，一進到店內就能發現各種復古小物與招牌，還有不少童年玩具在各個角落，讓人拍照拍個不停。



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來到「嘎哩奔」這邊，首先推薦「日式漢堡排」這來自日本的好滋味；老闆說，這邊的漢堡排是源自於大阪阿嬤的祖傳食譜，經過煎烤兩種步驟，讓漢堡排整體相當多汁美味，不輸其他日本品牌。不過老闆也有說到，紅酒醬依照台灣人的口味可能會覺得比較鹹，這是因為希望還原日本當地的滋味，如果大家想要清爽一點，不妨可以選擇其他口味。





大巨蛋餐廳推薦 嘎哩奔 熟成咖哩 日式漢堡排

此外，「嘎哩奔」這邊的熟成咖哩也相當特別！除了加入肉品、太陽蛋、節瓜，旁邊竟然還放上台式油條；將回憶中的童年點心與餐點結合，炸得酥脆的油條搭配滑順的咖哩醬，酥酥脆脆吃起來毫無違和感，相當涮嘴。如果最後想來個甜點收尾，那絕對推薦「小胖戀愛布丁」這款！布丁吃起來偏硬，是昭和布丁的口感，搭配微微苦甜的焦糖醬汁，甜蜜口感讓人意猶未盡。不管是附近上班族，或是準備到大巨蛋看球賽的朋友，現在又多了一家口袋名單可以收藏囉。

地址：台北市信義區忠孝東路四段553巷16弄7號

營業時間：週三日 16:30 ~ 20:30；週五六 12:00 ~ 15:00；16:30 ~ 20:30

大巨蛋餐廳推薦 嘎哩奔 熟成咖哩 日式漢堡排 推薦菜單

推薦菜單：熟成牛肉咖哩、肥宅起司日式漢堡排、咖哩老油條、小胖戀愛布丁