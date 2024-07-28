來捷運政府站不只有百貨公司美食街，隱藏版銅板美食可別錯過！位於永吉路30巷的「榮嘉義傳統豆花」不同於台北常見的糖水豆花，招牌「豆漿豆花」每碗只要50元，不僅可以享受清甜豆漿搭配綿密豆花，還有多種配料任君選擇，夏天來上一碗根本不用吃飯了。
在台北市政府站附近的永吉路30巷，隱藏著一間銅板美食「榮嘉義傳統豆花」，店面位於捷運市政府站4號出口附近，雖然「榮嘉義傳統豆花」店面不大，座位區也偏少且略窄，同時周圍也有許多手搖杯店，不過店家仍憑藉其高CP值和傳統的好滋味，在一級戰區中脫穎而出。
「榮嘉義傳統豆花」的招牌豆花每碗只要50元，就讓大家飽到直接抵一餐。這裡的豆花不同於台北常見的糖水豆花，是嘉義傳統的豆漿豆花。豆漿的清甜與豆花的綿密交融在一起，口感豐富又相當清爽。
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除了豆花之外，還能選擇三種配料，包括花生、粉圓、湯圓、綠豆、紅豆和薏仁等，讓每一碗豆花都是滿滿的配料，超級過癮。同時，店面也有提供集點卡，來這邊買10碗即贈1碗，若是早上9點前，還能享有買3送1優惠。下次經過捷運市政府站，可別忘記來上一碗高CP值的傳統豆花囉。
市政府銅板美食 榮嘉義傳統豆花
地址：台北市信義區永吉路30巷158弄2號
營業時間：週一至六 06:30–21:00；週日公休
市政府銅板美食 榮嘉義傳統豆花 推薦菜單
推薦菜單：豆漿豆花$50、綠豆湯$50