台北美食推薦這家阿圖麻油雞總店，阿圖麻油雞開業超過40年的知名餐廳，深受許多人推薦，在台北已成為了麻油雞的代名詞，每當冬季來臨，總能見到大批顧客在店門口排隊等候，值得一提的是，在台北有不少麻油雞店也使用「阿圖」這個名字，但是否與阿圖麻油雞總店有直接關聯，這點仍有待釐清，儘管如此，阿圖麻油雞總店的生意依然無人能出其右，實屬不易

阿圖麻油雞總店｜交通方式、停車資訊

1974年開業到現在已經是超過40年的阿圖麻油雞，全名叫做金佳阿圖麻油雞，位在林森北路的轉角處十分顯眼，從捷運中山國小站1號出口步行過來大約是2分鐘，開車的朋友附近也有很多收費停車場

阿圖麻油雞總店｜用餐環境

阿圖麻油雞營業時間從中午11點一路賣到晚上11點，加上周邊鄰近學校跟不少辦公大樓，所以基本上全時段都有很多人來買麻油雞，內用區總是人潮滿滿，外帶的客人有不少，然後要注意一點的是內用跟外帶的菜單不一樣，不要拿錯了

阿圖麻油雞總店｜菜單

劃好單，付款拿號碼單後等服務人員送上桌，湯品的部份從麻油雞、腰只、豬心、豬肝到赤肉等等，除了麻油湯之外還有清湯，另外還有像人參雞、四物雞、香菇雞、當歸豬腳等等，最多人點的還是麻油雞

餐具醬料自取，醬料有辣椒跟蒜蓉醬油膏，蒜蓉醬油膏非常讚，沾雞肉非常好吃！

接單後阿圖麻油雞總店的料理區便動了起來，食材都是放在攤位前的冰櫃裡，要煮才會從裡面取出，然後這裡都是單鍋單鍋的烹煮，各種食材的味道才不會混雜，熟度也比較好拿捏

站在攤位前就可以聞到濃郁的麻油雞香氣，當起鍋的瞬間麻油雞倒入碗中，濃郁的湯色及香氣真的讓人食指大動，常常有人一買就是十碗這樣，真的蠻誇張的！

阿圖麻油雞總店｜推薦必點

麻油雞湯麵線，光是看湯色就覺得阿圖麻油雞湯應該會很濃厚，一入口果然沒錯，帶有酒香跟麻油的香氣非常溫醇，喝上一口就全身暖呼呼，而且還有回甘的感覺，頗強！

麻油雞肉大概有五塊，有腿肉也有胸肉部位，吃起來不會太柴，胸的部份略乾一些，沾點醬來吃就剛剛好，雞肉的纖維也是充滿麻油及酒香湯汁，非常夠味好吃，麵線也不會很軟，充分的沾附麻油雞湯頭，滑順好吃

乾米血糕，米血糕表面撒滿花生粉和香菜，外觀與市面上常見的豬血糕相似，品嚐時，米血糕本身具有獨特的Q彈口感，伴隨著微黏的質地，花生粉增添了甜香味道與米血糕相得益彰，可以搭配辣椒醬油，使整體口感更加豐富多層

阿圖麻油雞的麻油雞整體表現出色，湯頭散發著迷人的酒香，令人印象深刻，雖然價格從早期的130元上漲至現在的160元，但許多忠實顧客仍然經常光顧，在寒冷的天氣中，享用一碗阿圖麻油雞的麻油雞湯，不僅能暖和身體，也能撫慰心靈呢

阿圖麻油雞總店

地址：台北市中山區林森北路552之2號

電話：02 2597 7811

營業時間： 11:00–21:00（週日公休）

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