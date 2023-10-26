台北麻油雞名單推薦一定有信義區的《施家麻油腰花》，夏天也是生意很好，天氣寒冷就讓人想吃麻油雞，特地來到松德宮品嘗這網路上推薦的施家麻油腰花，聽說麻油腰花是必吃，我這愛吃麻油雞的人怎能錯過，朋友說《施家麻油腰花》的魯肉飯也很好吃，當然要來一套都點上桌。

台北永春站美食 施家麻油腰花 在哪裡

施家麻油腰花

地址：台北市信義區松山路538-2號

捷運：永春站

電話： 02 2728 5112

外送：無

營業時間：11:00–23:00 (週一公休)

食記：【永春美食】施家麻油腰花，推薦麻油雞跟魯肉飯 (菜單)

粉絲團：無

台北永春站美食 施家麻油腰花 內用環境

來到松德宮松山路就看到這條小吃街有許多人潮，正是晚餐時間，《施家麻油腰花》已坐滿客人，天氣微涼，大家都來吃麻油雞了！不過才七點，麻油雞已經賣光，也太早了吧！生意超好～

新鮮的腰花看起來超誘人，來到《施家麻油腰花》必點一碗啊～店內用餐座位不多，客滿需併桌，位置較擠一點。

台北永春站美食 施家麻油腰花 菜單價錢

《施家麻油腰花》菜單價錢

湯頭有清湯跟麻油，就看每個人喜歡，清湯系列的價格會比麻油便宜一些，麻油腰花湯價錢是一碗140元，其餘像是麻油豬肚或麻油豬肝等等是80元，價格都在能接受範圍，唯一就是麻油雞湯會有變動，當天來是170元，網路上也有吃到是150元或160元的，魯肉飯小碗是35元，大碗是40元。

台北永春站美食 施家麻油腰花 餐點推薦

麻油雞賣完了，有點小遺憾，這天晚餐點了麻油瘦肉、麻油腰花、魯肉飯兩碗。

魯肉飯

點了小碗嚐鮮，魯肉切成小長條，均勻好看，以肥肉較多，還會附醃蘿蔔。滷汁偏甜了些，魯肉也較油膩，整體味道雖然不多，但覺得三重店小二魯肉飯比較好吃呢！

麻油瘦肉

最讓我驚豔的就是麻油瘦肉，大塊的瘦肉軟嫩好咬，非常好吃！真的非常好吃！平常不會特別想吃瘦肉的我，不小心連吃了好幾塊，除了麻油腰花，這也是我推薦來《施家麻油腰花》必點一碗來吃吃看的～好嫩的肉，一點也不柴，有想吃第二碗的衝動。

特地來到施家就是為了麻油腰花，真的是～～又一個超級好吃！

有點厚度的腰花，脆脆的，很Ｑ很彈，重點是好新鮮啊！完全沒有腥味，終於明白《施家麻油腰花》為這麼超人氣了，只是看似濃郁的麻油少了香氣，麻油湯頭也較清淡偏水，覺得有點可惜！

施家的麻油湯頭對我來說較無酒味，比較偏愛酒味多一點的麻油湯頭，上次在錦州街附近吃的麻油雞就好合胃口！

施家麻油腰花

地址：台北市信義區松山路538-2號

捷運：永春站

電話： 02 2728 5112

外送：無

營業時間：11:00–23:00 (週一公休)

食記：【永春美食】施家麻油腰花，推薦麻油雞跟魯肉飯 (菜單)

粉絲團：無



陳小可，三重人，分享美食旅遊

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