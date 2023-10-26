為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 網友推薦麻油雞吃這間，才七點就賣光點不到！滷肉飯＋麻油腰花來一套，瘦肉意外好吃推薦

網友推薦麻油雞吃這間，才七點就賣光點不到！滷肉飯＋麻油腰花來一套，瘦肉意外好吃推薦

2023-10-26 11:10:11 陳小可的吃喝玩樂 人氣：102
share
窩客好文

陳小可的吃喝玩樂

發表篇數：615篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 信義區

造訪商家：施家麻油腰花
phone02-2728-5112
place台北市信義區松山路538-2號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

台北麻油雞名單推薦一定有信義區的《施家麻油腰花》，夏天也是生意很好，天氣寒冷就讓人想吃麻油雞，特地來到松德宮品嘗這網路上推薦的施家麻油腰花，聽說麻油腰花是必吃，我這愛吃麻油雞的人怎能錯過，朋友說《施家麻油腰花》的魯肉飯也很好吃，當然要來一套都點上桌。

台北永春站美食 施家麻油腰花 在哪裡

施家麻油腰花
地址：台北市信義區松山路538-2號
捷運：永春站
電話： 02 2728 5112
外送：無
營業時間：11:00–23:00 (週一公休)
食記：【永春美食】施家麻油腰花，推薦麻油雞跟魯肉飯 (菜單)
粉絲團：無

台北永春站美食 施家麻油腰花 內用環境

來到松德宮松山路就看到這條小吃街有許多人潮，正是晚餐時間，施家麻油腰花已坐滿客人，天氣微涼，大家都來吃麻油雞了！不過才七點，麻油雞已經賣光，也太早了吧！生意超好～

新鮮的腰花看起來超誘人，來到施家麻油腰花必點一碗啊～店內用餐座位不多，客滿需併桌，位置較擠一點。

台北永春站美食 施家麻油腰花 菜單價錢

《施家麻油腰花》菜單價錢

湯頭有清湯跟麻油，就看每個人喜歡，清湯系列的價格會比麻油便宜一些，麻油腰花湯價錢是一碗140元，其餘像是麻油豬肚或麻油豬肝等等是80元，價格都在能接受範圍，唯一就是麻油雞湯會有變動，當天來是170元，網路上也有吃到是150元或160元的，魯肉飯小碗是35元，大碗是40元。

台北永春站美食 施家麻油腰花 餐點推薦

麻油雞賣完了，有點小遺憾，這天晚餐點了麻油瘦肉、麻油腰花、魯肉飯兩碗。

魯肉飯
點了小碗嚐鮮，魯肉切成小長條，均勻好看，以肥肉較多，還會附醃蘿蔔。滷汁偏甜了些，魯肉也較油膩，整體味道雖然不多，但覺得三重店小二魯肉飯比較好吃呢！

麻油瘦肉
最讓我驚豔的就是麻油瘦肉，大塊的瘦肉軟嫩好咬，非常好吃！真的非常好吃！平常不會特別想吃瘦肉的我，不小心連吃了好幾塊，除了麻油腰花，這也是我推薦來施家麻油腰花必點一碗來吃吃看的～好嫩的肉，一點也不柴，有想吃第二碗的衝動。

特地來到施家就是為了麻油腰花，真的是～～又一個超級好吃！

有點厚度的腰花，脆脆的，很Ｑ很彈，重點是好新鮮啊！完全沒有腥味，終於明白施家麻油腰花為這麼超人氣了，只是看似濃郁的麻油少了香氣，麻油湯頭也較清淡偏水，覺得有點可惜！

施家的麻油湯頭對我來說較無酒味，比較偏愛酒味多一點的麻油湯頭，上次在錦州街附近吃的麻油雞就好合胃口！

施家麻油腰花
地址：台北市信義區松山路538-2號
捷運：永春站
電話： 02 2728 5112
外送：無
營業時間：11:00–23:00 (週一公休)
食記：【永春美食】施家麻油腰花，推薦麻油雞跟魯肉飯 (菜單)
粉絲團：無


陳小可，三重人，分享美食旅遊
香港出版：台北美食地圖 
信箱： 
相機： CANON5D4+富士 X-A3 
喜歡：貓咪、美食、旅遊
本篇施家麻油腰花食記自費
看更多關於我請點這

按讚加入陳小可粉絲團

延伸閱讀

檢舉
share
chevron_left

蘆洲好吃早餐推薦！標配炸蛋飯糰＋手工現做蛋餅

像一座小山的羊肉炒麵只要100元，份量豪邁太誇

chevron_right
延伸閱讀

今大魯肉飯 三重在地人激推的神級滷肉飯 銅板價小吃！

 兔貝比

【台南 南區】美式復古深夜咖啡荒流 HomeReal 來場老派式的cofffee date

 我是艾兒比！！

台北美食 饃饃噠心動肉夾饃｜超澎湃肉夾饃「餡料塞到滿出來」 獨特「千層餅皮」酥脆到沒天理惹！

 算命的說我很愛吃
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
窩客好文

陳小可的吃喝玩樂

發表篇數：615篇

一個熱愛美食與旅遊的貓奴.家裡有隻米克斯貓

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
帥哥滷肉飯 照片

帥哥滷肉飯

3.80 (1人評鑑)

區域：台北市中山區
一吃上癮私廚料理 照片

一吃上癮私廚料理

4.85 (1人評鑑)

區域：台北市松山區
John的料理 照片

John的料理

5.00 (1人評鑑)

區域：台北市士林區
艋舺原汁排骨湯 臨沂街 照片

艋舺原汁排骨湯 臨沂街

4.50 (1人評鑑)

區域：台北市中正區
艋舺原汁排骨湯 照片

艋舺原汁排骨湯

4.50 (1人評鑑)

區域：台北市松山區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up