台北夜景餐廳推薦7選！超人氣陽明山夜景餐廳、貓空夜景餐廳，台北人約會必去。

2025-12-25 17:50文字：編輯 鄭亦庭 圖片提供:各個部落客
7大台北夜景餐廳清單！台北夜景餐廳約會必去陽明山夜景、貓空夜景餐廳推薦一次收。

台北夜景餐廳推薦清單！台北人約會看夜景就衝夜景餐廳，看夜景的同時也能吃美食，窩客島幫你整理7大台北夜景餐廳清單，包括信義區高空餐廳、陽明山夜景餐廳，或是到貓空夜景餐廳，還能搭貓空覽車看風景，各個都有絕佳的觀景視野，讓你夕陽、夜景一次看。

▲台北夜景餐廳推薦7選！超人氣陽明山夜景餐廳、貓空夜景餐廳，台北人約會必去。
▲台北夜景餐廳推薦7選！超人氣陽明山夜景餐廳，THETOP屋頂上、草山夜未眠景觀餐廳。
台北陽明山夜景餐廳推薦：THE TOP屋頂上、草山夜未眠景觀餐廳

台北夜景餐廳必須要去過陽明山的「THE TOP 屋頂上」、「草山夜未眠」，THE TOP 屋頂上打造成峇里島度假風，可以輕鬆俯瞰台北101、台北夜景，餐點還有小火鍋、燒烤可以吃，讓你在戶外看夜景也不怕冷；草山夜未眠戶外座位也整區面向夜景景觀，視野、景觀超寬闊，不管是來看夜景、夕陽都適合拍IG打卡照。


THETOP屋頂上  位置資訊

地址：臺北市士林區凱旋路61巷4弄33號
電話：02-2862-2255
完整介紹由部落客「Ruby說美食享受旅行」於窩客島分享：【陽明山景觀餐廳】THETOP屋頂上 陽明山百萬等級的夜景俯瞰台北迷人的夜景，燈光美氣氛佳最佳約會地點推薦


草山夜未眠景觀餐廳  位置資訊

地址：臺北市士林區東山路25巷81弄99號
電話：02-2862-3751
完整介紹由部落客「Nancy 將的生活筆計本」於窩客島分享：(陽明山景觀餐廳/台北景觀餐廳)全新版草山夜未眠2.0擁有台北閃亮級夜景,浪漫滿分,情調十足,IG打卡熱門景點

▲台北陽明山夜景餐廳推薦：THE TOP屋頂上打造成峇里島度假風，可以輕鬆俯瞰台北夜景。
▲台北陽明山夜景餐廳推薦：草山夜未眠景觀餐廳來看夜景、夕陽都適合拍IG打卡照。
台北信義區夜景餐廳推薦：CÉ LA VI 台北、Saffron 46

看夜景不想跑到陽明山上，也能到信義區高空餐廳，像是微風南山48樓的高空餐酒館「CÉ LA VI Taipei」，提供室內、露天座位，餐點推薦必點伊比利豬、PRIME牛排，約會大餐看台北101夜景吃起來；而位在微風南山46樓印度料理餐廳「Saffron 46」，必點現烤饢餅、番紅花嫩雞、特色咖哩，兩間高空夜景餐聽都能進距離跟台北101合照，台北人約會打卡照必拍。


CÉ LA VI 台北  位置資訊

地址：臺北市信義區松智路17號48樓
電話：0909-956-000
完整介紹由部落客「又要飛去哪！？ 」於窩客島分享：【台北餐廳】CÉ LA VI Taipei高空景觀餐廳，101百萬夜景全包！(交通/菜單/餐點/環境)


Saffron 46  位置資訊

地址：臺北市信義區松智路17號46F
電話：02-2722-5151
完整介紹由部落客「蛋寶趴趴go」於窩客島分享：台北市信義區[信義區美食] Saffron 46 番紅花46 微風南山高樓層景觀餐廳 台北約會夜景酒吧餐廳 #信義區市貿101站美食

▲台北信義區夜景餐廳推薦：CÉ LA VI 台北位在微風南山48樓，餐點推薦必點伊比利豬、PRIME牛排。
▲台北信義區夜景餐廳推薦：Saffron 46微風南山46樓印度料理餐廳。
台北貓空夜景餐廳推薦：貓空找茶屋、LAX慵懶、貓空Cafe巷

台北夜景不只陽明山、信義區，貓空夜景也是台北人約會聖地，推薦「貓空找茶屋」餐點主打茶香料理，茶油雞搭配文山包種冷泡茶一起吃，讓你來個不一樣氛圍的文青約會；充滿峇里島度假風的「LAX 慵懶」，可以欣賞貓空夜景外，純白色系用餐空間也是網美打卡必拍，餐點從戰斧豬到義大利麵都有；「貓空 Cafe 巷」離貓空纜車捷運站只要步行5分鐘，靠窗座位可以看到夕陽晚霞、夜景，也能順路搭貓空纜車看夜景。


貓空找茶屋  位置資訊

地址：臺北市文山區指南路三段38巷33-5 號對面
電話：0911-561-850
完整介紹由部落客「奇奇一起玩樂趣 」於窩客島分享：美食｜台北貓空夜景餐廳 找茶屋 found your tea 貓纜+101美景、茶香料理 農遊券配合商家


LAX 慵懶  位置資訊

地址：臺北市文山區指南路三段34巷12號
電話：02-2937-3207
完整介紹由部落客「艾吃食間 」於窩客島分享：台北貓空｜最度假風的餐酒館，坐擁台北美麗的夜景！在LAX慵懶享用美食眺望美景！(內有LAX慵懶菜單)


貓空Cafe巷  位置資訊

地址：臺北市文山區指南路三段38巷33-5號
電話：02-2234-8637
完整介紹由部落客「踢賴旅遊」於窩客島分享： 【貓空美食】貓空Cafe巷，晚餐賞夜景好選擇 | 貓空纜車

▲▲台北貓空夜景餐廳推薦：貓空找茶屋餐點主打茶香料理，約會必看貓空夜景餐廳。
▲台北貓空夜景餐廳推薦：LAX慵懶充滿峇里島度假風氛圍。
更多 台北夜景餐廳 照片：

▲台北陽明山夜景餐廳推薦：草山夜未眠景觀餐廳來看夜景、夕陽都適合拍IG打卡照。

▲台北貓空夜景餐廳推薦LAX慵懶。
▲台北貓空夜景餐廳推薦：貓空Cafe巷離貓空纜車捷運站只要步行5分鐘，可以順路搭貓空纜車看夜景。
▲台北貓空夜景餐廳推薦貓空找茶屋餐點。
