▲台北夜景餐廳推薦7選！超人氣陽明山夜景餐廳、貓空夜景餐廳，台北人約會必去。

7大台北夜景餐廳清單！台北夜景餐廳約會必去陽明山夜景、貓空夜景餐廳推薦一次收。
台北夜景餐廳推薦清單！台北人約會看夜景就衝夜景餐廳，看夜景的同時也能吃美食，窩客島幫你整理7大台北夜景餐廳清單，包括信義區高空餐廳、陽明山夜景餐廳，或是到貓空夜景餐廳，還能搭貓空覽車看風景，各個都有絕佳的觀景視野，讓你夕陽、夜景一次看。
THETOP屋頂上 位置資訊
地址：臺北市士林區凱旋路61巷4弄33號
電話：02-2862-2255
完整介紹由部落客「Ruby說美食享受旅行」於窩客島分享：【陽明山景觀餐廳】THETOP屋頂上 陽明山百萬等級的夜景俯瞰台北迷人的夜景，燈光美氣氛佳最佳約會地點推薦
草山夜未眠景觀餐廳 位置資訊
地址：臺北市士林區東山路25巷81弄99號
電話：02-2862-3751
完整介紹由部落客「Nancy 將的生活筆計本」於窩客島分享：(陽明山景觀餐廳/台北景觀餐廳)全新版草山夜未眠2.0擁有台北閃亮級夜景,浪漫滿分,情調十足,IG打卡熱門景點
電話：0909-956-000
完整介紹由部落客「又要飛去哪！？ 」於窩客島分享：【台北餐廳】CÉ LA VI Taipei高空景觀餐廳，101百萬夜景全包！(交通/菜單/餐點/環境)
Saffron 46 位置資訊
地址：臺北市信義區松智路17號46F
電話：02-2722-5151
完整介紹由部落客「蛋寶趴趴go」於窩客島分享：台北市信義區[信義區美食] Saffron 46 番紅花46 微風南山高樓層景觀餐廳 台北約會夜景酒吧餐廳 #信義區市貿101站美食
地址：臺北市文山區指南路三段38巷33-5 號對面
電話：0911-561-850
完整介紹由部落客「奇奇一起玩樂趣 」於窩客島分享：美食｜台北貓空夜景餐廳 找茶屋 found your tea 貓纜+101美景、茶香料理 農遊券配合商家
LAX 慵懶 位置資訊
地址：臺北市文山區指南路三段34巷12號
電話：02-2937-3207
完整介紹由部落客「艾吃食間 」於窩客島分享：台北貓空｜最度假風的餐酒館，坐擁台北美麗的夜景！在LAX慵懶享用美食眺望美景！(內有LAX慵懶菜單)
貓空Cafe巷 位置資訊
地址：臺北市文山區指南路三段38巷33-5號
電話：02-2234-8637
完整介紹由部落客「踢賴旅遊」於窩客島分享： 【貓空美食】貓空Cafe巷，晚餐賞夜景好選擇 | 貓空纜車
台北美食新開店也要吃
推薦閱讀：黃仁勳美食「馮校長老火鍋」開到台北！成都空運麻辣鍋底，台灣溫體牛350元就有。
推薦閱讀：果然匯插旗台北車站！蔬食吃到飽控必衝果然匯新光站前店，櫛瓜麵領軍7大限定必吃。
推薦閱讀：信義區吃到飽新開！759元六本松壽喜燒吃到飽，生甜甜圈 哈根達斯無限吃。