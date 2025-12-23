> 美食 > 果然匯插旗台北車站！蔬食吃到飽控必衝果然匯新光站前店，櫛瓜麵領軍7大限定必吃。

果然匯插旗台北車站！蔬食吃到飽控必衝果然匯新光站前店，櫛瓜麵領軍7大限定必吃。

2025-12-23
果然匯台北新光站前店於12/23開幕，回歸台北市中心推出蔬食Buffet新據點，蔬食吃到飽控必衝7道限定料理與開幕好禮，挑戰全新蔬食Buffet話題。
蔬食吃到飽控必衝！超人氣蔬食Buffet「果然匯」終於回歸台北市中心，全新「果然匯台北新光站前店」在12月23日正式開幕，進駐新光三越站前店13樓。全新分店不只空間升級，也同步推出7道開幕限定料理，還有開幕期間限定活動，不只讓粉絲們品嚐到更多元的蔬食百匯，還有新話題、新優惠可以衝。
▲果然匯台北新光站前店12月23日正式開幕，回歸市中心提供蔬食吃到飽新選擇。（攝影：張人尹）
▲果然匯進駐新光三越站前店13樓，全新門市同步推出7道開幕限定料理與期間活動。（攝影：張人尹）
果然匯回歸站前核心商圈新據點

「果然匯」台北新光站前店位於新光三越13樓，占地約260坪，設有312席座位，是繼東區「明曜店」之後，再度回到市中心的重要據點。果然匯以蔬食Buffet形式，結合當令蔬果與多國料理手法，讓粉絲能依喜好自由搭配。從多款蔬食沙拉、壽司、炸物、蒸籠點心、到中西式熱食、現點湯麵，還有素食甜點、冰淇淋等選擇，是蔬食控聚餐約吃的最夯選擇。

▲果然匯台北新光站前店占地約260坪，規劃312席座位，打造寬敞舒適的蔬食Buffet空間。（攝影：張人尹）
果然匯7道開幕限定菜色登場

台北新光站前店推出7道開幕限定料理，主推必吃「金桔剝皮椒香櫛瓜麵」，以櫛瓜細刨成麵，搭配剝皮辣椒與特製金桔醬，清爽不膩。還有暖胃的「旬蔬豆乳鍋」，冬季必吃「奶油南瓜燴時蔬」。喜愛重口味的粉絲可選擇「泰式椒麻酥排」，以植物肉與菇類調和炸製。還有造型吸睛的「金針酥扇」、考驗主廚功夫的「菊花豆腐」，以及假日下午餐限定的甜點「甜柿乳酪捲」，在餐台上都有標示立牌，讓粉絲們不會錯過限定料理。

▲果然匯台北新光站前店推出7道開幕限定料理，「金桔剝皮椒香櫛瓜麵」成為必吃話題。（攝影：張人尹）
果然匯開幕好禮三重送活動

為慶祝新門市開幕，「果然匯」台北新光站前店推出好禮3重送。12月23日至1月31日，用餐並於Google評論打卡可獲品牌茶包禮盒。在1月1日至1月7日正式開幕期間，再加碼贈送「果然匯造型小燈箱」，此外在3月31日前只要在「果然匯」雙北護照集滿站前、天母及板橋3間門市章戳，再享限定優惠，讓蔬食控揪團約吃。

▲果然匯限定菜色包含豆乳鍋、泰式椒麻酥排與甜柿乳酪捲，餐台皆清楚標示不怕錯過。（攝影：張人尹）
▲果然匯餐台集結沙拉、壽司、炸物、熱食與甜點，讓粉絲依喜好自由搭配用餐內容。（攝影：張人尹）
果然匯台北新光站前店

開幕時間：2025/12/23
地點：新光三越台北站前店13樓（臺北市中正區忠孝西路一段66號）

果然匯台北新光站前店限定餐點

金桔剝皮椒香櫛瓜麵、旬蔬豆乳鍋、奶油南瓜燴時蔬、泰式椒麻酥排、金針酥扇、菊花豆腐、甜柿乳酪捲

