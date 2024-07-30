特別喜歡到高樓層景觀餐廳，

居高臨下吃飯的感覺讓我感到舒服。

擁有信義區日夜美景，整根101就佇立眼前

【Saffron46 番紅花四十六 】

將會打破你對印度菜的傳統認知，

正宗又道地的菜色，印度料理絕不只有咖哩和烤餅，

再搭上精心的烹調和擺盤，讓餐點的香料風味特色更明顯呈現，

在高樓層用餐再來杯夢幻的調酒做搭配，

約會氛圍浪漫度up up！

#信義區市貿101站微風南山印度料理

【 番紅花46 Saffron46 】

▼《Saffron 46》番紅花四十六，

透過傳統料理手法結合現代視覺的印度菜餚，

呈獻出其文化多變之色彩與正宗且纖細的風味，

並攜手三度世界調酒冠軍Aki Wang，所領軍的調酒師團隊，

精心設計酒單，共同譜出極致協調的味蕾饗宴樂章。

藉由五感融入餐點、酒水、服務、氛圍到環境，

深刻融入「傳統」與「現代」的印度飲食文化。

▼調酒吧台區，晚上來這喝一杯也很有fu。

【番紅花46菜單】

以單點的料理菜色為主，有前菜、小點、主餐，各式的飲品、調酒…等。

❌餐廳不提供豬、牛料理。

◎店內底消：

指定窗邊座位 ，午餐低消每位$1,200，晚餐低消每位$1,800

黃色沙發座位 ，晚餐低消每位$1,200

高腳椅沙發 ：晚餐低消每位$500

✔️以上價位需收10%服務費

▶️ (番紅花46菜單)

▼點完餐後，會先送上「脆餅」，

鹹香酥脆，搭配調酒很不錯！

【香草三號】(350元)

這裡的調酒都有視覺、味覺、嗅覺的多種享受，

這杯是以鐵觀音、利口酒為基底，

最後噴上萬壽菊香草水在杯口。

酒精濃度不高，微氣泡的口感，像在喝甜甜的汽水。

【翠綠瓊漿多重奏】(340元)

金黃色的小泡芙裡，裝的是香料調味的馬鈴薯泥和炸鸚嘴豆，

吃的時候，要先倒入特製的綠色香料水，再一口放入嘴中，

酥脆又酸鹹香的口感圍繞，很特別！

【酥炸鮮蠔】(460元)

炸至金黃色澤的生蠔，上層還放著特製的印度醬料，

光看外表，就很勾引人，

一口咬下，外皮超酥香脆，裡頭的生蠔鮮嫩軟綿，

完全沒有腥味，非常好吃！

【豔紫】(450元)

這是店員推薦的著色雞尾酒中的一款，

端上桌現場調製、解說，更吸引人目光！

調酒師會先在杯內畫上葡萄蜂蜜糖漿，

再倒入以文山包種茶、杜松子酒為基底的酒。

▼這漸層色澤超美的，

喝起來有葡萄的香氣和甜味！

【香料羊肉餃】(380元)

這道料理的靈感是來自印度國民點心的炸咖哩餃(samosa)，

三角形的酥炸餃子，裡面包的是馬鈴薯泥、青豆、羊肉，

一口咬下，外皮超級酥脆，裡面的餡料濃郁辛香，很開胃。

【亮澄】(450元)

這杯也是顏值很高的著名雞尾酒款，

是以熱帶水果、蘭姆酒為基底，

再倒入畫有芒果果漿的酒杯中。

喝起來有芒果的甜味和香氣，酒精濃度不高，

女性朋友會喜歡，可享受一種微微醺的滋味！

【香酥蝦】(450元)

包裏著香料麵衣油炸的大隻白蝦，

外殼超級酥脆有味，裡頭的蝦肉結實Q彈，

吃起來口感非常好，我很喜歡~

▼來【Saffron46 番紅花四十六】

絕對要點份印度烤餅或印度饢餅來嚐嚐，

師傅在玻璃窗後的廚房現點現烤超級香，

搭配咖哩料理特別合適。

▼【原味饢餅】(120元)

波浪造型的饢餅(naan)，外皮酥鬆，吃起來柔軟、QQ的，

細細品嚐還帶有麵香，越嚼越香，很合我的胃。

【窯烤番紅花嫩雞塊】(580元)

大塊的雞腿肉，外層包覆著番紅花、起司優格、蔬菜泥做成的醬汁，

雞肉軟香、香料味十足，搭配饢餅食用，口感層次更豐富！

【主廚特製波士頓龍蝦】(1980元)

用印度綜合香料燉煮的龍蝦，這口味蛋寶也是第一次吃到，

香香甜甜又微辣的醬汁，單吃味道就很不錯！

搭配鮮甜緊實的龍蝦肉，也很合拍~

▼將龍蝦肉夾入烤餅一同食用，

口感更有層次又豐富！

【酥皮羊肉香料飯】(390元)

打開酥皮，熱騰騰的香料飯香味釋出，

大塊的羊肉，吃起來柔軟有味，

搭上調味過的鹹香長米飯，味道很合諧。

【南印香料咖哩魚】(680元)

這道咖哩魚也是綜合許多香料燉煮而成的，

魚肉大塊已去骨，吃起來柔軟細緻，

搭上甜甜的咖哩醬汁，味道也不錯！

也很適合搭配烤餅或饢餅一同食用。

【碳烤茄泥咖哩】(580元)

平常蛋寶很少吃茄子，但這個我可以！

擺成茄子造型的茄泥咖哩，

吃起來完全沒有茄子味，

只有香料的辛香味與蔬菜的甜味，

搭配烤餅食用，滋味很不錯~

【印度香料冰淇淋】(320元)

這是用濃郁奶油、番紅花香料、開心果製作而成的冰淇淋，

吃起來微冰微甜，有點像凍蛋奶糊的口感，風味很獨特！

蛋寶第一次吃到這種冰淇淋，很特別。

【異國百香】(360元)

這是用白巧克力、水果慕斯…等組成的甜點，

擺設非常可愛又吸睛，酸酸甜甜的滋味，有種戀愛少女fu。

【印度香料奶茶】

這杯印度奶茶，和平常市售的喝起來很不相同，

裡頭多了綜合香料和薑茶的味道，非常獨特！

整杯喝完，人也暖暖的。

《蛋寶543》

其實注意這間台北印度餐廳很久了，

【番紅花四十六 Saffron46】

這一次終於有時間可以來好好品嚐一番，

印度料理辛香料很多，烹飪方式以炸物、窯烤、泥湖為主，口味稍重，

雖然菜單裡頭完全沒有牛、豬料理，但每一樣保留傳統亦帶有新意，

好吃，而且應該是大部份台灣人能接受的口味，

整體吃下來不會讓你覺得沒有吃到肉的感覺。

而且，店內的環境、氣氛都很不錯，服務更是一流，

靠窗的座位還能看到星光熠熠的101夜景和信義區市景，超浪漫~

還有專業的調酒師團隊，在這裡與朋友小酌、聊天放鬆心情也很不錯呢！

推薦給大家~❤️

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