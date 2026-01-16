vacanza聯名yeeee pottery推12生肖祈願手鍊與項鍊！中山站繪馬牆打卡再送招財貓好禮。

vacanza聯名yeeee pottery推生肖祈願飾品，13隻小福獸化身手鍊項鍊，搭配繪馬牆打卡活動，滿額再送招財貓好禮。

隨著2026年農曆春節的腳步逐漸接近，對於新一年的期許與嚮往也開始在心中萌芽，台灣飾品領導品牌vacanza為了迎接嶄新的馬年，特別邀請充滿童趣與溫度的陶藝品牌「歡樂陶一家 yeeee pottery」進行跨界合作，將原本質樸溫潤的陶藝作品，透過精湛的金工技術轉譯，打造出全新的「我的願望小福獸 Let your wish stay」祈願生肖系列 。讓原本僅能擺放於桌案上的陶藝福獸，變身為能夠隨身佩戴的紅繩手鍊、項鍊與耳環，不僅保留了陶土手捏的拙趣線條，更結合了能量水晶的靈性祝福，為消費者的日常穿搭注入滿滿的療癒感與好運氣 。

▲本次聯名的靈感起源於yeeee pottery主理人李亭儀與父親共同創作的「馬上有錢花」陶藝系列，那份直率、純粹且帶有幽默感的創作靈魂，深深吸引了vacanza團隊。圖／vacanza提供；窩客島整理

▲yeeee pottery為陶藝家李亭儀所創立的品牌，在多元的陶藝作品裡揉入自由、純粹的靈魂。圖／vacanza提供；窩客島整理

vacanza攜手yeeee pottery打造歡樂陶一家小福獸與紅繩手鍊

本次聯名的靈感起源於yeeee pottery主理人李亭儀與父親共同創作的「馬上有錢花」陶藝系列，那份直率、純粹且帶有幽默感的創作靈魂，深深吸引了vacanza團隊，雙方決定將這份象徵守護與好運的心意延伸至飾品設計中 。vacanza經典的祈願手鍊一直以來都是許多人尋求心靈寄託的隨身小物，本次聯名特別將12生肖的形象具象化為立體金屬墜飾，並保留了陶藝原作的手感紋理，讓金屬材質也能傳遞出如陶土般的溫暖觸感 。除了傳統的12生肖外，品牌更貼心加入了象徵招財與招人緣的「招財喵」，總共13隻小福獸全員報到 。每一款手鍊都依照生肖屬性搭配了專屬的幸運色蠟繩與能量水晶，例如本命年的「實踐馬」搭配了象徵願望實現的彩月光水晶與紅色馬尾，期許佩戴者在馬年能將心中所願化為真實，而「招財喵」則搭配了代表靈性財運的坦桑石，讓可愛的小福獸成為守護日常的最佳夥伴 。

▲本次聯名靈感源自yeeee pottery陶藝作品，充滿手作溫度的13隻小福獸極具療癒感。圖／vacanza提供；窩客島整理



首推生肖純銀項鍊與耳環讓祈願飾品更時髦且具生活感

為了讓開運飾品能更自然地融入現代人的日常穿搭，vacanza首次突破以往祈願系列僅有手鍊的框架，將「我的願望小福獸」系列延伸至項鍊、耳環與居家擺件 。全系列飾品皆採用低敏的925純銀製作，並提供金、銀兩種色系選擇，「實踐馬」與「招財喵」化身為精緻的鎖骨鍊，讓好運貼近心房，而祈願耳環則精選了「財富雞」、「結緣兔」與「汪旺犬」等超人氣角色，分別賦予了戀愛、財富及好人緣的祝福寓意 。此外，系列周邊更推出了五款依據金木水火土五行元素設計的御守香氛包，以及成雙成對的「大小福獸」桌面擺件，無論是擺放在辦公桌或是家中的收納櫃，都能讓這份療癒的力量滲透進生活的每一個角落，時刻提醒自己在追逐目標的同時，也要記得好好休息並平衡生活與理想 。

▲vacanza 攜手歡樂陶一家陶藝工作室（yeeee pottery），以全新靈感「我的願望小福獸 Let your wish stay」延伸經典「祈願生肖系列」。圖／vacanza提供；窩客島整理

▲新春選品_vacanza 以「把金緻戴進日常」為概念，將低調奢華融入日常穿搭。圖／vacanza提供；窩客島整理

中山站vacanza lab變身祈願繪馬牆打卡點與沉浸式體驗

為了讓消費者能更深刻體驗日式祈願的氛圍，vacanza特別將日本神社的「繪馬」文化帶入實體門市，於台北中山vacanza lab.、京站vacanza park、西門假期門市等指定據點打造了充滿年味的「繪馬許願牆」 。傳說中馬是神明的坐騎，透過繪馬能將心願準確地傳遞給神明，因此凡購買聯名系列商品的消費者，皆可參與繪馬許願活動，親手寫下對2026年的新春展望 。其中中山vacanza lab.門市更搖身一變成為陶藝策展空間，現場展出了yeeee pottery的小福獸陶藝原作，讓大家能近距離欣賞陶藝家李亭儀的創作細節 。此外，門市還設置了有趣的「幸運訊息探索區」，透過特製的紅色透鏡，就能在牆面上發掘出隱藏的新年祝福語，讓逛飾品店也成為一場充滿驚喜的探索旅程 。

▲vacanza於中山站等指定門市打造日式繪馬許願牆，邀請民眾寫下新年新願望。圖／vacanza提供；窩客島整理

滿額贈馬上有錢燈箱鑰匙圈與超值開運福袋伴你迎新春

為了回饋長期支持的粉絲並延續新春的喜氣，vacanza誠意獻上多重滿額好禮，自1月13日起，凡於實體門市單筆消費滿2500元，即可獲得極具話題性的「馬上有錢燈箱鑰匙圈」，這款鑰匙圈以復古燈箱為造型，亮燈時不僅可愛吸睛，更寓意著財運光明的吉兆 。官網消費滿1800元則贈送精緻的「小福獸刺繡燙布貼」，讓你可以隨意裝飾手帳或布包 。緊接著在2月13日，全通路消費滿2200元再加碼贈送「招財貓刺繡鑰匙圈」，讓財運與福氣接連不斷 。同時，品牌也推出了兩款售價相當於4折的超值新春福袋，內含豐富的飾品組合，將於2月2日正式開賣，讓大家用最優惠的價格將整年的好運一次帶回家，無論是送禮還是自用，都是開啟2026年美好篇章的最佳選擇 。

▲延續新春祝福，品牌誠摯獻上多重滿額贈禮。圖／vacanza提供；窩客島整理



消費滿額贈禮活動

小福獸禮物卡： 即日起單筆消費滿 NT$ 1,500，贈送「小福獸禮物卡」乙張，憑卡於下次消費滿 NT$ 1,500 可折抵 NT$ 200 。

馬上有錢燈箱鑰匙圈： 1月13日起，於實體門市單筆消費滿 NT$ 2,500 即可獲得 。

小福獸刺繡燙布貼： 1月13日起，於官網消費滿 NT$ 1,800 即可獲得 。

招財貓刺繡鑰匙圈： 2月13日起，全通路單筆消費滿 NT$ 2,200 即可獲得 。

線上限定新春福袋

優惠內容： 官網推出兩款 4折超值新春福袋 。

預購時間： 1月13日至 2月1日 。

販售時間： 2月2日至 2月22日正式販售（數量有限，售完為止） 。

實體門市體驗活動

繪馬許願牆活動：

內容： 凡購買 vacanza × yeeee pottery 聯名系列商品，即可參與繪馬許願活動 。

指定門市： 中山vacanza lab.、京站vacanza park、西門假期門市、台中一中門市、高雄夢時代門市 。

幸運訊息探索區：

內容： 透過紅色透鏡在牆上尋找隱藏的新年祝福 。

指定門市： 中山vacanza lab.、西門假期門市、高雄夢時代門市 。

小福獸燙布貼現場燙印活動：

內容： 於指定日期前往並加入官方LINE好友，可獲得客製化燙印束口袋（不限金額） 。

指定門市： 中山vacanza lab.、西門假期門市 。

陶藝策展空間：

內容： 展示小福獸陶藝原作 。

指定門市： 中山vacanza lab. 。

