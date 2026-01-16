> 美食 > 麥當勞 x 蠟筆小新來了！日本限定、12款玩具，加碼布丁狗同步開賣。

麥當勞 x 蠟筆小新來了！日本限定、12款玩具，加碼布丁狗同步開賣。

2026-01-16
麥當勞快樂兒童餐玩具來了！蠟筆小新、布丁狗12款玩具同步開賣，日本限定、限時登場，成為台灣旅客赴日必收話題亮點。

日本麥當勞最新快樂兒童餐玩具來了！即日起將與「蠟筆小新」、「布丁狗」兩大人氣角色推出全新期間限定企劃；共計12款玩具，活動為期約四週。結合角色魅力與趣味設計，成為近期赴日旅遊不可錯過的限定話題，粉絲們最近如果打算去日本，可千萬別錯過這些可愛到不行的周邊商品囉。

▲日本麥當勞快樂兒童餐推出蠟筆小新、布丁狗日本限定玩具，共 12 款限時登場，成為赴日旅遊必收話題（マクドナルド 提供）
▲麥當勞快樂兒童餐玩具全新企劃登場，蠟筆小新與布丁狗同步開賣，吸引台灣旅客關注（マクドナルド 提供）

麥當勞 x 蠟筆小新來了！日本限定登場

日本麥當勞本次「快樂兒童餐玩具」分為兩大主題系列，共推出 12 款限定玩具，分別為「蠟筆小新」系列 6 款與「布丁狗」系列 6 款。「蠟筆小新」系列將小新角色與麥當勞元素巧妙結合，設計出可動式玩具與互動遊戲機關，透過滑動、變形與卡片搭配玩法，提升遊戲樂趣與操作體驗。

▲日本麥當勞蠟筆小新快樂兒童餐玩具亮相，角色結合麥當勞元素，打造多款可動互動設計（マクドナルド 提供）

麥當勞「快樂兒童餐玩具」布丁狗同步開賣！

而「布丁狗」系列則走可愛實用路線，融入生活小物，結合計時、推行、測量等概念，可掃描 QR Code 進入專屬節奏遊戲，提升互動層次。不過要注意，日本麥當勞快樂兒童餐玩具款式無法指定，無論是親子旅遊、動漫迷，或單純想蒐集日本限定商品的旅客，現在可別錯過囉。

▲日本麥當勞布丁狗快樂兒童餐玩具同步登場，結合生活小物設計與可愛造型（マクドナルド 提供）

日本麥當勞 快樂兒童餐玩具 蠟筆小新 布丁狗

活動時間：即日起至1/22（或售完為止）
活動內容：於期間內無論是早餐、午餐或晚餐，點選快樂兒童餐，即贈玩具乙個（款式無法指定）

