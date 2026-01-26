PIERRE HERMÉ 2026春節禮盒奢華登場！迪士尼Fantasia聯名與駿馬限定款搶攻頂級甜點市場。

PIERRE HERMÉ PARIS 2026春節禮盒與迪士尼Fantasia聯名系列於1月16日奢華上市。融合駿馬奔騰意象與米奇魔法星空，推出多款限定馬卡龍、Ispahan蛋糕與餅乾禮盒，更加碼滿額扭蛋與鹿港澄悅酒店住房好禮，是新年與情人節送禮首選。

隨著2026年的腳步將近，空氣中開始瀰漫著除舊佈新的期待與節慶的歡愉氣息。被譽為「甜點界畢卡索」的法國傳奇品牌 PIERRE HERMÉ PARIS，再次以其獨有的法式浪漫視角，重新詮釋東方傳統節日與西方經典童話。今年品牌大膽地將東方的生肖文化與西方的迪士尼經典動畫《幻想曲 Fantasia》結合，於1月16日正式推出兩大年度重磅系列。這不僅是一場味覺的盛宴，更是一次視覺與藝術的跨界對話，試圖用最細膩的甜點工藝，為台灣的消費者揭開一場關於愛、夢想與奔馳的新年序幕。



▲全系列馬年限定禮盒運用流暢線條描繪風的軌跡，象徵新的一年乘風破浪、自在新生。圖／PIERRE HERMÉ PARIS提供；窩客島整理

2026春節禮盒推薦 駿馬奔騰演繹法式甜點美學

為了迎接嶄新的馬年，PIERRE HERMÉ PARIS 特別將「馬」的矯健姿態轉化為極具現代感的藝術圖騰。不同於傳統大紅大紫的俗艷，今年的「馬年限定馬卡龍系列」選擇以充滿流動感的線條，在艷紅色的禮盒上勾勒出風的軌跡與馬匹奔馳的剪影。這款設計靈感源自於「馭風綻味、自在新生」的概念，寓意著新的一年能如駿馬般縱橫天地、無畏前行。禮盒內圓潤飽滿的馬卡龍，其豐富的色彩宛如馬匹馳騁時掠過的光影，口味上則延續了品牌一貫的層次感，從經典的玫瑰荔枝覆盆子到濃郁的巧克力，每一口都在訴說著奔放與細膩並存的平衡之美。無論是小巧精緻的4入禮盒，還是氣派尊榮的18入禮盒，皆展現了「乘風啟程」的吉祥寓意，是2026春節禮盒中極具品味的送禮首選。



▲8入禮盒以長型設計呈現，盒蓋上的雙馬圖騰寓意吉祥，售價1,180元。圖／PIERRE HERMÉ PARIS提供；窩客島整理

迪士尼聯名馬卡龍 幻想曲Fantasia譜寫情人節浪漫星語

除了新春的熱鬧，緊接而來的情人節更是戀人們表達心意的時刻。PIERRE HERMÉ PARIS 今年攜手迪士尼，以影史經典鉅作《幻想曲 Fantasia》為靈感，打造出令人屏息的「浪漫星語系列」。禮盒設計彷彿將整片璀璨夜空摘下，深紅色的底色上燙金印製著米奇施展魔法的瞬間，星紋層疊如同音符在空氣中迴旋。這款迪士尼聯名禮盒不僅僅是包裝上的革新，更是一種情感的傳遞，盒面上的每一顆星星都象徵著戀人間的默語與柔光。打開禮盒，多彩的馬卡龍如同寶石般排列，彷彿將那一幕幕經典的動畫場景化作舌尖上的甜蜜序章。對於正在尋找情人節驚喜的消費者而言，這款結合了童話魔法與法式甜藝的禮盒，無疑是傳遞愛意最優雅的選擇。



▲迪士尼聯名款「星耀綺夢」18入禮盒，盒面以燙金星象圖與魔法師米奇為設計，極具收藏價值。圖／PIERRE HERMÉ PARIS提供；窩客島整理

必吃Ispahan玫瑰蛋糕與星鑽餅乾 讓味蕾陷入甜蜜漩渦

在馬卡龍之外，PIERRE HERMÉ PARIS 也將其經典風味延伸至更多元的甜點型態。為了呼應《幻想曲》的星光主題，品牌推出了常溫的「星鑽心語」餅乾禮盒，金屬光澤的罐身搭配霧面外盒，質感極佳，內含的餅乾口感酥脆細緻，如同星光在口中綻放。而對於蛋糕愛好者來說，絕不能錯過以品牌招牌風味 Ispahan 為靈感打造的「玫瑰荔枝覆盆子鮮奶油蛋糕」。這款蛋糕以輕柔的海綿蛋糕體堆疊，夾層中藏著清甜的荔枝果肉與酸甜適度的覆盆子，外層則豪邁地抹上帶有淡雅玫瑰香氣的鮮奶油。入口的瞬間，花香與果香在口中交織出一首味蕾的交響詩，甜中帶酸、柔中帶韻，是節慶聚餐時最完美的句點。



▲「星語新歲」12入禮盒展現了《幻想曲》中的夢幻夜空，是情人節傳遞心意的浪漫首選。圖／PIERRE HERMÉ PARIS提供；窩客島整理

鹿港澄悅酒店限定 住房即贈PIERRE HERMÉ星願寶石盒

法式甜點的魅力不僅止於台北都會區，今年 PIERRE HERMÉ PARIS 特別將這份甜蜜帶到了歷史古都鹿港。品牌首度與榮獲多項旅遊大獎的頂級旅宿「澄悅酒店 Euphoria Hotel Lukang」跨界合作，推出期間限定的住房專案。凡於活動期間入住的旅客，皆可獲得專屬的「PIERRE HERMÉ PARIS 星願璀璨寶石盒」。這款限量禮盒內含精選甜點，讓旅客在漫步於鹿港老街的紅磚瓦牆與冬季燈影之間時，也能品嚐到來自巴黎的頂級滋味。這種將在地文化體驗與國際頂級甜點結合的旅遊模式，為2026年的國內旅遊市場注入了一股奢華的新氣象。





新春限定活動 滿額扭蛋與專屬紅包袋把好運帶回家

為了回饋台灣消費者的支持，PIERRE HERMÉ PARIS 自1月16日起至3月1日止，於全台門市推出豐富的限定活動。凡單筆消費滿1500元，即可參加「歡喜開運・好運扭扭來」扭蛋活動，獎項包含馬卡龍禮盒、鑽石餅乾、小圓磅蛋糕等，且抽獎機會可累計，買越多中獎機會越高。此外，針對春節必備的紅包袋，品牌也展現了十足的誠意。購買 Disney Fantasia 系列滿額即贈「動物方城市歡樂迎春」紅包袋，選購其他商品滿額則贈送設計感十足的「一馬當先」紅包袋。這些充滿巧思的周邊與活動，讓消費者在品嚐美味甜點的同時，也能將滿滿的福氣與好運帶回家，共度一個充滿法式浪漫與東方喜氣的2026新年。



PIERRE HERMÉ PARIS 2026 新春限定好禮雙重賞

活動時間： 2026年1月16日(五) 至 2026年3月1日(日)

活動內容：

歡喜開運・好運扭扭來：

單筆消費滿NT1,500即可參加扭蛋活動一次（可累計，每滿NT1,500再享一次機會）。獎項包含馬卡龍禮盒、鑽石餅乾、小圓磅蛋糕或品牌優惠券等。

限量紅包贈禮：

購買 Disney Fantasia 系列禮盒滿 NT$2,500，贈「動物方城市歡樂迎春」紅包袋。

購買其他全系列商品滿 NT$2,500，贈「一馬當先」紅包袋乙組。

澄悅酒店住房專案：

於活動期間入住鹿港澄悅酒店，即可獲得「PIERRE HERMÉ PARIS 星願璀璨寶石盒」。

