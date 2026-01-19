芋頭控、蛋黃酥控大滿足！新口味Ｘ食芋堂春節禮盒聯名，大稻埕就能買。

新口味聯名食芋堂推春節禮盒，集結蛋黃酥與芋頭酥雙天王，全台預購快閃開跑，是2026過年送禮首選。

農曆新年腳步近了，大家最煩惱的除了紅包要包多少，大概就是去親友家拜年時，手上的伴手禮夠不夠有誠意。這次鹿港傳奇蛋黃酥名店「新口味食品行」，竟然找來台北芋頭甜點專家「食芋堂」。兩大品牌各自守護著老城鎮的傳統滋味，首次破天荒合作，將最經典的鹹香蛋黃酥與綿密芋頭半蛋酥湊成一對。這款名為新芋滿滿的聯名禮盒，就是要讓大家在過年團圓的茶桌上，一次就能吃到北台灣與中台灣最頂級的職人手作點心，一次滿足芋頭控、蛋黃酥控的甜點胃。



▲彰化老字號「新口味食品行」蛋黃酥超搶手要提前預購，單筆消費滿500元送馬年限定的斗方春聯。

▲新口味Ｘ食芋堂強強聯手推出半半蛋黃酥、芋頭酥禮盒。





新口味蛋黃酥Ｘ食芋堂芋頭酥夢幻聯動

對於追求極致酥皮層次的人來說，這盒 420 元的聯名款簡直是完美的過年救星。把新口味最引以為傲的蛋黃酥，與食芋堂人氣芋頭半蛋酥，裝成半半禮盒，讓蛋黃酥控、芋頭控兩個願望一次滿足。如果想送得更大器，新口味食品行也準備了全新橘紅色包裝的 12 入蛋黃酥禮盒，外型優雅又帶點俏皮感，把老靈魂穿上新衣服的質感禮盒，無論是送給長輩展現心意，或是拿來犒賞辛苦一整年的自己，都是今年搜尋排行榜人氣純春節禮盒。



▲食芋堂人氣芋頭半蛋酥，招牌芋泥包著鹹香鹹蛋黃超對味。





全台快閃預購攻略

為了不讓大家為了買盒餅還得大排長龍，新口味這次祭出超便利的搶購地圖。從即日起到 1 月 25 日為止，大家可以利用新光三越高雄左營店的軟體進行預訂，或是直接在官方網站預約台北世貿年貨大展的取貨名額。到了 2 月初，新竹 SOGO 也有為期兩天的百貨快閃活動，現場還會販售誘人的蛋黃酥風味蝦餅與魚酥條。建議大家先把取貨時間記在手機行事曆裡，只要提前預約好，就能在過年前夕優雅地拎著禮盒回家，告別汗流浹背的排隊惡夢。



▲新口味食品行將到新竹 SOGO快閃2天，現場還會販售蛋黃酥風味蝦餅與魚酥條。





走春必訪與驚喜好禮

如果您打算在春節期間安排一場鹿港小旅行，也可以順道去頂番婆店感受年節氣氛。門市從 2 月 16 日除夕一路營業到 2 月 19 日初三，每天 10:00 到 16:00 都有服務。不過要特別注意，宅配出貨最晚只到 2 月 11 日，想要在家坐等美食的人千萬別錯過最後期限。現在還有個隱藏版好康，只要單筆消費滿 500 元，就能獲得一張馬年限定的斗方春聯。這份充滿喜氣的可愛贈品數量有限，想為家裡大門增添一點設計感的朋友，動作真的要快。



▲新口味蛋黃酥是彰化老字號名店，每逢佳節會被搶購一空。

2026 新口味蛋黃酥春節快閃與預購

滿額贈品： 單筆消費滿 500 元，隨機贈送「馬年限定斗方春聯」乙張。



新光三越高雄左營店

預購：即日起至 2026/1/25（APP 預購）

取貨：2026/2/6 至 2/8，於 B2F 超市服務台





台北世貿年貨大展（攤位 C416）

預購：即日起至 2026/1/25

取貨：2026/1/23 至 1/26，10:00 - 18:00





新竹 SOGO 百貨快閃（3F 龜記旁）

時間：2026/2/7 至 2/8，11:00 開始至售完

規則：蛋黃酥每人限購 6 盒。



台北大稻埕預購取貨

時間：2026/2/10，11:00 - 18:00

地點：迪化街一段 186 號（樂芙莉門前）



鹿港門市春節時間： 2/16 至 2/19，10:00 - 16:00

2026春節禮盒加碼推薦！

