小七結帳直接買！DINOTAENG矮袋鼠25款周邊開賣，Quokka玩偶 護照套萌翻。

7-11 於 1/20 預購推出 DINOTAENG 出遊系列，並於 1/22 展開 Quokka 門市快閃購活動，免點數下午3點開賣，消費滿1111元享好禮兌換，角色周邊一次整理。

▲7-11 推出 Quokka 門市快閃購活動，把人氣角色周邊帶進實體門市。



▲Quokka 周邊於 7-11 門市集中登場，涵蓋收藏與日常使用商品。

Quokka 門市快閃購必買

▲7-11 Quokka 快閃購於 1/22 下午3點開賣，免點數即可入手。

矮袋鼠周邊小七開賣！7-11 推出 Quokka 門市快閃購活動，將 Quokka 角色周邊直接帶進實體門市，從收藏型商品延伸到日常實用小物一次到位，這次粉絲們免點數、報電話直接購買。此外，7-11也加碼推出DINOTAENG 出遊系列周邊小物，採預購開賣，讓粉絲們不論是居家周邊、還是旅行用品通通都能萌一波。7-11 Quokka 門市快閃購於1/22下午3點於門市開賣，免點數、會員直接報電話即可購買，另於 1/21-1/25 推出消費滿1111元，可獲得好禮2選1兌換券。這次推出多款Quokka角色限定周邊，包含12吋絨毛娃娃、造型連帽頸枕等角色單品，一次滿足實用與收藏需求。





生活與居家商品一次補齊

▲7-11 Quokka 快閃購涵蓋香氛與居家用品，強化日常使用情境。

DINOTAENG 出遊系列預購開賣

▲7-11 於 1/20 預購推出 DINOTAENG 出遊系列，涵蓋證件套與旅行收納用品。



▲DINOTAENG相框磁吸燈超萌必買，在 7-11 採預購方式開賣。





DINOTAENG Quokka系列門市快閃購

DINOTAENG 出遊系列預購小物

這次7-11 Quokka 門市快閃購的周邊小物，延伸到日常生活與居家使用情境，品項包含保溫瓶、石墨烯被、床包組等實用品項，另外還有擴香禮盒與香氛噴霧可選。無論是通勤、外出旅行，或在家休息放鬆，都能找到適合的 Quokka 周邊，讓角色自然融入每天的生活節奏。除了門市快閃購，7-11 於 1/20 推出 DINOTAENG 出遊系列則採預購開賣，主打日常與旅行都能使用的周邊設計。商品包含皮革證件套、絨毛護照套 BOBO、野營套杯4入組、相框磁吸燈，以及旅行用收納三件組，從通勤刷卡、出國搭機到露營野餐與行李整理，都能讓 DINOTAENG 系列成為外出情境中的實用陪伴。活動期間：2026/1/22下午3點活動方式：不用點數，會員報電話直接買活動商品：Quokka12 吋絨毛娃娃：279元Quokka造型連帽頸枕：249元Quokka保溫瓶：359元起Quokka石墨烯被：999元Quokka雙人床包組：649元Quokka票卡夾：299元Quokka托特包：780元Quokka擴香禮盒：499元Quokka香氛噴霧：179元活動期間：2026/1/20起，門市預購，1/30起原店取貨活動商品：DINOTAENG 皮革證件套：499元DINOTAENG 絨毛護照套 BOBO：499元DINOTAENG 野營套杯 4 入組（甜點圖）：699元DINOTAENG 相框磁吸燈：799元DINOTAENG 旅行用收納三件組：399元