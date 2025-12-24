【好物分享】笛頌小精靈美國專利金盞花游離型葉黃素媽媽的小心機!孩子主動說要吃的葉黃素軟糖,零拒絕又能幫...

現在的孩子一天接觸 3C 的時間也超驚人!

上課用平板、吃飯配電視、稍微放鬆又滑個手機,

這樣長期累積下來,眼睛真的沒有好好放鬆休息的時候。

但這些 3C 裝置的「藍光刺激」,

其實正在悄悄讓孩子的眼睛提早累積負擔。

像是眼睛容易疲勞、看久會模糊、常常喊累,

而且Ruby現在去看眼科時,真的明顯感受到

視力問題越來越年輕化,完全不是誇張。

如果要孩子靠飲食來補充,像是深綠色蔬菜、芥藍菜、胡蘿蔔、

奇異果、南瓜、櫛瓜、菠菜等這些

都含有豐富的葉黃素,但要讓孩子靠食物補足真的不容易。

唯一他們能接受的食物只有玉米和柳橙,而要吃到「足量」,

大人自己都很難做到了,更別說孩子。

又不能逼著他們吃到心情不好,

爸媽在飲食補充這一塊真的很兩難。

Ruby給我的寶貝們準備了這一款【笛頌小精靈 美國專利金盞花葉黃素】,

第一次拿給孩子時,他們還以為我要發糖果,

這一款的【葉黃素軟糖】真的算是為現代3C 族的孩子量身打造!

【美國大廠FloraGLO ®足量添加】

葉黃素:玉米黃素=5:1 的黃金比例,

游離型葉黃素吸收率較脂化型葉黃素增加23％ ，

還有添加豐富的花青素

身體無太多負擔,孩子補得自然、爸媽也安心。

建議一日食用6包，至多不超過10包，多食無益。

【非膠囊而是軟糖型設計,孩子們都超買單】

不是膠囊、不是難吞的錠片,而是像零食一樣的軟糖。

小朋友不但不會排斥,還會主動提醒你 可以吃那個能讓眼睛會亮亮糖嗎?,

讓父母能都能輕鬆守護孩子們的視力。

【天然來源,拒絕不好的】

選用天然來源的金盞花萃取,官網標榜拒絕以下成分,

無塑化劑、無西藥、無重金屬、無色素、無漂白劑、無防腐劑 ,

沒有多餘的人工色素及香精,能吃得較安心,

原料也標示的清楚,讓爸媽從第一步就不必擔心。

創辦人陳思穎總經理做這款產品的初衷很單純,

做了一款自己也願意給孩子吃的保健食品,就為了孩子們的健康,

打造為兒童孩子們設計【吃的葉黃素軟糖】,而家長能做的,

就是替孩子把保護做到位,只要一小顆軟糖,

就能讓每日補充變得輕鬆又有趣,也是幫助維持舒適最容易開始的一步。





【笛頌小精靈美國專利金盞花游離型葉黃素店家購買資訊】

笛頌官網 👉https://www.decenthealthy.com.tw/

笛頌蝦皮賣場 👉https://shopee.tw/decenthealth

笛頌LINE購物 👉https://oashop.line.me/shops/@728sxuqn





