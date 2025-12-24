【好物分享】笛頌小精靈美國專利金盞花游離型葉黃素媽媽的小心機!孩子主動說要吃的葉黃素軟糖,零拒絕又能幫...

現在的孩子一天接觸 3C 的時間也超驚人!
上課用平板、吃飯配電視、稍微放鬆又滑個手機,
這樣長期累積下來,眼睛真的沒有好好放鬆休息的時候。
但這些 3C 裝置的「藍光刺激」,
其實正在悄悄讓孩子的眼睛提早累積負擔。
像是眼睛容易疲勞、看久會模糊、常常喊累,
而且Ruby現在去看眼科時,真的明顯感受到
視力問題越來越年輕化,完全不是誇張。
如果要孩子靠飲食來補充,像是深綠色蔬菜、芥藍菜、胡蘿蔔、
奇異果、南瓜、櫛瓜、菠菜等這些
都含有豐富的葉黃素,但要讓孩子靠食物補足真的不容易。
唯一他們能接受的食物只有玉米和柳橙,而要吃到「足量」,
大人自己都很難做到了,更別說孩子。
又不能逼著他們吃到心情不好,
爸媽在飲食補充這一塊真的很兩難。
Ruby給我的寶貝們準備了這一款【笛頌小精靈 美國專利金盞花葉黃素】,
第一次拿給孩子時,他們還以為我要發糖果,
這一款的【葉黃素軟糖】真的算是為現代3C 族的孩子量身打造!
【美國大廠FloraGLO ®足量添加】
葉黃素:玉米黃素=5:1 的黃金比例,
游離型葉黃素吸收率較脂化型葉黃素增加23％ ，
還有添加豐富的花青素
身體無太多負擔,孩子補得自然、爸媽也安心。
建議一日食用6包，至多不超過10包，多食無益。
【非膠囊而是軟糖型設計,孩子們都超買單】
不是膠囊、不是難吞的錠片,而是像零食一樣的軟糖。
小朋友不但不會排斥,還會主動提醒你 可以吃那個能讓眼睛會亮亮糖嗎?,
讓父母能都能輕鬆守護孩子們的視力。
【天然來源,拒絕不好的】
選用天然來源的金盞花萃取,官網標榜拒絕以下成分,
無塑化劑、無西藥、無重金屬、無色素、無漂白劑、無防腐劑 ,
沒有多餘的人工色素及香精,能吃得較安心,
原料也標示的清楚,讓爸媽從第一步就不必擔心。
創辦人陳思穎總經理做這款產品的初衷很單純,
做了一款自己也願意給孩子吃的保健食品,就為了孩子們的健康,
打造為兒童孩子們設計【吃的葉黃素軟糖】,而家長能做的,
就是替孩子把保護做到位,只要一小顆軟糖,
就能讓每日補充變得輕鬆又有趣,也是幫助維持舒適最容易開始的一步。
【笛頌小精靈美國專利金盞花游離型葉黃素店家購買資訊】
笛頌官網 👉https://www.decenthealthy.com.tw/
笛頌蝦皮賣場 👉https://shopee.tw/decenthealth
笛頌LINE購物 👉https://oashop.line.me/shops/@728sxuqn
圖片皆為Ruby拍攝與完成
請勿盜用或是抄襲,否則依法追究請愛惜自己的羽毛
