如果不只你本人，你家小朋友也對外太空、宇宙、火星感興趣的話，一定不能錯過這篇的主題「太空蒲燒鰻魚」！代表日本宇宙航空開發機構，進行太空任務的日本知名太空人古川聰在2023年也真的在太空站，實地試吃了這份充滿日式風情的太空餐喔！如今，就算你不是太空人，也能在日本入手這份太空餐！

太空蒲燒鰻魚

觀光莊是一家在長野縣經營了70年的老牌鰻魚料理店，經過長期的研究和開發，終於在2023年成功將鰻魚製作成日本首款太空食品，並獲得了日本宇宙航空開發機構（JAXA）的太空日本料理認證。同年，太空蒲燒鰻魚甚至成功裝載到國際太空站（ISS）。如今，為了使大眾也能品嘗，店家將其作為一般銷售用商品推出，製作流程符合HACCP的規範，原料了愛知縣豐橋市的養鰻業者和觀光莊共同開發的國產鰻魚品牌「絲綢鰻魚」。為了方便太空人在無重力的太空中方便食用，也委託小豆島的「寶食品株式會社」進行了罐頭加工，只需打開袋子就能直接食用。



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太空蒲燒鰻魚：一般販售用商品

太空蒲燒鰻魚與觀光裝店內提供的鰻魚蒲燒相同，料理過程不蒸煮，而是將其烤得香脆，並用甜味醬汁調味，再用特殊的方法將其製成方便攜帶的罐頭。由於它方便攜帶，且可以長期保存，因此也可以用於戶外活動或作為儲備的防災食品。雖然內容物完全相同，但畢竟是在地球上，一般販售用的包裝和太空站上的包裝會略有不同。這項商品將在觀光莊的實體店鋪、線上商店以及與日本太空相關的博物館等設施販售。







太空蒲燒鰻魚：太空人古川聰開箱影片







■商品資訊

商品名稱：太空蒲燒鰻魚

官方網站

銷售店舖：

・觀光莊線上商店

・宇宙店（實體店舖・線上）

・宇宙物產館（線上）

・觀光莊岡谷本店：長野縣岡谷市川岸東5-18-14

・觀光莊松本店：長野縣松本市渚2-2-5

價格：一包2,000日圓，含稅