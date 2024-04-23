老、中、青三代星戰迷站出來！為了紀念2024年5月4日原力日，日本的 OH MY CAFE 推出主題咖啡廳！即日起至6月9日在東京押上晴空塔限時開放入場，不只是R2D2和C3PO有回歸，曼達洛人令全世界為之瘋狂的Baby Yoda Grogu 也化身超萌餐點和紀念馬克杯，強勢襲來。



▲圖片來源／株式会社エルティーアール



本次主題咖啡廳的菜單包含了，2020年星際大戰／原力覺醒 (第七集) 中Rey吃的麵包，本次還升級附上素肉燉湯。此外，星際大戰首部真人劇集曼達洛人中Grogu吃過的湯也不容錯過，當然也少不了紀念星際大戰／威脅潛伏 (第一集) 的紀念餐點，永不退燒的經典角色「R2-D2」和「C-3PO」的水果優格＆麵包等，老粉、新粉都必須朝聖一波！除了餐點以外，本次主題咖啡廳的限定商品也很值得收藏！





Rey 麵包燉湯套餐

Rey 在電影中吃過的麵包本次經過升級，可搭配素肉風味的墨西哥捲餅燉湯！價格為1,990日圓。



▲圖片來源／株式会社エルティーアール





Grogu 濃湯

濃湯麵包套組共有2種口味可以選擇，一種湯是巧達濃湯，另外一種則是肉骨高湯，價格同樣都是2,190日圓。



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烤青蛙

點Grogu濃湯的客人可以加購這份以Grogu吃的Sorgan Frog為靈感，特地打造的酥炸青蛙。價格為2,290日圓，含稅。



▲圖片來源／株式会社エルティーアール





光劍三明治

為了慶祝星際大戰／威脅潛伏（第一集）公開25周年，本次的主題咖啡廳特地開發了這道料理，3把光劍分別屬於Qui-Gon Jinn＆Obi-Wan Kenobi和Darth Maul。餐點本身是捲餅三明治，適合當作下午茶。價格為含稅1,890日圓。



▲圖片來源／株式会社エルティーアール





R2-D2＆C-3PO水果優格、麵包

這份套餐價格含稅1,790日圓，水果優格以R2-D2為造型，麵包則以C-3PO為造型，鐵粉必點！



▲圖片來源／株式会社エルティーアール

藍牛奶、綠牛奶

Luke喝過的藍牛奶和綠牛奶也化身飲料了！價格為含稅1,190日圓。



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Darth Vader 黑武士黑色果汁、Darth Maul 紅色果汁

這2款飲料分別以星際大戰的人氣反派黑武士和Darth Maul為理念，黑武士的黑色果汁為乳酸菌飲料，Maul的紅色果汁則是草莓汁。誠摯建議這2位角色的粉絲點來體驗口中的甜味和角色本人形象的反差。價格為1,290日圓。



▲圖片來源／株式会社エルティーアール





冰紅茶

只要購買無糖冰紅茶，就能以加購的形式把印有本次主題咖啡廳主視覺的瓶子帶回家！價格為含稅790日圓。



▲圖片來源／株式会社エルティーアール





熱牛奶、熱紅茶、熱咖啡

以上熱飲任選一款價格都是含稅790日圓，紀念馬克杯都可以再以加購的形式直接帶回家！



▲圖片來源／株式会社エルティーアール





紀念餐具

R2D2的迷你小碗含稅1,540日圓，只要點以下餐點就能加購Rey 麵包燉湯套餐、Grogu濃湯、光劍三明治、R2-D2＆C-3PO 水果優格＆麵包；馬克杯含稅2,200日圓，只要點熱飲就能加購；印有本次主題餐廳主視覺的水瓶含稅1,650日圓，點冷飲就能加購；Baby Yoda的白雲石杯墊共2種含稅各1,320日圓，只要點以下飲料就能加購藍牛奶、綠牛奶、黑色果汁、紅色果汁、冰紅茶。



▲圖片來源／株式会社エルティーアール





■主題咖啡廳資訊

地點：東京都墨田區押上1丁目1-2

交通方式：東京Skytree Town・Skytree 1F Tower Yard 6號地

活動期間：2024年4月20日～6月9日

官方網站