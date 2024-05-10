箱根，自古以來就深受日本皇室、文人雅士喜愛；如今，也是許多日本海內外旅人喜歡走訪的觀光景點之一。這次飯店品牌「nol」選址在箱根綠意盎然的宮城野區，打造nol品牌的第二間飯店「nol hakone myojindai」。

箱根隱藏版清幽度假飯店「nol hakone myojindai」5月開幕

位於箱根的宮城野區的渡假飯店「nol hakone myojindai」由1993年成立的會員制飯店「東急Harvest Club 箱根明神平」改建而成，接力京都三条「nol kyoto sanjo」，為「nol」飯店品牌的第二間飯店。



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飯店座落在一個安靜的別墅區，是箱根最受歡迎的旅遊勝地之一，四周綠意環繞，整間飯店猶如被森林包圍般，讓下榻旅客能充分感受到大自然芬多精的療癒，同時調整自我的身心狀況。





從飯店大廳往東西方向展開的客房，總共有六種類型、共39間客房，包括設有露天溫泉的客房、適合兩人入住或四人同遊的客房，以及可與寵物同歡的寵物友善房。其中，溫泉露天溫泉的客房不僅能在信樂燒製的浴缸中享受取自箱根十七湯之一的「宮城野溫泉」，感受從體內深處溫暖至全身的極致療癒外，還能從露天溫泉的觀景處將箱根的自然絕景竟受眼底。







此外，在「nol hakone myojindai」提供了各式各樣能「調整自我」的迷人溫泉設施。來客可以盡情享受全天候的室內溫泉泳池後，再去體驗清爽宜人的「溫泉間」。在「溫泉間」內充滿了幾乎與體溫相同的水汽，可一邊欣賞天花板上的星空，一邊放鬆身心，享受身體被溫暖水氣包覆的感覺。





另外，還有採預約制的帳篷桑拿體驗，可在隱密的自然環境中，體驗戶外桑拿的樂趣，盡享舒暖身體的蒸氣療癒，同時放鬆身心感受自然的美好。



而在大廳休息區還設有飲料區，提供歡迎飲料，且在入住期間都可以自由取用。飲料品項從自製的排毒水到咖啡、紅茶、花草茶等超過10種飲料。亦提供「獨家保溫杯」，可以盛裝喜歡的飲料帶到溫泉泳池或桑拿房等享用，讓來客能度過更加充實的「自我調整」時光。飯店名稱：nol hakone myojindai（ノル ハコネ ミョウジンダイ）開幕日期：2024年5月17日地點：神奈川県足柄下郡箱根町宮城野1488番