去京都玩當然要住在景點附近，尤其清水寺，附近有超多小店，又有很多餐廳，不住在附近簡直就像錯過了全世界！這次要介紹一家清水寺附近的超值旅館「Rinn Kiyomizu Gion」，除了外觀精緻，內裝也充滿和式風情，拍完Reels上傳，你就能成為朋友圈中塗鴉牆上最會訂飯店的日旅達人！

Rinn Kiyomizu Gion

2024年4月15日，位於京都松原通的質感旅宿「Rinn Kiyomizu Gion」正式開幕！這家旅館就位在世界遺產清水寺的參拜路上，再說得直接一點，Rinn Kiyomizu Gion就在鼎鼎大名的清水道上，距離人氣觀光名勝花見小路和鴨川都很近，前往祇園的繁華街也很方便，地理位置便利，無論是乘坐公車還是電車都非常方便喔。



▲圖片來源／株式会社レアル





客房

客房以暖黃燈光，營造出和式風情，床還是採用酒店式的床，而不是榻榻米，睡不習慣榻榻米的人也可以放心入住。客房多樣，房客可以根據需要，選擇適合的房型。整棟共有17間客房，可容納35名房客，房型包含：標準雙人房（16平方公尺）、豪華大床房（16平方公尺）、豪華雙人房（16平方公尺）、豪華大床房（20平方公尺）、豪華雙人房（20平方公尺）和舒適雙人房（31平方公尺）。



▲圖片來源／株式会社レアル





舒適雙人房

房內設施包含Wi-Fi、淋浴間、保險箱、電視、浴缸、吹風機、冷暖氣、冰箱、免治馬桶、電熱水壺、電話。舒適雙人房還有類似和式的空間，充滿令人放鬆的禪意。



▲圖片來源／株式会社レアル





浴缸

舒適雙人房的浴室還有附設浴缸，窗外還有竹林，充滿幽靜、高雅的氛圍，在這樣風雅的環境下泡澡，相信可以充分放鬆、洗去旅途的疲勞。



▲圖片來源／株式会社レアル



▲圖片來源／株式会社レアル





■飯店資訊

地址：京都府京都市東山區弓箭町47

交通：從京阪電車「清水五條站」5號出口步行約7分鐘

價格：成人2人每房每晚14,400日圓起

官方網站