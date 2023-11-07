為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 最新文章 > 美食 > 超商就有芭娜娜甜筒！日本全家「東京芭娜娜香蕉甜筒」全新登場，去年賣翻「東京芭娜娜香蕉牛奶」同步強勢回歸。

超商就有芭娜娜甜筒！日本全家「東京芭娜娜香蕉甜筒」全新登場，去年賣翻「東京芭娜娜香蕉牛奶」同步強勢回歸。

2023-11-07 文字：編輯 林奕如 綜合報導 圖片：株式会社ファミリーマート、株式会社グレープストーン 人氣：1,120
share
編輯 林奕如

編輯 林奕如

超商也能吃到東京芭娜娜甜筒了！經常到日本旅遊的人一定對東京人氣伴手禮「東京芭娜娜」非常熟悉，不只旗下產品相當多樣化，去年東京芭娜娜更首次在日本全家便利商店推出了「東京芭娜娜香蕉牛奶」，並獲得了不少好評！如今時隔一年，日本全家不僅要重新販售這款人氣商品，更全新打造了一款「東京芭娜娜雪糕甜筒」，讓香蕉控隨時進日本超商就能買到濃郁的香蕉牛奶和香蕉霜淇淋。

推薦閱讀：終於不是香蕉口味了！「東京芭娜娜×伊藤久右衛門」抹茶蛋糕7月開賣，「爆濃抹茶內餡」一口就噴發，刷新抹茶伴手禮排行榜。
▲圖片來源／株式会社ファミリーマート

日本國民伴手禮「東京芭娜娜」最擅長的就是將香蕉結合各種甜點，研發出一款又一款話題性超高的香蕉系列產品，而飲料方面的商品一直以來都在規劃當中，因此在歷經多年開發後，2022年才終於有了｢東京芭娜娜香蕉牛奶｣這款飲品的誕生。
▲圖片來源／株式会社グレープストーン

｢東京芭娜娜香蕉牛奶｣是基於讓顧客在飲品當中能喝到「濃郁如真實甜點般的香蕉果肉」所創造，因此每一口幾乎都可以喝到香濃滑順的香蕉果肉，而且牛奶當中還特別加入白巧克力，提升整體層次風味，彷彿像在吃下午茶一般，喝完立刻就像吃了滿肚子蛋糕一樣很有飽足感。
▲圖片來源／株式会社グレープストーン

時隔一年後，日本全家便利商店不只要讓這款深得許多網友喜愛的香蕉牛奶重新回歸上市，還加碼推出全新的「東京芭娜娜雪糕甜筒」，將濃郁的香蕉牛奶化身為綿密的霜淇淋，搭配全麥麵粉製成的甜筒，完美再現東京芭娜娜的經典濃郁風味。
▲圖片來源／株式会社ファミリーマート


 

日本全家便利商店「東京芭娜娜香蕉牛奶、東京芭娜娜雪糕甜筒」

販售日期：2023年11月7日（東日本地區於2023年10月31日率先開賣東京芭娜娜香蕉牛奶）
價格：東京芭娜娜香蕉牛奶278日圓、東京芭娜娜雪糕甜筒321日圓
販售地點：日本全家便利商店

 

 

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#日本
morechevron_right
文章關鍵字
日本 日本伴手禮 東京芭娜娜 香蕉牛奶 more
延伸閱讀

終於不是香蕉口味了！「東京芭娜娜×伊藤久右衛門」抹茶蛋糕7月開賣，「爆濃抹茶內餡」一口就噴發，刷新抹茶伴手禮排行榜。

 編輯 林奕如

東京芭娜娜新品超欠喝！香蕉控瘋搶｢東京芭娜娜香蕉牛奶｣日本全家登場，「香蕉果肉」真的喝得到，香濃順滑忍不住一口氣喝三瓶。

 編輯 林奕如

日本宿六飯糰！東京最古老的飯糰店「淺草宿六」攜手OKmart推出全新淺草宿六「塩鮭、豚味噌」三角飯糰，嘗鮮價49元。

 編輯 李維唐

你以為只有烤地瓜嗎！全家首創「地瓜口味霜淇淋」，多4元直接讓你DIY巧克力聖代。

 顏爾嫻

楊枝甘露還沒吃膩！全家推出季節限定「楊枝甘露酷繽沙」，加倍冰涼「楊枝甘露漂浮」搶攻夏季最夯IG冰品稱號。

 顏爾嫻
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
編輯 林奕如

編輯 林奕如
有任何問題都可到WalkerLand 窩客島官方粉絲團留言告訢我們！

文章目錄

編輯 林奕如最新文章

morechevron_right

COUPON

日韓上網wifi機 會員超低價每天只要$79!

衝日本超划算! 0點換~日本東京銀座 樂天免稅店優惠券

 morechevron_right

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
keyboard_arrow_up