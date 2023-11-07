超商也能吃到東京芭娜娜甜筒了！經常到日本旅遊的人一定對東京人氣伴手禮「東京芭娜娜」非常熟悉，不只旗下產品相當多樣化，去年東京芭娜娜更首次在日本全家便利商店推出了「東京芭娜娜香蕉牛奶」，並獲得了不少好評！如今時隔一年，日本全家不僅要重新販售這款人氣商品，更全新打造了一款「東京芭娜娜雪糕甜筒」，讓香蕉控隨時進日本超商就能買到濃郁的香蕉牛奶和香蕉霜淇淋。
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▲圖片來源／株式会社ファミリーマート
日本國民伴手禮「東京芭娜娜」最擅長的就是將香蕉結合各種甜點，研發出一款又一款話題性超高的香蕉系列產品，而飲料方面的商品一直以來都在規劃當中，因此在歷經多年開發後，2022年才終於有了｢東京芭娜娜香蕉牛奶｣這款飲品的誕生。
▲圖片來源／株式会社グレープストーン
｢東京芭娜娜香蕉牛奶｣是基於讓顧客在飲品當中能喝到「濃郁如真實甜點般的香蕉果肉」所創造，因此每一口幾乎都可以喝到香濃滑順的香蕉果肉，而且牛奶當中還特別加入白巧克力，提升整體層次風味，彷彿像在吃下午茶一般，喝完立刻就像吃了滿肚子蛋糕一樣很有飽足感。
▲圖片來源／株式会社グレープストーン
時隔一年後，日本全家便利商店不只要讓這款深得許多網友喜愛的香蕉牛奶重新回歸上市，還加碼推出全新的「東京芭娜娜雪糕甜筒」，將濃郁的香蕉牛奶化身為綿密的霜淇淋，搭配全麥麵粉製成的甜筒，完美再現東京芭娜娜的經典濃郁風味。
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日本全家便利商店「東京芭娜娜香蕉牛奶、東京芭娜娜雪糕甜筒」
販售日期：2023年11月7日（東日本地區於2023年10月31日率先開賣東京芭娜娜香蕉牛奶）
價格：東京芭娜娜香蕉牛奶278日圓、東京芭娜娜雪糕甜筒321日圓
販售地點：日本全家便利商店