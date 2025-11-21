台中后里美食精選！后里一日吃喝玩樂，老字號小吃到人氣點心全攻略。

后里不只有馬場與鐵馬道，一日遊的美食選擇更是多到吃不完。從在地人激推的豬血湯、肉圓、炸粿，到人氣點心棺材板與蔥油餅，都能一次吃好吃滿。

后里近年成為台中熱門的一日遊目的地，從在地小吃、特色景點到知名自行車路線皆具吸引力。旅客常以市區美食作為行程開端，接著前往后豐鐵馬道與東豐綠廊騎乘，結束後再回到市區覓食。整體路線動線順暢，適合安排輕鬆的休閒行程。

阿嬤的豬血湯：炒麵古早味驚喜十足，重口味必加辣醬更對味

每次到后里，一定會出現在排行前段班的就是阿嬤的豬血湯。最推的不是豬血湯本人，而是意外讓人驚豔的炒麵——口感帶點 Q 勁，竟然有點像韓式冷麵。綜合湯料多味足，熱愛重口味的更不能錯過店家辣醬，炒麵或湯加一點整個升級。內用有位就能入座，高峰期稍微等一下即可。點餐後餐點會一次上齊，並同步結帳。

阿嬤的豬血湯

營業時間：06:30-13:20(周二休)

營業地址：台中市后里區民生路149-3號

營業電話：04-2556-3585

正后里墩仔腳肉丸：第一市場老攤人氣紅糟肉圓，配一碗肉羹湯最剛好

在地人吃到大的老字號肉圓，就在第一零售市場裡。肉圓伯的肉圓使用溫體豬肉搭配紅糟醃製，皮薄不膩，淋上白醬與紅醬後味道剛剛好。很多人也會再點一碗肉羹湯，料多實在，一組吃起來特別滿足。

正后里墩仔腳肉丸(肉圓伯)

營業時間：06:30-12:30(周一休)

營業地址：台中市后里區四村路121號25號攤位(第一零售市場)

營業電話：0988-929-203

后里炸粿生：超薄酥脆蚵肉炸，大清早就能吃到的市場美味

后里炸粿生同樣位在第一市場，是許多在地人從小吃到大的炸粿老攤。必點蚵炸、肉炸、蚵肉炸，外皮極薄、咬下去很脆，內餡飽滿但調味偏清淡。建議搭配店家醬料一起吃風味更完整。





后里炸粿生

營業時間：06:00-13:00(周一休)

營業地址：台中市后里區大興路36號斜對面(第一零售市場)

營業電話：04-2556-5593

豬血財老店：重新翻修環境更明亮，評價兩極的老字號豬血湯

豬血財老店是后里另一家知名豬血湯，重新裝潢後環境更乾淨舒適。品項與阿嬤的豬血湯類似，湯品、炒麵都有，但網路評價相當兩極，喜歡哪家就看個人口味了。





后里豬血湯(豬血財老店)

營業時間：06:30-13:30

營業地址：台中市后里區民生路133號

營業電話：04-2556-5963

KISS ME 春米點心美食：巨長春捲與酥脆棺材板，一口咬下超爽快

靠近后豐大橋的春米點心美食，是許多人會特地繞過來外帶的點心攤。巨長春捲是招牌，店家還貼心設置裁剪區方便分食。內餡有高麗菜、冬粉、蔥花與肉末，口感超級酥脆；牛肉棺材板同樣出色，炸到金黃的厚片吐司吸滿醬汁，和南部的棺材板風味很不一樣。





KISS ME春米點心美食

營業時間：13:30-19:00(周日休)

營業地址：台中市后里區三豐路三段103號

營業電話：04-2558-3738

楊記蔥油餅：在地人下午茶首選，半張整張都能客製調味

楊記蔥油餅是許多后里人下午固定會買的點心。口味從原味到蒜泥都有，但沒有辣味版本（可以跟店家要辣椒包）。整張蔥油餅會切成八塊外帶，香氣十足但口感不算酥脆，是屬於耐吃型。







楊記蔥油餅

營業時間：14:00-17:30(周二休)

營業地址：台中市后里區民生路217號

營業電話：0985-395-313

正老牌鮮肉湯包：現包現蒸但湯汁偏少，口味較清爽的湯包選擇

下午才開始營業的湯包店，主打現包現蒸，但這次點到的湯包皮雖然薄，內餡偏少，而且還沒夾就破掉，喝不到爆湯感比較可惜。整體味道偏清淡，適合不喜歡重口味的讀者。





正老牌鮮肉湯包

營業時間：14:30-19:00

營業地址：台中市后里區民生路231號

營業電話：0933-517-628



