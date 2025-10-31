吉伊卡哇咖啡廳 討伐主題店 新開幕！東京咖啡廳推薦，那孩子煎餅、小八青椒鑲肉完美重現。

東京咖啡廳推薦「吉伊卡哇咖啡廳 討伐主題店」新開幕！那孩子煎餅、小八青椒鑲肉完美重現，開幕日、限定菜單一次看。

超人氣角色「吉伊卡哇」又有新動作！插畫家Nagano創作的吉伊卡哇本次聯手「THE GUEST cafe & diner」，打造出全新主題的咖啡廳。本次以「討伐」為主題，不僅還原漫畫中經典劇情，更推出11款限定餐點與多款原創周邊，吸引粉絲熱烈關注。





吉伊卡哇粉絲朝聖必訪！全新咖啡廳「討伐主題店」登場

位於東京池袋PARCO本館7樓的「THE GUEST cafe & diner」本次和吉伊卡哇聯手，融合原作世界觀與粉絲喜愛的角色元素，從牆面裝飾到餐具設計，都能看見吉伊卡哇、小八與兔兔的可愛身影。目前咖啡廳採事前預約制，店內同時設有限定商品專區，方便粉絲一次購入角色週邊與餐飲體驗。





主題限定菜單！東京咖啡廳推薦「吉伊卡哇咖啡廳 討伐主題店」小八青椒鑲肉、夢魘焗飯必吃

本次推出全新11款菜單，以吉伊卡哇漫畫中的名場景為靈感。主食包含重現惡夢場景的「吉伊卡哇彩色焗飯」，以及象徵八貓修行成果的「討伐成功咖哩蛋包飯」。甜點部分則有「那孩子煎餅」與飲品系列「討伐成功奶油蘇打」，將角色的可愛表情完美重現。





東京池袋咖啡廳推薦 吉伊卡哇 x THE GUEST cafe＆diner

最受矚目的則是「小八青椒鑲肉」，以真實料理再現動畫名場面，成為粉絲必拍必吃的亮點之一。隨著主題餐點登場，官方同步推出多款限量周邊，包括「叉形武器造型餐叉」、「青椒鑲肉盤」及「大型討伐成功隨行杯」等。大家如果來東京，想體驗享受獨特「討伐」美食魅力，可千萬別錯過這次池袋限定主題活動。

開幕日期：2025年11月27日（四）

地點：池袋PARCO本館7樓 THE GUEST cafe & diner

營業時間：11:00～21:30（L.O.20:30）

消費滿額贈：購物滿4,400日圓贈送限定原創購物袋（第4彈）

注意事項：採事前預約制，詳情可至官方網站查詢

