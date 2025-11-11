> 美食 > 名古屋榮站新開拉麵店「麵屋華山」，除了招牌人氣A5和牛拉麵和深夜背脂中華拉麵，還有純素拉麵超貼心。

名古屋榮站新開拉麵店「麵屋華山」，除了招牌人氣A5和牛拉麵和深夜背脂中華拉麵，還有純素拉麵超貼心。

tiger Walker 玩樂季拉麵名古屋美食日本旅遊新開店
2025-11-11 16:54文字：特派員 Trish 圖片提供:株式会社エフリード

特派員 Trish

拉麵控快來！名古屋除了招牌雞翅外，美味拉麵再加一，除了多種招牌拉麵外，還提供素食者享用的拉麵，超貼心的啦！

去名古屋可以有手羽先以外的選擇！2025年11月「麵屋華山」在榮站開幕，不僅提供日式拉麵，更貼心推出純素

款，深夜還有限定版的背脂中華拉麵，拉麵控絕對不能錯過！

▲2025年11月「麵屋華山」在榮站開幕，提供日式拉麵，還貼心推出純素款。
▲2025年11月「麵屋華山」在榮站開幕，提供日式拉麵，還貼心推出純素款。

招牌必點：淡麗醬油拉麵

麵屋華山的主打商品是「淡麗醬油拉麵」（900日圓），使用澄澈的雞清湯搭配熟成醬油。日本產雞肉、柴魚和煮干熬煮出的高湯清爽卻帶有力道。

▲使用日本產雞肉、柴魚和煮干熬煮出的高湯搭配熟成醬油製作。
▲使用日本產雞肉、柴魚和煮干熬煮出的高湯搭配熟成醬油製作。

淡麗醬油沾麵

如果不想喝湯，推薦你選擇「淡麗醬油沾麵」（1,000日圓），平打麵條Q彈有勁，搭配老舖釀造的熟成醬油，絕對讓你一吃成主顧！

▲麵條Q彈有勁，搭配老舖釀造的熟成醬油超美味。
▲麵條Q彈有勁，搭配老舖釀造的熟成醬油超美味。

A5等級和牛拉麵

想要來點特別的？「和牛拉麵」（1,800日圓）使用日本產A5等級和牛製成的烤牛肉，豪邁地鋪滿整碗。從牛脂萃取的香味油更為湯頭增添深度。這碗保證是美食家的最愛！

▲如果不想喝湯，推薦你選擇淡麗醬油沾麵。
和牛拉麵使用日本產A5等級和牛製成的烤牛肉，豪邁地鋪滿整碗

貝類高湯拉麵

「貝出汁拉麵」（900日圓）將清澈的雞清湯與鮮美的貝類高湯結合，雞肉醇厚，貝類鮮甜，喝一口就能感受到食材的原味，推薦給喜歡清爽口味的人！

▲▲將清澈的雞清湯與鮮美的貝類高湯結合。
▲將清澈的雞清湯與鮮美的貝類高湯結合。

炙燒和牛飯

來吃拉麵當然要配飯啊！每日限量20份的「炙燒和牛飯」（550日圓）使用日本產黑毛和牛孻切片炙燒，再淋上壽喜燒風味的甜鹹醬汁、打上濃郁的「滿月雞蛋」，奢華感爆表！

▲每日限量20份的炙燒和牛飯使用日本產黑毛和牛孻切片炙燒，奢華感爆表。
▲每日限量20份的炙燒和牛飯使用日本產黑毛和牛孻切片炙燒，奢華感爆表。

究極TKG

究極TKGㄒ選用「滿月雞蛋」，蛋黃呈現美麗的橙色，濃郁香醇，絕對要試試！

▲選用滿月雞蛋，蛋黃呈現美麗的橙色。
▲選用滿月雞蛋，蛋黃呈現美麗的橙色。

炙燒半熟叉燒丼

▲炙燒半熟叉燒丼
▲飽滿的滿月雞蛋放在烤到焦香的叉燒，畫龍點睛。

銀飯

如果只想單點白飯，推薦你點「銀飯」（250日圓），整碗使用宮城縣品牌米「艷姬」，米粒晶瑩剔透、甜度適中，光是配湯就超滿足！

▲宮城縣品牌米艷姬米粒晶瑩剔透、甜度適中，單吃就美味。
▲宮城縣品牌米艷姬米粒晶瑩剔透、甜度適中，單吃就美味。

夜鳴拉麵

最特別的是，麵屋華山從深夜12點到凌晨5點搖身一變，成為深夜食堂「裏華山」！主打「夜鳴拉麵」（950日圓），背脂的甜味搭配醬油湯頭，又罪惡又美味。

▲麵屋華山從深夜24點到凌晨5點變身深夜食堂「裏華山」，推出招牌拉麵。
▲麵屋華山從深夜24點到凌晨5點變身深夜食堂「裏華山」，推出招牌拉麵。

特製夜鳴拉麵

售價1,350日圓。

▲用料更豐盛的更能滿足深夜想吃拉麵的心情。
▲用料更豐盛的更能滿足深夜想吃拉麵的心情。

夜鳴叉燒拉麵

售價1,250日圓。

▲肉肉控深意絕對不能錯過的拉麵，鋪滿燒肉讓人食指大動。
▲肉肉控深意絕對不能錯過的拉麵，鋪滿燒肉讓人食指大動。

麵屋華山、裏華山餐廳資訊

地址：愛知縣名古屋市中區榮3丁目12-14 Princess遠山大樓1F
營業時間：麵屋華山11：00～24:00（最後點餐23：30）、裏華山24：00～凌晨05:00；日11：00～24：00（最後點餐23：30）
定休日：麵屋華山全年無休、裏華山週日
座位數：13個座位
交通：地下鐵榮站步行3分鐘


盤點日本人氣拉麵

推薦閱讀：札幌一粒庵，札幌56年老店，米其林和tabelog拉麵百名店雙推薦。

推薦閱讀：神戶西宮站超濃厚明太子拉麵「刻刻拉麵」新開幕，濃厚豚骨+辣味明太子絕配，神戶自由行想吃拉麵就選這家吧。

推薦閱讀：米其林推薦仙台拉麵！DASHIRO 蟬聯2年宮城縣拉麵冠軍，飛魚出汁醬油拉麵吃起來。

推薦閱讀：仙台第一名拉麵！中華そば 嘉一 每天只賣四小時，雞湯拉麵配雞皮。

推薦閱讀：早餐就吃日本第一名拉麵！酒田ラーメン照月 山形拉麵名店，早上7點開吃醬油拉麵。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊