名古屋榮站新開拉麵店「麵屋華山」，除了招牌人氣A5和牛拉麵和深夜背脂中華拉麵，還有純素拉麵超貼心。

拉麵控快來！名古屋除了招牌雞翅外，美味拉麵再加一，除了多種招牌拉麵外，還提供素食者享用的拉麵，超貼心的啦！
去名古屋可以有手羽先以外的選擇！2025年11月「麵屋華山」在榮站開幕，不僅提供日式拉麵，更貼心推出純素
款，深夜還有限定版的背脂中華拉麵，拉麵控絕對不能錯過！
招牌必點：淡麗醬油拉麵
麵屋華山的主打商品是「淡麗醬油拉麵」（900日圓），使用澄澈的雞清湯搭配熟成醬油。日本產雞肉、柴魚和煮干熬煮出的高湯清爽卻帶有力道。
淡麗醬油沾麵
如果不想喝湯，推薦你選擇「淡麗醬油沾麵」（1,000日圓），平打麵條Q彈有勁，搭配老舖釀造的熟成醬油，絕對讓你一吃成主顧！
A5等級和牛拉麵
想要來點特別的？「和牛拉麵」（1,800日圓）使用日本產A5等級和牛製成的烤牛肉，豪邁地鋪滿整碗。從牛脂萃取的香味油更為湯頭增添深度。這碗保證是美食家的最愛！
貝類高湯拉麵
「貝出汁拉麵」（900日圓）將清澈的雞清湯與鮮美的貝類高湯結合，雞肉醇厚，貝類鮮甜，喝一口就能感受到食材的原味，推薦給喜歡清爽口味的人！
炙燒和牛飯
來吃拉麵當然要配飯啊！每日限量20份的「炙燒和牛飯」（550日圓）使用日本產黑毛和牛孻切片炙燒，再淋上壽喜燒風味的甜鹹醬汁、打上濃郁的「滿月雞蛋」，奢華感爆表！
究極TKG
究極TKGㄒ選用「滿月雞蛋」，蛋黃呈現美麗的橙色，濃郁香醇，絕對要試試！
炙燒半熟叉燒丼
銀飯
如果只想單點白飯，推薦你點「銀飯」（250日圓），整碗使用宮城縣品牌米「艷姬」，米粒晶瑩剔透、甜度適中，光是配湯就超滿足！
夜鳴拉麵
最特別的是，麵屋華山從深夜12點到凌晨5點搖身一變，成為深夜食堂「裏華山」！主打「夜鳴拉麵」（950日圓），背脂的甜味搭配醬油湯頭，又罪惡又美味。
特製夜鳴拉麵
售價1,350日圓。
夜鳴叉燒拉麵
售價1,250日圓。
地址：愛知縣名古屋市中區榮3丁目12-14 Princess遠山大樓1F
營業時間：麵屋華山11：00～24:00（最後點餐23：30）、裏華山24：00～凌晨05:00；日11：00～24：00（最後點餐23：30）
定休日：麵屋華山全年無休、裏華山週日
座位數：13個座位
交通：地下鐵榮站步行3分鐘
