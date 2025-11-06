東京車站限定伴手禮登場！砂糖奶油樹 x Jagabee 聯名推出「砂糖薯條」，甜鹹交織口感新奇，2025年11月19日東京おかしランド搶先開賣，附限定鑰匙圈與托特包，成為旅日必買新亮點。

東京伴手禮又有新話題！日本零食大廠「Calbee（卡樂比）」與東京超人氣甜點品牌「砂糖奶油樹（SUGAR BUTTER TREE）」攜手推出全新聯名商品「Jagabee×SUGAR BUTTER TREE 砂糖薯條（シュガじゃが）」。這款甜鹹交織的新風味薯條將於2025年11月19日起，於東京車站一番街「東京甜點樂園(東京おかしランド)」搶先開賣，預料將成為東京旅遊必買新伴手禮。





▲東京車站必買伴手禮！砂糖奶油樹 x Jagabee 砂糖薯條新上市，開賣日、聯名週邊一次看。（株式会社グレープストーン提供）

▲東京車站必買伴手禮！砂糖奶油樹 x Jagabee 砂糖薯條新上市，開賣日、聯名週邊一次看。（株式会社グレープストーン提供）

東京車站限定開賣！砂糖奶油樹 x Jagabee 首度聯名「砂糖薯條」登場

「砂糖奶油樹」今年適逢品牌15週年，特別與Calbee人氣薯條品牌「Jagabee」攜手打造前所未有的甜味薯條，結合兩大品牌的代表性風味，讓人一試成主顧。此次登場的 「砂糖薯條」使用Calbee招牌「Jagabee」原型薯條，保留馬鈴薯的香氣與酥脆口感，再結合砂糖奶油樹招牌「奶油糖香」，以特製的「砂糖奶油星塵製法」製作。每根薯條外層都閃耀著砂糖光澤，散發出濃郁奶油香氣，口感層次豐富。



▲東京車站必買伴手禮！砂糖奶油樹 x Jagabee 砂糖薯條新上市，開賣日、聯名週邊一次看。（株式会社グレープストーン提供）

東京限定伴手禮首選！甜點控與薯條迷都不能錯過

此外，聯名推出紀念周邊，包括印有薯條妖精角色「Potta」的「三連壓克力鑰匙圈」及「托特包」，將與商品同步開賣。整體包裝以砂糖奶油樹的標誌藍色為主調，搭配馬鈴薯圖案設計，時尚又可愛，非常適合當作東京伴手禮。此次僅於東京車站一番街 地下1樓「東京甜點樂園」」限定販售，無論是喜歡嘗鮮的旅人，或想帶點不一樣伴手禮回台灣的旅客，都值得將這款列入東京必買清單！



▲東京車站必買伴手禮！砂糖奶油樹 x Jagabee 砂糖薯條新上市，開賣日、聯名週邊一次看。（株式会社グレープストーン提供）

砂糖奶油樹 x Jagabee 砂糖薯條

販售價錢：砂糖奶油樹 x Jagabee 砂糖薯條(6袋）售價1,134日圓（含稅）

販售日期：2025年11月19日

販售地點：東京車站一番街 地下1樓「東京甜點樂園(東京菓子樂園)」

更多羽田機場必買伴手禮推薦一次看

推薦閱讀：羽田機場必買伴手禮！AUDREY 草莓甜點專賣店，草莓貓舌餅乾必買。

推薦閱讀：東京必買伴手禮！赤福水羊羹 羽田機場也能買，日本百年和菓子名店快閃。

推薦閱讀：羽田機場必買伴手禮！巴黎餅乾專賣店 Le Biscuit Alain Ducasse 新開幕，限定霜淇淋必吃。