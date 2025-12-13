竹北最美夜景地圖全攻略！2025東興圳光藝節點燈時間、交通方式懶人包一次看。

歲末年終的溫柔獻禮，不追求視覺震撼，只用最純粹的微光與漣漪，喚醒你我心中對日常風景的感動，找回生活的節奏。

當時序進入歲末年終，新竹的風不再只是冷冽的象徵，而是化作傳遞光影的溫柔介質。備受期待的北台灣年度藝術盛事「2025東興圳光藝節」，即將於2025年12月13日至2026年1月4日，在新竹縣竹北市東興圳公園浪漫展開 。不同於過往追求強烈視覺衝擊的燈會，今年的策展主題定調為「一閃一閃亮晶晶」，試圖在喧囂的城市中，找回屬於土地原本的呼吸節奏 。這場由新竹縣政府文化局承辦、都市藝術執行的光影盛宴，不僅僅是一場展覽，更是一次邀請民眾放慢腳步、在日常地景中重新發現美的生活提案 。



▲新竹竹北冬季限定浪漫散策 2025東興圳光藝節用微光喚醒日常感動

▲2025東興圳光藝節 周柏慶&何昆瀚-綻放的聲音





2025東興圳光藝節回歸土地節奏 重新定義城市光影美學

在這個資訊爆炸的時代，人們往往忽略了身邊微小而珍貴的瞬間。2025東興圳光藝節打破了傳統對於光藝節慶的想像，不刻意製造巨大的驚奇特效，也不急於定義什麼是美，而是選擇讓藝術回歸到土地的自然節奏之中 。策展團隊與藝術家們以「閃爍」作為共通的創作語言，讓每一件作品都能與現場的風、水流以及植物一同呼吸 。當夜幕低垂，光影在水面上輕輕晃動，原本熟悉的東興圳公園彷彿被施了魔法，讓人在走過圳畔、不經意抬頭的剎那，重新標記並感受到日常風景中被忽略的溫柔 。這不僅是為了照亮城市，更是為了讓人們在繁忙的生活中，重新感覺那些構成記憶的平凡瞬間，正如策展論述所言，讓熟悉的東興圳再次閃閃發光 。



▲ 2025東興圳光藝節-沃手工作 winnowork-光穗





沉浸式科技藝術體驗 高德亮微風與原有機製落雨打造竹北夜間新地標

漫步在展區中，觀眾將會發現藝術家如何巧妙地將科技與自然完美融合。其中，藝術家高德亮的《座標系列-微風》，透過精密的線性雷射光裝置，緩慢而細緻地掃描著眼前的自然地景 。這些紅色的光束描繪出植物多重的切面與輪廓，隨著現場風勢的強弱與植物的搖曳，原本重複運轉的機械光束，竟轉化為具有生命力的有機動態，宛如一部與時間共譜的光影電影，展現了人造光與自然環境交織出的詩意景象 。



而在水面上，原有機製團隊帶來的《落雨》則帶來另一種靜謐的悸動。作品捕捉了雨滴落入水面的初見瞬間，利用光線模擬雨滴劃破空氣的軌跡，並在水面上激起一圈圈擴散的漣漪 。這些光影形成的漣漪在黑暗中一閃一滅，伴隨著潮濕的空氣感，讓觀眾彷彿置身於一場不會淋濕的唯美光雨中，看著光影如水般流動、浮現而後消散，是今年東興圳光藝節不可錯過的網美打卡亮點 。



▲原有機製團隊帶來的《落雨》則帶來另一種靜謐的悸動





喚醒新竹土地記憶 沃手工作光穗與林國瑋鹿群雕塑訴說在地故事

東興圳光藝節不僅具備現代美感，更深植於新竹這塊土地的歷史記憶。沃手工作創作的《光穗》，以一列列細長的結構佇立於岸邊，隨著微風輕巧彎曲，宛如飽滿的稻穗 。每一道弧線上綴滿如米粒般的光點，在夜色中緩緩閃爍，這不僅回應了東興圳過去作為灌溉水圳的歷史，更象徵著從農田轉化為城市綠廊的變遷過程 。



另一件引人深思的作品是林國瑋的《SWEET NIGHT》。藝術家觀察到這片土地過去曾是鹿場，鹿群曾在此奔馳生活 。因此，他將光化為鹿的形體，讓這些發光的鹿群在夜幕低垂時重返舊地 。這不僅是營造氛圍，更是一種記憶的召喚，當觀眾凝視這些柔光中的鹿，彷彿能感受到心底某段記憶被悄悄喚起，那種脆弱、安靜卻極其真實的情感交換，是整場展覽中最溫暖的角落 。



▲引人深思的作品是林國瑋的《SWEET NIGHT》，在這脆弱、安靜卻極其真實的情感交換，是整場展覽中最溫暖的角落





親子旅遊好去處 攜手在地學童共創亮晶晶小怪獸點亮東興圳

除了專業藝術家的作品，今年的光藝節更強調「共創」的精神，成為最適合親子同遊的景點。都市藝術工作室與六家國小合作的《亮晶晶小怪獸》，是一隻喜歡收集光的可愛生物 。作品旁圍繞著由孩子們親手創作的「金光小怪獸」，利用菱形閃片將孩子們天馬行空的想像力具象化，無論是白日的陽光或夜晚的燈光，都能讓這些小怪獸發出幸福的光芒 。



此外，興隆國小與橫山好室合作的《「興」福竹光照風城》，利用竹編結構結合燈光，讓傳統工藝在夜晚綻放新生命 ；東興國小的《風舞流光》則透過小風車映照出風與光的流動 ；嘉豐國小的《星願．轉動》則在透明球體上畫滿了孩子們對於星球的奇幻想像 。這些充滿童趣與創意的作品，讓東興圳光藝節不只是藝術展，更是一座承載著孩子夢想的戶外美術館。



▲都市藝術工作室與六家國小合作的《亮晶晶小怪獸》，是一隻喜歡收集光的可愛生物





2025東興圳光藝節展期與交通資訊 冬季限定免費展覽不容錯過

「2025東興圳光藝節」展期自2025年12月13日（週六）起至2026年1月4日（週日），每日亮燈時間為晚間17時30分至21時30分 。地點位於新竹縣竹北市文興路沿線的東興圳公園，交通便利且周邊機能完善 。在這個冬夜，不妨邀請親朋好友一同前往，在微風與波光粼粼中，感受新竹獨有的城市浪漫，讓這些「一閃一閃亮晶晶」的微光，溫暖你的整個冬天。



▲嘉豐國小的《星願．轉動》則在透明球體上畫滿了孩子們對於星球的奇幻想像





2025東興圳光藝節 一閃一閃亮晶晶

展期：2025/12/13(六)－2026/1/4(日)

亮燈時間：每日 17:30~21:30

活動內容： 策展主題： 以「一閃一閃亮晶晶」為題，強調不製造驚奇，而是讓藝術回到土地節奏，透過「閃爍」的光影與風、水、植物共呼息 。

亮點作品： 包含高德亮《座標系列-微風》的雷射地景、原有機製《落雨》的漣漪光影、林國瑋《SWEET NIGHT》的發光鹿群，以及多組在地學校共創的竹編、風車與彩繪星球裝置 。

地點： 新竹縣竹北市文興路（東興圳公園）

大眾運輸 (建議)：搭乘火車至竹北火車站，再轉乘計程車或公車前往東興圳公園。

自駕/計程車：Google Maps搜尋「東興圳公園」或「新竹縣竹北市文興路」，可利用周邊停車場。 ▲2025東興圳光藝節：一閃一閃亮晶晶 林書瑜-水月銀灣

除了東興圳的粼粼波光，台灣其實還有許多結合在地美學的精彩故事與藝術祭典，值得你細細品味。

