一輩子一定要來京都賞楓一次！日本向來是台灣人賞楓的熱門首選，特別是每年一到賞楓季，古色古香的京都總是會湧現大批觀光人潮，縱使知道要拍到沒有人頭的紅葉美景簡直比登天還難，但京都的楓紅魅力多年來仍是一點都不減。如果你決定要克服人潮來到京都賞楓，更是千萬不能錯過2023年的賞楓重點地區及夜間點燈活動，才能讓一年一度的國外賞楓之旅更加珍貴特別。
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▲圖片來源／京都觀光Navi
京都夜楓景點：北野天滿宮
北野天滿宮與太宰府天滿宮、防府天滿宮並稱為日本「三大天神」，其中北野天滿宮又以「學業之神」而著名，每年除了2、3月會有許多人為了欣賞盛開的梅花蜂擁而至，到了11月左右，350棵的楓樹佇立在河川兩側，轉紅的楓葉映照在水面的美景，加上美麗動人的夜間點燈，是秋季來到京都時不容錯過的限定景色。
北野天滿宮史跡御土居楓葉苑特別公開＆夜間點燈
地址：京都府京都市上京區馬喰町
交通：「北野白梅站」徒步5分鐘
日期：2023年10月28日～12月3日
費用（楓葉苑公開）：大人1,200日圓、小孩600日圓
備註：期間特別活動「KYOTO NIPPON FESTIVAL」寶物殿參觀需另支付費用
官網：https://kitanotenmangu.or.jp/
▲圖片來源／京都觀光Navi
京都夜楓景點：醍醐寺
貴為世界遺產之一的「醍醐寺」，創建於西元873年，由於距離京都市中心有一段路程，因此在非賞花時期顯得特別幽靜療癒。不過一到每年的賞櫻、賞楓時節，就會搖身一變成為成千上百遊客都想紛紛造訪的京都賞花名地，特別是秋季的楓紅還會映襯赤紅株紅的本堂，映照在水面上形成如夢似幻的倒影，而今年的11月中起更在國寶的金堂與唐門實行夜間點燈，使得秋季景致更顯幽美。
醍醐寺夜間點燈
地址：京都市伏見區醍醐東大路町22號
交通：地下鐵東西線「醍醐站」徒步12分鐘
日期：2023年11月11日～12月3日 18:00～20:50
費用：中學生以上1,000日圓
官網：https://www.daigoji.or.jp/event/detail7.htm
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京都夜楓景點：永觀堂
提到京都的紅葉聖地，就一定不能錯過人氣爆高的「永觀堂」了！位於京都市東山的永觀堂，正式名稱其實是「禪林寺」，每年11月中開始寺內約3,000株楓葉就會點綴池泉迴廊式庭園，壯觀的楓紅景致還被譽為「紅葉的永觀堂」，更襯托了周圍的多寶塔及御影堂。今年的夜間開放時間為11月3日～12月3日這段期間，並與往年一樣將實施壯麗的夜間點燈，讓楓紅景緻更增一份夢幻氛圍。
永觀堂夜間點燈
地址：京都市左京區永觀堂町48
交通：市巴士5號「南禪寺‧永觀堂道」站徒步3分鐘
時間：2023年11月3日～12月3日 17:30～20:30
費用：600日圓
官網：http://www.eikando.or.jp/index.html
▲圖片來源／京都觀光Navi
京都夜楓景點：妙覺寺—法姿園
相較於前述的「北野天滿宮、醍醐寺、永觀堂」幾乎可說是享譽全球的知名賞楓景點，「妙覺寺」就是內行人才會知道的秘境賞楓點，如果要在京都境內找到人潮不那麼可怕卻又能賞足楓紅與夜楓的地點，就記得一定要來到妙覺寺。妙覺寺在秋季除了會被紅葉環繞之外，在青苔深院的「法姿園」內也從2023年11月中起實施夜間點燈，寺內石塔及楓葉都將於夜間更顯閃爍，增添一股神祕的古色懷舊感。
妙覺寺夜間點燈
地址：京都市上京區上御靈前通小川東入下清蔵口町135
交通：市巴士9號「天神公園前」站徒步5分鐘
時間：2023年11月15日～12月3日 18:00～20:00
費用：800日圓
官網：https://www.meguru-kyoto.com/myoukakuji/
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