東京秋季賞楓銀杏景點！國營昭和紀念公園「秋夜散步」必拍，銀杏燈光秀、水中倒影。

東京賞楓銀杏景點！東京國營昭和紀念公園秋夜散步燈光秀，必拍運河銀杏並木與水中倒影。

東京秋季銀杏楓葉絕景！位於東京立川市的國營昭和紀念公園，是四季皆宜的東京景點，尤其在秋天更是展現了大自然的天然藝術創作。當紅葉熱情如火、銀杏金黃璀璨之際，公園會推出期間限定的「黃葉・紅葉祭」與「秋夜散步」活動，讓遊客能觀賞到楓葉與銀杏的精彩燈光秀。這場秋夜限定的燈光饗宴，將金黃與火紅的樹葉披上夢幻色彩，是規劃東京賞楓或東京銀杏行程時，絕對不能錯過的東京立川景點。







國營昭和紀念公園交通資訊與拜訪時機建議

國營昭和紀念公園的交通方式便利，可透過多個 JR 車站抵達。例如，從 JR 青梅線的「西立川站」步行約 2 分鐘即可到達西立川口，而從 JR 中央線、青梅線、南武線的「立川站」北口步行約 10 分鐘可達あけぼの口。建議想同時欣賞白日銀杏美景與傍晚燈光秀的遊客，可以選擇在下午 3 點左右前來，雖然日本秋天的暗夜來得較快，但能趕上夕陽餘暉灑落銀杏並木的迷人景色。若能趕在銀杏最盛期（約 11 月中旬前）來訪，更能看到最黃澄璀璨的壯觀景象。





秋夜散步與日本庭園期間限定的燈光秀

國營昭和紀念公園每年秋季的「秋夜散步」活動是東京賞夜楓的熱門選擇。活動通常在 10 月底至 11 月底開放（例如 2025 年 10 月 30 日至 11 月 30 日），燈光秀時間為 16 點 30 分至 20 點 30 分，僅開放西立川口和立川口進入。東京景點中的日本庭園在秋夜散步期間也會有燈光點綴，是許多攝影愛好者心中的必拍景點，遊客可以根據自身體力與時間安排是否入內參觀。





必拍絕景：運河沿岸的銀杏並木與水中倒影

在國營昭和紀念公園中，最不能錯過的秋日絕景就是「運河」（カナール）沿岸。這裡的左右兩邊種滿了銀杏並木，當天氣晴朗時，金黃的銀杏倒映在水面上，形成令人驚嘆的「黃金倒影」，美到令人窒息。雖然在晚秋時節，部分銀杏可能已經開始掉落，呈現出殘葉的蕭瑟美感，但水中的倒影依舊是遊客爭相拍攝的焦點，展現了東京銀杏的獨特魅力。沿途還有許多攤車，提供熱食與飲品，讓遊客在散步之餘也能享受在地美食。





夜間咖啡廳與銀杏並木燈光秀

進入「秋夜散步」燈光秀區域後，遊客將被繽紛的燈光藝術所包圍。夜間的照明將原本熱情如火的楓葉與金黃璀璨的銀杏並木，轉化為一片夢幻的夜景。最令人驚喜的是，在銀杏並木中竟然隱藏著一間夜間咖啡廳。在這裡，遊客可以一邊喝著咖啡，一邊欣賞著如夢似幻的燈光秀，享受這份專屬於東京秋季的浪漫。這份高質感的體驗，讓國營昭和紀念公園成為東京賞楓與東京賞夜景的頂級選擇。





國營昭和紀念公園

地址：東京都立川市3173 Midoricho190-0014

電話：+81425281751

時間：平日 09:30–17:00｜秋夜散步 09：30～21：00（燈光秀為16：30～20：30）

官網：国営昭和記念公園

交通方式：

JR青梅線「西立川站」：從臨時公園口步行至西立川口約2分鐘

JR青梅線「東中神站」：從北口步行至昭島口約10分鐘

JR中央線・青梅線・南武線「立川站」：從北口步行至あけぼの口約10分鐘



秋夜散步票價資訊

開放期間：2025年10月30日（四）～2025年11月30日（日）

開放時間：16：30~21：00 僅西立川口和立川口開放

費用資訊：秋夜散步20 ˙25（日本庭園燈光秀觀賞票 + 公園入園費）

・大人 1,600日圓

・銀髮族 1,410日圓

・兒童（小・中學生）600日圓

秋夜散步票券購買處

京成電鐵 Skyliner｜訂票網站

Keisei Electric Railway 京成電鐵官網

「Keisei Grab&Go」京成 Skyliner 單程優惠乘車券

延伸閱讀：

出走去東京-這樣玩