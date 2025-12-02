東京秋季賞楓銀杏景點！國營昭和紀念公園「秋夜散步」必拍，銀杏燈光秀、水中倒影。

東京賞楓銀杏景點！東京國營昭和紀念公園秋夜散步燈光秀，必拍運河銀杏並木與水中倒影。
東京秋季銀杏楓葉絕景！位於東京立川市的國營昭和紀念公園，是四季皆宜的東京景點，尤其在秋天更是展現了大自然的天然藝術創作。當紅葉熱情如火、銀杏金黃璀璨之際，公園會推出期間限定的「黃葉・紅葉祭」與「秋夜散步」活動，讓遊客能觀賞到楓葉與銀杏的精彩燈光秀。這場秋夜限定的燈光饗宴，將金黃與火紅的樹葉披上夢幻色彩，是規劃東京賞楓或東京銀杏行程時，絕對不能錯過的東京立川景點。
國營昭和紀念公園交通資訊與拜訪時機建議
國營昭和紀念公園的交通方式便利，可透過多個 JR 車站抵達。例如，從 JR 青梅線的「西立川站」步行約 2 分鐘即可到達西立川口，而從 JR 中央線、青梅線、南武線的「立川站」北口步行約 10 分鐘可達あけぼの口。建議想同時欣賞白日銀杏美景與傍晚燈光秀的遊客，可以選擇在下午 3 點左右前來，雖然日本秋天的暗夜來得較快，但能趕上夕陽餘暉灑落銀杏並木的迷人景色。若能趕在銀杏最盛期（約 11 月中旬前）來訪，更能看到最黃澄璀璨的壯觀景象。
秋夜散步與日本庭園期間限定的燈光秀
國營昭和紀念公園每年秋季的「秋夜散步」活動是東京賞夜楓的熱門選擇。活動通常在 10 月底至 11 月底開放（例如 2025 年 10 月 30 日至 11 月 30 日），燈光秀時間為 16 點 30 分至 20 點 30 分，僅開放西立川口和立川口進入。東京景點中的日本庭園在秋夜散步期間也會有燈光點綴，是許多攝影愛好者心中的必拍景點，遊客可以根據自身體力與時間安排是否入內參觀。
必拍絕景：運河沿岸的銀杏並木與水中倒影
在國營昭和紀念公園中，最不能錯過的秋日絕景就是「運河」（カナール）沿岸。這裡的左右兩邊種滿了銀杏並木，當天氣晴朗時，金黃的銀杏倒映在水面上，形成令人驚嘆的「黃金倒影」，美到令人窒息。雖然在晚秋時節，部分銀杏可能已經開始掉落，呈現出殘葉的蕭瑟美感，但水中的倒影依舊是遊客爭相拍攝的焦點，展現了東京銀杏的獨特魅力。沿途還有許多攤車，提供熱食與飲品，讓遊客在散步之餘也能享受在地美食。
夜間咖啡廳與銀杏並木燈光秀
進入「秋夜散步」燈光秀區域後，遊客將被繽紛的燈光藝術所包圍。夜間的照明將原本熱情如火的楓葉與金黃璀璨的銀杏並木，轉化為一片夢幻的夜景。最令人驚喜的是，在銀杏並木中竟然隱藏著一間夜間咖啡廳。在這裡，遊客可以一邊喝著咖啡，一邊欣賞著如夢似幻的燈光秀，享受這份專屬於東京秋季的浪漫。這份高質感的體驗，讓國營昭和紀念公園成為東京賞楓與東京賞夜景的頂級選擇。
國營昭和紀念公園
地址：東京都立川市3173 Midoricho190-0014
電話：+81425281751
時間：平日 09:30–17:00｜秋夜散步 09：30～21：00（燈光秀為16：30～20：30）
官網：国営昭和記念公園
交通方式：
JR青梅線「西立川站」：從臨時公園口步行至西立川口約2分鐘
JR青梅線「東中神站」：從北口步行至昭島口約10分鐘
JR中央線・青梅線・南武線「立川站」：從北口步行至あけぼの口約10分鐘
秋夜散步票價資訊
開放期間：2025年10月30日（四）～2025年11月30日（日）
開放時間：16：30~21：00 僅西立川口和立川口開放
費用資訊：秋夜散步20 ˙25（日本庭園燈光秀觀賞票 + 公園入園費）
・大人 1,600日圓
・銀髮族 1,410日圓
・兒童（小・中學生）600日圓
秋夜散步票券購買處
京成電鐵 Skyliner｜訂票網站
Keisei Electric Railway 京成電鐵官網
「Keisei Grab&Go」京成 Skyliner 單程優惠乘車券
延伸閱讀：
東京 行程參考
11/19
1、台東区御徒町 御徒町ラムちゃん
2、APA酒店〈京成上野車站前〉 アパホテル〈京成上野駅前〉
11/20
1、豐洲市場
2、月島文字燒街道 月島もんじゃストリート
3、Tsukishima Monja Koboreya Bettei 月島もんじゃ こぼれや 別邸8
4、日替わりCafé&Bar モンデンキント
5、Kouragumi Tsukiji 2-goten 甲羅組(こうらぐみ) 築地２号店(Kouragumi Tsukiji 2)
6、焼肉一心たん助 上野本店
11/21
1、mipig cafe 原宿店
2、四川中華料理 龍之子 四川料理 龍の子
3、浅草茶屋たばねのし原宿 Tabanenoshi Harajuku Crepe 和クレープ専門店
11/22
1、Ramen Nagi Omiya East Exit ラーメン凪 大宮東口店 2440
2、Tsukijigindako 築地銀だこ 748
3、國營昭和公園
4、六本木
5、松屋 1980
6、東京鐵塔
7、麥當勞1327
11/23
1、川越布丁 川越プリン
2、Hayashiya 林屋
3、Kanetsuki-dori Street 鐘つき通り
4、川越氷川神社
5、星巴克 川越時鐘小路店 スターバックスコーヒー 川越鐘つき通り店
6、小江戶川越一番街商店街藏造老屋街道
7、REF大宮 by Vessel Hotels レフ大宮 by ベッセルホテルズ
8、鳥貴族 大宮宮町店
11/24
1、日本酒と創作小鉢料理 GOKURi大宮店
11/25
1、Unatoto Unagi 名代 宇奈とと 上野店
2、上野恩賜公園
3、EVERYONEs CAFE
4、伊豆榮 本店
歡迎來信洽談商業合作
Mika 粉絲團►https://www.facebook.com/mikatogotw
Mika 信箱►mika0310@gmail.com