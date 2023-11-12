神戶旅行這樣玩最省錢！提到身為關西觀光重鎮的神戶市，最知名的就是享譽全日本的「神戶牛」、「神戶塔」與「摩耶山夜景」，如果再利用能夠優惠暢玩神戶市49個設施的超值票券「神戶觀光SMART PASSPORT」，無論是有馬溫泉、北野異人館街、神戶布引香草園還是六甲山的森林植物園，都能用CP值最高的方式將神戶地區的賞楓景點一網打盡，小資族別再猶豫，現在就將這張超值票券收入口袋。



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▲圖片來源／神戶觀光局



「神戶觀光SMART PASSPORT」分為一日券及兩日券，並區分為可造訪34個設施的「基本版」和可造訪49個設施的「進階版」，共4種選擇，旅客可依照行程需求購買，一旦出示票券不僅進入這些設施皆為免費，還有指定商店專屬優惠。若購買電子版票券，入園僅需出示手機掃描QR條碼即可入場，可說是外國觀光客造訪神戶地區時人手都必須有一張的超神票券。

▲圖片來源／神戶觀光局



「神戶觀光SMART PASSPORT」5大賞楓推薦景點

須磨離宮公園

須磨離宮公園佔地廣大，分為數個各具特色的區域，有許多歷史悠久的建築與花草植物可以觀賞。較特別的是公園內同時有傳統的日式庭園與優雅的歐洲花園，且根據季節不同，有美麗的櫻花或是優雅的紅葉可供觀賞，可說是最有神戶異國文化特色的公園



須磨離宮公園

地址：神戸市須磨区東須磨1-1

交通方式：山陽電車「月見山站」下車徒步10分鐘抵達

電話：078-732-6688

門票：15歲以上400日圓，國中生與小學生200日圓

官網：https://www.kobe-park.or.jp/rikyu/

▲圖片來源／神戶觀光局



神戶布引香草園／高空纜車

搭乘專用高空纜車，就能抵達神戶相當知名的花草植物園「神戶布引香草園」，這裡最出名的就是優雅的歐式花園以及能夠飽覽一望無際的神戶市街景，園內除了可欣賞多達200種共75,000株的花朵及香草植物，到了秋季當然也是賞紅葉的勝地！此外還能享受景觀下午茶、躺上園內吊床感受徐風以及療癒感十足的香草足湯，因此也吸引了不少觀光客慕名而來。



神戶布引香草園／高空纜車

地址：兵庫県神戸市中央区北野町1-4-3

交通方式：新神戶站，步行約5分鐘

官網：https://www.kobeherb.com/tw/

▲圖片來源／神戶觀光局



相樂園

相樂園建造於明治末期，庭園布局為池泉回遊式，園內有古老的蘇鐵植物園、樹齡500年的大樹、重要文化財「舊小寺家廄舍」以及池泉、石橋等經典的日本庭園要素，入秋後這些名景和紅葉互相映襯，展現了傳統的和風之美，下次不妨來到這裡體驗神戶貴族的生活的吧。

▲圖片來源／神戶觀光局



相樂園附近還有神戶市立博物館、神戶琉璃珠博物館等設施，這些都都可使用「神戶觀光SMART PASSPORT」入場參觀，因此不妨安排順遊的行程，一口氣解鎖這些經典的神戶觀光設施。



相樂園

地址：兵庫県神戸市中央区中山手通５丁目３−１

交通方式：JR元町站，步行約10分鐘

官網：http://www.sorakuen.com/index.html



▲圖片來源／神戶觀光局

神戶市立森林植物園

位於六甲山的「神戶市立森林植物園」，園內種植約1,200餘不同樹種，呈現豐富的植物樣貌，因此不僅是眾多鳥類與昆蟲的重要棲息地，更成為當地居民和遊客嬉遊休憩的人氣景點。

▲圖片來源／神戶觀光局



隨著秋季的來臨，園區內紅、黃、綠、橘互相交織，為初秋至晚秋營造出層層顏色不同的風采。還到這裡建議可以沿著池塘漫步，捕捉紅葉盛開的壯麗畫面；或是坐在園內的長椅上，靜靜享受如詩如畫的美景。



神戶市立森林植物園

地址：兵庫県神戸市北区山田町上谷上字長尾1-2

交通方式：搭乘神戶市營地下鐵於「北鈴蘭台」站轉乘免費巴士至植物園入口下車。

官網：https://www.kobe-park.or.jp/shinrin/

▲圖片來源／神戶觀光局



瑞寶寺公園

瑞寶寺公園位於相當知名的有馬溫泉鄉，園內有許多松樹和楓樹。到了秋季，2,500株的楓葉樹染上鮮豔的紅色，搖身一變成為關西數一數二的賞楓名勝，據傳豐臣秀吉曾經稱讚此處美景「百看不膩」，因此瑞寶寺公園也被稱為「日暮之庭」。

▲圖片來源／神戶觀光局



在瑞寶寺公園裡有一間小小的茶屋，可以坐在這邊喝茶休憩，典雅的紅傘與火紅的楓葉環繞四周，在樹林中重現了夕陽西下黃昏的景色。如果你喜歡運動，公園內還有健行路線，可以在散步的同時順便欣賞沿途風景，最後再回去有馬泡溫泉，保證可以快速舒緩身心的疲勞。



瑞寶寺公園

地址：神戸市北区有馬町1749

交通方式：神戶電鐵有馬線「有馬溫泉站」徒步15分鐘(往東南方約1公里左右)

▲圖片來源／神戶觀光局