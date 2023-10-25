神戶港最美溫泉飯店住一波！身為關西觀光重鎮的神戶市，境內也有數不完的人氣旅宿，其中2015年才新建的「神戶みなと温泉 蓮」，除了擁有能夠飽覽270度神戶港美景這一大優勢以外，這裡的溫泉風呂還強調含有豐富的食鹽與小蘇打，具有美肌滑膚等多種功效，在每年10月份入住還有機會近距離看到神戶港的煙火秀，堪稱是此生必住的「神戶最奢華飯店」之一。



推薦閱讀：關西最夢幻水族館！神戶「átoa藝術水族館」8大絕美展區超驚豔，必拍「日本最大球形水箱、和紙光雕庭園」，還能飽覽「270度神戶港夜景」。





亮點1、飽覽270度神戶港美景！還能近距離看煙火

2015年12月才開幕的「神戶みなと温泉 蓮」，最大特色就是鄰近神戶港，每間客房面積平均超過50坪，進門後就有大片窗景迎接住客，能夠打開窗子走到陽台區域飽覽270度的神戶港美景，一面享受涼快的海風吹拂。





客房內如同住家一般的溫暖擺設，讓人回到飯店後就感到相當放鬆，從盥洗區、廁所再到浴室全都是獨立空間，不僅注重衛生，如果是多人一起旅遊，也能節省時間，避免某一處被佔用太久而連帶影響到其他人使用的機會；此外，盥洗區的清潔與保養用品種類相當繁多，且都採用人氣相當高的清潔保養品牌「POLA」，對房客來說也是賓至如歸的享受。



亮點2、必泡招牌天然溫泉！「展望大浴池」擁有絕佳視野

如果你剛好在10月到訪神戶，還有機會直接從「神戶みなと温泉 蓮」的房內近距離觀賞到每年10月為期共5天的神戶港煙火秀，以今年的「MINATO HANABI 2023神戶絢爛多彩的5天」舉例，自10月16日起至20止，每晚18:30開始施放共約700發的煙火，整場約10分鐘的絢爛表演，讓人看得目不暇給，也完全體現出「神戶みなと温泉 蓮」的優勢地理位置。

說到「神戶みなと温泉 蓮」最引以為傲的館內設施，就是從地下1,150公尺處湧出的「天然溫泉」，特色是含有豐富食鹽與小蘇打，具有美肌滑膚、鎮靜止痛的效果，其中1樓的「屋內大浴場」與「露天大浴場」是房客以外的遊客也能前往付費享受，而位於10樓的「展望大浴池」則是只有入住飯店的房客才能體驗到的絕景風呂，不管是室內池、戶外池或是按摩大浴池，都能依照自己喜好選擇想泡湯的區域，在神戶享受放鬆的一晚。

▲位於神戶みなと温泉 蓮1樓的「露天大浴場」。圖片來源／神戸みなと温泉 蓮 官網 ▲10樓的「展望大浴池」則是只有入住飯店的房客才能體驗到的絕景風呂。圖片來源／神戸みなと温泉 蓮 官網



亮點3、半自助式吃到飽！老饕別錯過「神戶牛壽喜燒」

不光是雅緻客房和自傲的天然溫泉，料理的部分也是「神戶みなと温泉 蓮」的拿手絕活，並提供了自助餐廳、酒吧、小型宴會廳等各種用餐環境，其中較有人氣的是自助餐廳「万蓮」與「水蓮」，而「万蓮」則是僅限入住房客進入用餐。





晚餐時段的「万蓮」採Semi Buffet半自助式餐形式，主餐最受好評的莫過於鮮嫩美味的「神戶牛壽喜燒」，其他配菜也嚴選了兵庫縣多個地區的當季新鮮食材所製成，而且窗邊就能看到神戶港與神戶港灣塔等美景，令人流連忘返。





亮點4、離藝術型水族館「átoa」走路不到5分鐘

為慶祝神戶港設立150週年，於2021年10月底開幕的超人氣複合型設施「神戶港博物館」就位於「神戶みなと温泉 蓮」一旁，其中位於2～4樓之間的設施就是現在神戶最夯的藝術型水族館「átoa」，館內共有超過3,000隻海洋生物齊聚一堂，一樓還有超過400個座位的美食街，從「神戶みなと温泉 蓮」走路不到5分鐘就能抵達，因此也吸引了不少親子家庭前來入住，以方便就近參觀。





亮點5、獨家健康課程！「健康步行活動」帶你暢遊神戶港3大景點

「神戶みなと温泉 蓮」曾在2016年6月被厚生勞動省評定為京阪神第一間擁有「温泉利用型健康増進施設」的溫泉酒店，並與研究「健康旅遊」的流通科學⼤學⼈類社會學部旅遊系⻄村䋿驗室合作，導⼊德國⾃然療法的原創計畫。房客可以根據喜好，自費報名「健康步行活動、瑜伽課程、岩盤浴、水中體操、跑步」等活動，其中適合初學者的「健康步行活動」，報名費用為3,800日圓（含稅後4,180日圓），將由教練先教導大家「何謂正常的走路姿勢」，進行熱身後就會帶領報名者在神戶港周邊健走，並深度了解神⼾的歷史、⾃然和⽂化。





行經神戶景點1、美利堅公園

在健走過程中，途中會經過知名的都市型公園「美利堅公園」，這裡一口氣聚集了許多神戶港最經典的打卡地標，像是「神戶港灣塔」、「神戶海洋博物館」以及2017年為了紀念阪神淡路大地震20週年而設置的「BE KOBE 紀念碑」，若逛累了或是突然想來杯飲品解解嘴饞，公園旁還有西日本最大規模的星巴克地標概念店「星巴克咖啡美利堅公園店」，同時也是關西地區第一座星巴克公園店鋪，為融合神戶港當地的特徵，外觀建築特別以「Kobe Harbor Coffee Cruise」為概念所打造，營造出船隻出航的氛圍。





行經神戶景點2、南京町

接著還會經過日本三大中華街之一的神戶中華街「南京町」，這條擁有150年以上歷史的古老唐人街，從神戶的元町站走路約5分鐘就可抵達，雖然規模不大，但各式各樣的中華料理店和小吃攤密集林立，看起來熱鬧極了！而位於南京町廣場的中式涼亭則是最多人打卡的地方，涼亭朱紅色的柱子與天花板的龍騰圖樣令人覺得古色古香，而且聽說摸摸涼亭前的兩個小童雕像「財財（男性）」和「來來（女性）」兩位財神，就會得到幸福喔。





行經神戶景點3、神戶舊居留地

被譽為「東洋最美居留地」的「神戶舊居留地」，其實是1858年簽訂了日美修好通商條約後，日本開放了多個港口的對外經商權，但為避免日本人和外國人產生爭執，兵庫縣當年便選擇在神戶市中央區設置了「外國人居留地」，讓當時的外國人特別享有治外法權。如今的「神戶舊居留地」儼然成為時尚的精品購物區及商辦大樓，更是神戶港一帶熱門的觀光景點。









神戶みなと温泉 蓮

地址：兵庫県神戶市中央区新港町1-1

交通方式：至神戶「三宮站」可搭乘免費接駁車約5分鐘抵達

電話：078-381-7000

官網：https://ren-onsen.jp/