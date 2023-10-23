神戶最美水族館快衝一波！日本關西地區的知名水族館，掐指一數就有好幾間，像是大阪海遊館、京都水族館、神戶須磨海濱水族園等，而2021年開幕的神戶新地標「神戶港博物館」，內部也設有當今人氣超高的3層樓藝術水族館「átoa」，共有超過3,000隻海洋生物齊聚一堂，一樓還有超過400個座位的美食街，不管是親子旅遊或情侶約會，往後到神戶旅遊都多了一個絕美的打卡聖地。



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▲位於3樓區域的「MIYABI」是最受歡迎的打卡地區。



關西地區幾乎是水族館的兵家必爭之地，為慶祝神戶港設立150週年，新興的複合型設施「神戶港博物館」已於2021年10月底開幕，位於2～4樓之間的設施就是現在神戶最夯的藝術型水族館「átoa」。據傳神戶市位於的六甲地區是距今一百萬年前經由地殼擠壓與水流侵蝕所形成，為了體現這片土地形成的淵源，「神戶港博物館」外牆使用了六甲山和瀨戶內海所採集的砂石所製作的水泥打造而成，並以超高壓的水柱削平壁面，表現出獨特的地層質感。





「átoa藝術水族館」共分8個展覽空間

共3層樓高的水族館「átoa」，名字的由來是水族館（Aquarium）與藝術（Art）兩個字水族館（Aquarium）和（日文「和」發音為To）藝術（Art）三個文字的簡寫，館內共有8個區域，並根據每個區域的主題進行展覽和空間製作。

▲位於3樓區域的「FOYER 探索的房間」可近距離觀賞淡水生物。



2樓區域：CAVE 起點的洞穴

進入「átoa藝術水族館」，等待著遊客的正是第一個展覽空間「CAVE 起點的洞穴」，這裡有許多透過鏡面加工的牆壁，許多魚群的幻影將會出現在壁面與地板，為來訪民眾營造出行走在萬花筒洞穴中的美麗錯覺。





2樓區域：MARIN NOTE 生命的波動

穿越洞穴後，體現海底世界的「MARIN NOTE 生命的波動」就會在眼前蔓延開來，整個空間都覆蓋著波浪照明和潮汐氣味，在超大型的圓柱狀水族箱還能看到豐富的海洋生物，絕對令你流連忘返。



2樓區域：ELEMENTS 精靈的森林

在霧濛濛有如童話般的「ELEMENTS 精靈的森林」當中，這裡最主要的特色是能夠看到亞達伯拉象龜與土撥鼠、箭毒蛙等奇妙的可愛生物，尤其土撥鼠在其他的水族館幾乎不會看到，因此也是「átoa藝術水族館」的賣點之一。





3樓區域：MIYABI

位於「átoa藝術水族館」3樓的「MIYABI」＆「PLANETS」兩大區域相當特別，同屬「劇場型水族館」區域，在展現日本優美風景的「MIYABI」區域當中，可以欣賞剪紙藝術家酒井敦美的剪紙藝術表演；低頭一看時，還能看到玻璃地板下方游動的魚兒，充分體驗走在日本式庭園的神秘與華麗饗宴。





3樓區域：PLANETS

「PLANETS」則是呈現了外太空和深海世界般的視覺，這裡有日本最大、直徑3尺的球形水箱「AQUA TERRA」坐落在區域正中央，且整個空間都被光線和霧氣所包圍，你會看到有無數星星和光輝從天而降、夢幻至極，絕對是網美必拍重點區域。





3樓區域：FOYER 探索的房間

上述的「MIYABI」＆「PLANETS」是將動物結合藝術所呈現的夢幻區域，而位於同一層樓的「FOYER 探索的房間」則是擺設了大型魚缸及烏龜池，讓大家近距離觀賞淡水區域的水中生物，而且一旁還放有許多繪本與動物的骨頭標本，不少帶著孩子的家庭都會在此區多做停留，讓小朋友可以在這裡多多了解動物知識。





4樓區域：SKYSHORE空中花園

雖然4樓沒有華麗的聲光展區，但仍可到「SKYSHORE天邊庭園」戶外區域看看水豚、企鵝、水獺這類的可愛動物，讓心靈充分療癒一下，這裡還有一家「átoa Cafe」，提供許多繽紛美味的食物，逛累的話不妨來這裡小歇一會兒。





4樓區域：ROOFTOP 觀景露台

除此以外，從4樓的觀景台「ROOF TOP」更可一眼窺見神戶灣地區的壯麗景色，特別推薦晚上前來，這裡的夜景更是美不勝收，讓人嘆為觀止。





1樓設有周邊禮品店與400個座位的美食街

在逛完「átoa藝術水族館」之後直接來到神戶港博物館的一樓，這裡有由飼養員監督設計的絨毛動物娃娃與其他各式各樣的可愛動物周邊等著你買回家做紀念，如果肚子餓了的話，還可以到一旁的美食街「TOOTH TOOTH MART」飽餐一頓，室內大約有400個座位，不管要坐在裡面輕鬆享受、或是外帶到港邊散步享用都相當適合。









átoa藝術水族館

地址：兵庫県神戸市中央区新港町7番2号

開放時間：10:00～20:00（最後入場時間19:00）

定休日：全年無休

票價：中學生以上2,400日圓、小學生1,400日圓、3歲以上800日圓

交通：「元町站」往南步行約15分鐘、「三宮站」往南步行約18分鐘