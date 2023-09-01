提到神戶，你的第一印象是什麼呢？神戶除了有日本三大和牛的「神戶牛」、日本三大古泉的「有馬溫泉」、日本三大夜景的「六甲山・摩耶山夜景」之外，自2010年起每年秋天在六甲山上舉辦的「六甲MEETS ART藝術散步」，更為六甲山增添一種嶄新的賞遊方式，往後有機會在秋季造訪神戶的話，別錯過這項精彩絕倫的盛事喔。



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充滿異國風情的神戶，除了「神戶牛」、「有馬溫泉」等聞名於世的美食美景，還有迷人的海港風光及豐富的山林環境，其中六甲山就是神戶最著名的戶外景點之一，自2010年起每年秋天在六甲山舉行的「六甲 MEETS ART 藝術散步」至今已有超過470組的藝術家參與，更為六甲山增添嶄新的賞遊方式，今年已正式迎來第14屆，如果2023年8月26日至11月23日這段期間正好來到關西地區旅遊，千萬別錯過這項精彩絕倫的盛事了。

▲ROKKO森林之聲博物館「光之森～夜晚的藝術散步～」。



「六甲山」是神戶市內著名的世外桃源、避暑勝地，壯麗的景色和豐富多變的自然景觀，讓國外的觀光客造訪此處時總是留下深刻的良好印象。每年秋季都會在六甲山舉辦的「六甲MEETS ART藝術散步」，因應2025年大阪萬國博覽會開幕，主辦單位決定擴大規模，改名為「藝術散步Beyond」並將主題訂為「超越現有的藝術」，不僅邀請更多藝術家參與，更設立新的會場及活動，讓這次的活動展示更加有魅力。

▲世界知名建築家安藤忠雄所打造、位於六甲山山腰的「風之教堂」。



本屆會場設計也別具匠心，活動區域包含9大場地，分別是：ROKKO森林之聲博物館、六甲高山植物園、六甲花園露台區、六甲纜車、藝術散步小徑、風之教堂區、六甲有馬空中纜車 六甲山頂站、六甲山遊客中心、六甲山SILENCE RESORT。其中ROKKO森林之聲博物館將作為主場地，會場內可見六甲山四季美景的「SIKI花園」也將進行擴建，期待有更多可欣賞室外藝術品的空間，部份的作品也預計在活動結束後保留下來，成為六甲山風景的一部份。





除了SIKI花園，在連結各大會場的山路上也將設置許多作品，「藝術散步小徑(トレイルルート)」便為其一，遊客可一邊沈浸於六甲山自然美景中，一邊欣賞藝術作品，享盡與自然為伍。





此外，本屆特別注入培養藝術後進的理念，將針對兒童舉辦豐富多彩的藝術活動，如「兒童工作坊」或一日展覽策劃等活動，希望藉由參與激發孩童們的創造力及想像力，進而培養對於藝術的熱愛和興趣及藝術素養，盼其對未來社會藝術發展做出貢獻。





去年大受好評的期間限定夜間特別活動「光之森～夜晚的藝術散步～」，今年也會如常舉行，預計在2023年9月23日～11月23日的每週六、日及國定假日的傍晚5點至晚上8點，特別是10月中旬至11月中旬還可順道欣賞絢爛夜楓，喜歡賞景的旅客不妨把握這個好機會。









六甲MEETS ART藝術散歩2023 Beyond 活動資訊

活動日期： 2023年8月26日～11月23日

參觀時間：10:00～17:00

會場：ROKKO森林之聲博物館、六甲高山植物園、六甲花園露台區、六甲纜車（六甲纜車下站・山上站）、藝術散步小徑、風之教堂區、六甲有馬空中纜車 六甲山頂站、記念碑台（兵庫縣立六甲山遊客中心）、六甲山SILENCE RESORT （舊六甲山飯店）

藝術護照費用：

「展期日間套票」大人（國中以上）3,000日圓、小孩（4歲～小學生）1,200日圓

「展期日夜間套票」大人（國中以上）4,000日圓、小孩（4歲～小學生）1,700日圓

※各會場營業時間不同，請各自確認。部分作品 17:00後仍可參觀。

※夜間藝術散步活動「光之森～夜晚的藝術散步～」日期為2023年9月23日～11月23日，的每週六、日及國定假日的晚上，舉行地點：ROKKO森之音博物館、六甲高山植物園

※如只想單純參加「光之森～夜晚的藝術散步～」，也可以只購買夜間票券，大人（國中以上）1,900日圓、小孩（4歲～小學生）950日圓

官網：https://www.rokkomeetsart.jp/