日本庭園排名常勝軍：福井藩主私人別墅「養浩館」11月限定點燈開跑，在美麗庭園裡配著抹茶賞夜楓超美。 

福島縣是日本比較冷門的旅遊縣市，但這座城市有座美麗的庭園「養浩館庭園」，憑著入秋點燈活動後的夜風美景就值得大家來玩玩。

冷門旅遊縣市福井有一座被譽為「美麗水之庭」的日本名勝——養浩館庭園，距離福井車站步行僅15分鐘。這座庭園曾是福井藩主松平家的私人別墅，以數寄屋造建築和池泉回遊式庭園聞名，更連續18年登上美國專業雜誌《Journal of Japanese Gardening》日本庭園排名前十名！今年11月，養浩館庭園再次推出深受好評的「秋季限定點燈」活動，讓你在夢幻光影中，感受日本庭園之美。

江戶時代的庭園美學

養浩館庭園建於江戶時代，以大型池塘為中心，數寄屋造的建築彷彿漂浮在水面上，與周圍自然景觀和諧共生。這種將建築與庭園、水景完美融合的設計，展現了日本傳統造園藝術的最高境界。庭園本身也是福井知名的賞楓景點。





11月限定夜間點燈

今年的秋季點燈活動從11月1日至11月30日，每週五、六、日及國定假日的晚間5點至8點30分（最晚入園時間為晚上8點）開放參觀。入園費僅需220日圓，中學生以下、70歲以上長者、持有身心障礙手冊者及陪同者皆可免費入場，可說是相當親民的價格。今年的點燈特別之處，在於園內的樹木已經完成「雪吊」——這是為了保護樹木免受冬季積雪損害而進行的傳統技法。在燈光照射下，這些以繩索綁成傘狀的雪吊裝置，與秋日紅葉相互輝映，形成獨特的冬秋交界美景。



秋季茶席體驗

想要更深度體驗養浩館庭園的魅力嗎？從10月18日至11月16日的每週六、日，庭園內的御茶屋建築會舉辦「秋季茶席」活動。由福井市內的茶道團體主持，每場約30分鐘，讓你在欣賞秋日庭園風情的同時，品嚐抹茶或煎茶搭配精緻和菓子。

■活動資訊

時間：即日起～11月16日每週六日10：00～16：00（茶券販售至15：30）

地點：養浩館庭園 御茶屋建築內（御月見之間）

費用：800日圓（含和菓子，需另付入園費220日圓）





限量紀念品：四季主題郵票組

配合今年秋季點燈活動，日本郵局特別製作了「福井藩主松平家別墅 養浩館庭園四季」主題郵票，從10月27日起在園內東門售票處限量販售。每組售價1,600日圓，內含郵票及6張養浩館庭園明信片，僅限50組。



養浩館庭園參觀資訊

地址：福井市寶永3丁目11-36

點燈期間：2025年11月1日～11月30日的週五六日及國定假日

點燈時間：17：00～20：30（最晚入園20：00）

入園費：220日圓（中學生以下、70歲以上、身心障礙者及陪同者免費）

交通：從JR福井站步行約15分鐘

官方網站





秋季點燈活動整理

