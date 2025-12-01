【阿蘇內牧溫泉蘇山鄉Sozankyo】百年日式旅館 × 超美星空酒吧，熊本必住！

九州熊本縣住宿推薦》「阿蘇內牧溫泉蘇山鄉」，Sozankyo位於熊本縣阿蘇市，曾接待日本許多名人，是這趟行程中非常喜愛的旅店! 小巧而精緻，而且曾接待日本許多名人。這裏的地方非常方便，離巴士站也很近，走沒兩分鐘就到了!!這個百年旅店好像就在蓋在日式的庭園之中，環境非常幽靜!! 聽說如果是洋式房型，還搭有席夢思的床墊哦，同時它也是在Tripadviser極高評價!
- 名稱：阿蘇內牧溫泉蘇山鄉 Sozankyo
- 地址：熊本県阿蘇市内牧145
145-1 Uchinomaki, Aso, Kumamoto 869-2301日本
- 電話號碼：+81 967-32-0515
- 官網
?查房價⇒｜Trip｜
?SUNQ Pass折扣⇒ Trip｜｜
本文重點｜快速連結Toggle
蘇阿蘇內牧溫泉蘇山鄉 交通位置
- 自行開車：Google Map輸入「Sozankyo」即可到達
- 停車場：免費停車場備有25車位(巴士3輛)、充電座，開車來很方便
- 大眾交通：
- 自熊本交流道走R57往阿蘇方向70分鐘（經牛奶之路）
- 自JR阿蘇站搭乘往內牧溫泉的巴士，於商工會前巴士站下車，步行2分鐘
蘇阿蘇內牧溫泉蘇山鄉 空間環境
這裏位於阿蘇內牧溫泉區! 阿蘇的英文名字剛好就是國內的阿瘦皮鞋名稱!! 非常有趣!!
我們是傍晚左右到達的，這時候陽光斜射入內，光影的變化好有趣，門前的廊柱寫與謝野晶子曾入住過!! 與謝野晶子是日本著名的文學家
其實從門口就有日式庭園的感覺，踏在石子路上往前行，就好像緩緩進入另一個世界一樣
日式和風的接待大廳，非常寬廣舒適，從這裏就要脫鞋入內了，所以裏面保持的非常乾淨。另外，這裏也有講華語的接待人員，感覺非常親切啊
這裏有張大桌子，剛好在四個柱子之間
走近一看，原來就是以阿蘇市地形為象徵的桌子啊，太有趣了!!桌面是山峰，底下的地板就是平原! 這是難得一見的火山地形!!
服務人員引導我們一行人前往休息室，隨即準備好抹茶、和果子及毛巾給我們，順便介紹一下周遭的環境，真的太貼心了!! 其實走進這裏就覺得很舒服了，這下子心情更是大好啊
大廳裏的休息室，真的滿不錯耶，有舒服的沙發可以坐，也有一些書(日文書看不懂XD)
一樓也有清酒的品飲室!! (喝酒不開車、未成年請勿飲酒)
名人留念區!!
與謝野晶子夫婦的照片!!聽說日本小學課本中會出現他們的作品，所以在日本也算是家喻戶曉的名人了
一旁的小賣場
這裏曾是與謝野晶子住宿過的房間，現在成了多功能的會場! 晚餐就是這裏享用的
大廳中另一個休息室! 放隻可愛的熊本熊在椅子上，增添了不少可愛的氣氛啊
蘇阿蘇內牧溫泉蘇山鄉 房間介紹
這是我們這次入住的房型，就是一般和式房!! 房間不算大，但其實這樣剛剛好啊，有些鄉下地方的溫泉旅館大到可以住上七、八人，如果只是一人單住一人，那種感覺真的怪啊
靠窗的風景還不錯，一旁也有舒服的沙發椅!!
與河道間的土地用來做成庭園，往窗外一看，蓊蓊鬱鬱，滿眼的綠意，還滿舒服的，看的出他們的用心啊
蘇阿蘇內牧溫泉蘇山鄉 晚餐介紹
休息了一會兒就是晚餐的時間了，真的好家在，會場是有椅子的，坐起來比較舒服
雖然是一般溫泉旅館大多會推出常見的會席料理，但這次的料理可是道道精采啊，大伙兒都吃的很開心
這應該是頂頂有名的阿蘇赤牛肉，這種牛肉比較不油，但品質一樣很棒!
蘇阿蘇內牧溫泉蘇山鄉 大眾浴場 個人浴池
這裏的浴場有分為大眾浴場及這種要預約的個人浴池!! 可以預約一小時，氣氛相當棒哦
大浴場旁除了有飲用水卜，也有一些漫畫供消遣之用
其實阿蘇內牧溫泉的一旁就是阿蘇火山，所以泉質也非常多樣還兼具療效呢，有些還像北投一樣，含有鋰的成份，是非常珍貴的泉質
蘇阿蘇內牧溫泉蘇山鄉 星空酒吧
晚上我們還到頂樓喝杯小酒!! 這裏幾乎光害!! 這還是將相機的ISO調到最高加上後製才看的到的!!
沒想到只是放在桌上拍，當然是長曝光，竟然就拍得到星空了!!(嘿嘿，當然有點晃到了，但還是無損繁星點點的星空之美啊)，這裏簡直成了星空酒吧了
蘇阿蘇內牧溫泉蘇山鄉 早餐介紹
早餐會場
早餐是一半定食一半自助餐的方式，精緻又有質感
我們在阿蘇的這幾天只要看到這牌子的牛乳一定買來喝!! 真的是標準的濃、醇、香，入口立馬嚐到自然的香甜，真的好好喝!!
早餐的野菜沙拉也是來自於阿蘇的農園，因為這裏是火山地形，所以土壤相當肥沃，種出來的蔬果，品質一級棒
蘇阿蘇內牧溫泉蘇山鄉 免費足湯
離出發前還有一點時間，一早吃的肚子飽飽的，剛好可以到庭園閒逛，卻意外的發現這裏還有個足湯呢!!
將樹木刨開，裏面挖成空心，當做水池用!! 這樣泡腳還可以欣賞美麗的庭園，還挺不錯的呢
真的是很不錯的溫泉旅館，大伙兒都很滿意! 住的舒服，吃的高興!!
阿蘇這一帶非常適合騎自行車或是前往阿蘇火山登山健行，如果來到這一帶的朋友，可別忘了來此住一晚哦
- 遊日盟族 : http://goo.gl/NNCzpb
- 日盟國際 : https://goo.gl/NRXBF7
-
日本溫泉推薦
日本九州景點美食住宿推薦
評論
歡迎一起點擊星號參與評論唷！
延伸閱讀
- 【阿蘇內牧溫泉蘇山鄉Sozankyo】百年日式旅館 × 超美星空酒吧，熊本必住！
- 【熊本必去景點】阿蘇中岳火山口/草千里景觀餐廳/ 阿蘇火山博物館，難得一見的火山地形，一望無際草原超療癒 極富生態教學意義 也是很棒的親子景點(含交通方式)
- 阿蘇赤牛丼》褐毛和牛做成的赤牛丼飯，小菜還可以吃到飽(內牧の食堂，阿蘇內牧溫泉)
- 九州熊本景點》熊本熊本部長辦公室，酷MA萌廣場/熊本熊廣場/部長辦公室人氣滿點
- 熊本城.熊本縣景點▋日本三大名城，雖然修復中，但熊本城及城彩苑還是值得一遊(含交通方式)
- 阿蘇神社+阿蘇神社商店街(水基巡りの道).熊本縣景點推薦~阿蘇神社莊嚴素穆，淙淙水流的商店街絕無僅有，充滿浪漫風情(含交通方式)
宜蘭景點 花蓮景點 台東景點 台北景點
基隆景點 桃園景點 新竹景點 苗栗景點
台中景點 彰化景點 南投景點 雲林景點
嘉義景點 台南景點 高雄景點 屏東景點
澎湖景點 金門景點 馬祖景點