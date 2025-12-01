【阿蘇內牧溫泉蘇山鄉Sozankyo】百年日式旅館 × 超美星空酒吧，熊本必住！

九州熊本縣住宿推薦》「阿蘇內牧溫泉蘇山鄉」，Sozankyo位於熊本縣阿蘇市，曾接待日本許多名人，是這趟行程中非常喜愛的旅店! 小巧而精緻，而且曾接待日本許多名人。這裏的地方非常方便，離巴士站也很近，走沒兩分鐘就到了!!這個百年旅店好像就在蓋在日式的庭園之中，環境非常幽靜!! 聽說如果是洋式房型，還搭有席夢思的床墊哦，同時它也是在Tripadviser極高評價!

名稱：阿蘇內牧溫泉蘇山鄉 Sozankyo

地址：熊本県阿蘇市内牧145

145-1 Uchinomaki, Aso, Kumamoto 869-2301日本

145-1 Uchinomaki, Aso, Kumamoto 869-2301日本 電話號碼：+81 967-32-0515

官網

蘇阿蘇內牧溫泉蘇山鄉 交通位置

自行開車： Google Map輸入 「Sozankyo 」 即可到達

Google Map輸入 即可到達 停車場： 免費停車場備有25車位(巴士3輛)、充電座，開車來很方便

免費停車場備有25車位(巴士3輛)、充電座，開車來很方便 大眾交通：

自熊本交流道走R57往阿蘇方向70分鐘（經牛奶之路） 自JR阿蘇站搭乘往內牧溫泉的巴士，於商工會前巴士站下車，步行2分鐘

蘇阿蘇內牧溫泉蘇山鄉 空間環境

這裏位於阿蘇內牧溫泉區! 阿蘇的英文名字剛好就是國內的阿瘦皮鞋名稱!! 非常有趣!!

我們是傍晚左右到達的，這時候陽光斜射入內，光影的變化好有趣，門前的廊柱寫與謝野晶子曾入住過!! 與謝野晶子是日本著名的文學家

其實從門口就有日式庭園的感覺，踏在石子路上往前行，就好像緩緩進入另一個世界一樣

日式和風的接待大廳，非常寬廣舒適，從這裏就要脫鞋入內了，所以裏面保持的非常乾淨。另外，這裏也有講華語的接待人員，感覺非常親切啊

這裏有張大桌子，剛好在四個柱子之間

走近一看，原來就是以阿蘇市地形為象徵的桌子啊，太有趣了!!桌面是山峰，底下的地板就是平原! 這是難得一見的火山地形!!

服務人員引導我們一行人前往休息室，隨即準備好抹茶、和果子及毛巾給我們，順便介紹一下周遭的環境，真的太貼心了!! 其實走進這裏就覺得很舒服了，這下子心情更是大好啊

大廳裏的休息室，真的滿不錯耶，有舒服的沙發可以坐，也有一些書(日文書看不懂XD)

一樓也有清酒的品飲室!! (喝酒不開車、未成年請勿飲酒)

名人留念區!!

與謝野晶子夫婦的照片!!聽說日本小學課本中會出現他們的作品，所以在日本也算是家喻戶曉的名人了

一旁的小賣場

這裏曾是與謝野晶子住宿過的房間，現在成了多功能的會場! 晚餐就是這裏享用的

大廳中另一個休息室! 放隻可愛的熊本熊在椅子上，增添了不少可愛的氣氛啊

蘇阿蘇內牧溫泉蘇山鄉 房間介紹

這是我們這次入住的房型，就是一般和式房!! 房間不算大，但其實這樣剛剛好啊，有些鄉下地方的溫泉旅館大到可以住上七、八人，如果只是一人單住一人，那種感覺真的怪啊

靠窗的風景還不錯，一旁也有舒服的沙發椅!!

與河道間的土地用來做成庭園，往窗外一看，蓊蓊鬱鬱，滿眼的綠意，還滿舒服的，看的出他們的用心啊

蘇阿蘇內牧溫泉蘇山鄉 晚餐介紹

休息了一會兒就是晚餐的時間了，真的好家在，會場是有椅子的，坐起來比較舒服

雖然是一般溫泉旅館大多會推出常見的會席料理，但這次的料理可是道道精采啊，大伙兒都吃的很開心

這應該是頂頂有名的阿蘇赤牛肉，這種牛肉比較不油，但品質一樣很棒!

蘇阿蘇內牧溫泉蘇山鄉 大眾浴場 個人浴池

這裏的浴場有分為大眾浴場及這種要預約的個人浴池!! 可以預約一小時，氣氛相當棒哦





準備的備品也很多，而且很多都的對女性朋友來說都非常實用的

大浴場旁除了有飲用水卜，也有一些漫畫供消遣之用

其實阿蘇內牧溫泉的一旁就是阿蘇火山，所以泉質也非常多樣還兼具療效呢，有些還像北投一樣，含有鋰的成份，是非常珍貴的泉質

蘇阿蘇內牧溫泉蘇山鄉 星空酒吧

晚上我們還到頂樓喝杯小酒!! 這裏幾乎光害!! 這還是將相機的ISO調到最高加上後製才看的到的!!

沒想到只是放在桌上拍，當然是長曝光，竟然就拍得到星空了!!(嘿嘿，當然有點晃到了，但還是無損繁星點點的星空之美啊)，這裏簡直成了星空酒吧了

蘇阿蘇內牧溫泉蘇山鄉 早餐介紹

早餐會場

早餐是一半定食一半自助餐的方式，精緻又有質感

我們在阿蘇的這幾天只要看到這牌子的牛乳一定買來喝!! 真的是標準的濃、醇、香，入口立馬嚐到自然的香甜，真的好好喝!!

早餐的野菜沙拉也是來自於阿蘇的農園，因為這裏是火山地形，所以土壤相當肥沃，種出來的蔬果，品質一級棒





雖然是簡單的培根，煎到微焦即可，口感非常棒

蘇阿蘇內牧溫泉蘇山鄉 免費足湯

離出發前還有一點時間，一早吃的肚子飽飽的，剛好可以到庭園閒逛，卻意外的發現這裏還有個足湯呢!!

將樹木刨開，裏面挖成空心，當做水池用!! 這樣泡腳還可以欣賞美麗的庭園，還挺不錯的呢

真的是很不錯的溫泉旅館，大伙兒都很滿意! 住的舒服，吃的高興!!

阿蘇這一帶非常適合騎自行車或是前往阿蘇火山登山健行，如果來到這一帶的朋友，可別忘了來此住一晚哦

