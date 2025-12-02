> 旅遊 > 廣島最夢幻的花海基地！世羅高原 15 萬坪花田一次看好看滿，大麗花、秋菊、波斯菊絕景全收藏。

2025-12-02 文字：mika 

廣島不是只有宮島和原爆紀念館，秋季的世羅高原農場更是隱藏版亮點。園區面積廣達 15 萬平方公尺，超過 550 種秋菊、大麗花與波斯菊一次盛放，宛如走進日系童話世界。

世羅高原農場位在廣島縣世羅町，是日本規模最大的花田之一，腹地超過十五萬平方公尺。園區包含「世羅高原農場」、「花夢之里」、「世羅高原花之森」、「世羅紫藤園」四個據點，從春季櫻花、鬱金香、紫藤，到夏季玫瑰、繡球，再到秋季大麗花、菊花、波波草，每一季皆有代表性景觀。今年秋季主題為「大麗花與洋菊祭」，共展出七千五百株大麗花與五百五十種菊花，形成極為壯觀的季節性花景。

遼闊丘陵一路綿延　步行動線友善、設施完善

園區以丘陵地形為主，視野開闊，沿途皆有明確指標與休息區域，亦提供餐廳、咖啡廳等服務設施，動線安排完善。雖然走訪範圍廣、需要一定體力，但花田布局多變，色彩層次豐富，視覺效果強烈。園區適合安排半天以上的行程，以免匆促間錯過多處亮點。



秋季花田層層鋪展　大麗花、菊花與波斯菊全面登場

大麗花花型豔麗飽滿，種類繁多，秋季展期可見大面積栽植的花海，從巨型花球到細緻品種皆一應俱全。園區亦設置展望台供遊客俯瞰整片花田，視覺深度更為明顯。此處亦能看見被譽為優雅品種的「金魚花火」菊花，以及大量稀有菊類配置，整體呈現高度多樣性。另一側則是以波斯菊為主的區域，在晴朗天氣下色彩更顯亮眼，地景與花海構成如童話般的景象。

立體花毯盛開中 圓球菊像極日本庭園

園內可見規模龐大的「盆菊」展示，由密集花球組成，遠看如多彩花毯，近看則能感受到花形立體、顏色飽和。不同色系排列產生和諧又具層次的景觀，是秋季期間最具代表性的拍照區之一。花球造型圓潤，視覺效果飽滿，也因此成為旅客拍照時最常停留的焦點。



展區延伸至紀念品商店　花季限定商品吸睛度高

園區出口旁設置紀念品商店，販售多款花卉主題商品、貓狗插畫周邊、復古杯具及園區釀造酒類等。商品種類多樣，風格從可愛到復古皆有，深受遊客喜愛，也成為旅程中延續花季氛圍的一部分。整體來看，世羅高原農場以豐富花種、完整設施與四季皆換景的特性，成為廣島地區極具代表性的花卉旅遊目的地。

四季皆能造訪　花景更替成就最完整的賞花體驗

世羅高原農場以多季節花卉展著稱，無論春夏秋何時造訪，都能看見不同主題與景觀。從大麗花到菊花、從波斯菊到立體盆菊，園區以大尺度的花田與完善動線，形成廣島地區少見的多層次賞花環境，旅客能在漫步間完整感受自然景色的季節變化。



廣島 世羅高原農場

地址：広島県世羅郡世羅町別迫1124-11
時間：09:00-17:00
官網：世羅高原農場 | 花はみんなをしあわせにする

 

 

 

