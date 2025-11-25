【日本賞楓-鳥取銀杏】舊日野上小學百年孤寂黃巨人（銀杏樹），日本最危險神社生山神社，百年車站生山駅，交通美。

舊日野上小學（銀杏活動官網）

地址：日野郡日南町三栄1091

電話：0857-26-7218

時間：每年銀杏季典11月初-11月中不定

你是紅葉派還是跟我一樣銀杏派？2025年日本紅葉接近尾聲，但是不是開始要計畫明年的日本紅葉行程？不知道，你們會不會對於拍攝知名紅葉景點有一點困擾，那就是人多到不知如何取景？滿滿人頭避也不避了？如果是，那你適合跟我一樣到日本鄉下賞紅葉，我包你想找個人當景都找不到（笑）。諸如鳥取的山陰紅葉早前分享了不少，這篇就來寫寫鳥取的銀杏，也是目前為止在日本我拍過最喜歡的單一銀杏，你可以叫它鳥取百年孤寂黃巨人。

開場先來看一段鳥取舊日野上小學，這位百年孤獨黃巨人的身影。

有關鳥取的紅葉，分享幾篇比較著名的讓大家參考，也好安排2026年的日本紅葉行程，其實還很多只是我懶得寫......（主業美食都寫不完）。【鳥取紅葉】樗谿の名庭啐啄園,鳥取隱藏版紅葉名所.京都庭院大師作久保篤三氏花費3年時間打造.相隔12年

【日本鳥取-智頭紅葉】鳥取智頭町紅葉名所因幡古街道700年諏訪神社.日本最美麗的村莊聯盟成員之一

【日本鳥取倉吉】12小時快閃.挑戰四百年倉吉老街.六百年打吹城.五家美食.五大網美景點.神社.紅葉銀杏全攻略

【日本鳥取-大山紅葉】鍵掛峠展望台.奧大山,黑白鍵間的一眼紅葉物語.鳥取自駕限定

【日本島取-日本遺產大山紅葉】日本四大名山1300年開山古剎大山寺楓紅層層.名物爆漿栗子燒

【日本-鳥取米其林系列之7】智頭.三滝園みたき.77歲奶奶花50年親手打造.如詩如畫祕境日式庭園山里料理

過往很多想去鳥取的朋友都因為路途遙遠打退堂鼓，但其實到鳥取的交通手段蠻多的，除了國內航線外，你可以飛關西後從大阪轉巴士，或是JR智頭急行（綠色）到鳥取，或是從岡山搭伯備線到米子（咖啡色），當然也可以從岡山到鳥取的因美線（黃色）。更別提2025年桃園已經有直飛米子的航班（虎航）。

2025年5月後，虎航「米子/桃園」(每周兩班)線在談了許久後正式開通，對於我這個鳥取控來說就更方便了，也立馬買了6月底的來回機票。現在買還有機會得到虎航限定的「虎翼箱」（活動已經結束）。虎航鳥取直飛資訊

買了機票，接下來就是安排行程，在這介紹一個擁有300多筆鳥取美食、住宿、景點（持續增加中）的網路「靠鳥取生活」，應該可以幫助大家多了解鳥取的旅遊，也可以讓大家在安排行程上有多一點的參考。

影片是2024年重新打造的八雲號（列車內的照片請參考實搭的打卡），可以從岡山直接到米子，也能到隔壁的島根出雲，文章【日本鳥取最新列車】跟著鳥取觀光大使實搭「超級白兔名偵探柯南號」首航從倉吉到京都則是目前最適合親子的交通手段，可以從京都直接搭柯南白免號到鳥取和倉吉。

接著讓我們來看看這個百年孤寂的黃巨人到底在鳥取的什麼地方？鳥取的地形我開玩笑的說像根骨頭，兩頭略大，中間相對細窄，以不會開車的朋友來說，主要的交通手段是貫穿鳥取三大城市（鳥取、倉吉、米子）的山陰本線（東邊連結兵庫、西邊可到島根）。至於這次我們目標的舊日野國小是在鳥取的日南町，交通手段主要是伯備線（米子到岡山）的生山駅，順便說一下這座車站也有百年的歷史。也就是說，你可以把這當成最後一站或是第一站，如果你是從岡山進出的話。順便說一下的是，上面綠色小圈的境港市是鳥取第四大城市，也是桃園-米子直飛的機場所在地（米子、境港中間，但靠近境港多一點）。

以日南町來說生山算是比較大的車站，因此部份的伯備線列車都有停靠在生山駅，包含前面提到的新八雲號（但實際上還是查一下），因為班次不是很多，請在安排行程時特別注意返程的時間，就我所知這附近只有簡單的民宿.....當然，叫得到計程車還是可以回到米子等大城市（笑）。伯備線時刻表。

伯備線在開業於1923年的生山車站，當時這裡就是北伯備線的終點，一直到1928年伯備線才算完成連結。車站雖小，但多數車站有的設備這裡也都有，包含案內所裡也有完善的休憩空間。車站外也有簡單的地方農產超市、食堂，甚至還有一家賣地酒的小販、雜貨店、郵局、加油站等等。

車站內還有一個小型的鐵道博物館，放置著生山車站百年的歷史文物及珍貴的照片。

生山車站有自行車可以租借，每天的費用是1000日幣（但最晚到下午5點工作人員下班），另也有像我租的電動自行車則是1500日幣/天，只要出示護照並填個簡單的資料就行相當方便，站內的服務人員都非常親切，不會講日文也可以透過翻譯軟體。順便說一下的是，來往舊日野的巴士只有每年的銀杏祭才有（詳細銀杏祭資訊），平時的巴士只能到日南文化中心附近（見下圖），還要走上近半小時。日南巴士時刻表。

接下來，我們就來看看騎自行車前往百年孤寂的路上，還有那時地方、景點可以順便一訪的。基本上車站的周邊就是最熱鬧的地方，雖然只有偶爾經過的車輛，行人也不多，但除了沒有台灣人偏好的便利商店外倒是應有盡有，差別只在大小，還有有沒有開.....。

首先是町內最有名的60年老食堂「中華料理蓬莱」，也是tabelog最高分。早前我有專文分享過，詳見【十座車站十碗趣麵-日本鳥取外篇】中華料理蓬莱.日南町生山百年車站老街60年中華料理老字號.招牌五目拉麵及豚天

基本上只要沿著183縣道走就對了，一邊是紅葉、一邊是溪流，滿滿鄉下的悠閒。但風景美歸美，但不管是欣賞還是拍照，都請停好車，並注意兩邊的來車，不時會有卡車、貨車等大型車輛經過。

上面地圖我圈出來的咖啡色圈圈是附近唯一的便利商店和超市，也就是說再往前就沒得補充水和食物...回程也可以在這休息加減買一些日南町的伴手禮。順便說一下日南町基本上就是一個農業町，出產的蕃茄別說是鳥取，就是放眼整個西日本都是優質產品。推薦這裡的蕃茄汁非常好喝，另外買了加入蕃茄的義大利生麵和我很愛在鄉下買的地米「日南一心米」，那個草莓夾冰淇淋也挺好吃的。

再往前騎是日南文化中心，也是日南町巴士能到最遠的地方(離生山車站)，如果看完銀杏還有時間，這裡的日南町美術館也可以在此打發打發時間。日南町美術館。

再往前是以前鳥取日南的碎石場，看起來像遺址，但不曉得為什麼偶爾好像還能聽到一些聲音。

過了碎車場，遠遠就能看到舊日野小學，尤其是秋天那二大一小黃澄澄的銀杏非常吸睛。

這棵宛如孤寂的黃巨人的銀杏初植於100年前的1916年，算吧算吧也有110年的歷史，也成了附近最有名的景點，也是鳥取境內最有名的一株銀杏，雖然鳥取境內的銀杏非常多，比這棵年長的也所在多有，比方說八頭町仁王堂大銀杏就有600多年的歷史，琴浦町春日神社的那株千年老妖....銀杏。

老實說這棵銀杏並不是我在日本見過最大的銀杏，但也許是因為孤立在操場上顯得特別的巨大，也感覺跟它特別的親近...尤其是站在樹上抬頭那種龐然大物的感覺特別明顯，不管那個角度都是無死角的美。

如果你跟我一樣也喜歡綠黃兩間的銀杏，我的建議可以在十月底十一月初，祭典的前一星期來。這裡幾乎沒有半個人，可以跟綠巨人好好地、靜靜地相處。

當然，有妹也可以帶一下囉，我想這美景應該沒有妹子能抵抗，唯一的問題就是有一點遠。哦，好吧，是蠻遠的。我想很多人會問，銀杏不是很臭嗎?這株百年銀杏不會，猜想應該是公的銀杏吧?

銀杏祭前也會有一些公務人員到現場發放免費的「銀杏學習帳」，也會有一些偷跑的小餐車。因為銀杏祭會很多人，如果你想和百年孤寂黃巨人獨照，建議還是避開銀杏祭的時間，最理想是前後一星期。

這麼美的銀杏，不拍嗎？上面的照片是我2023/2024連續兩年來拍的，都是在銀杏祭典的前幾天，基本上只有少數附近的遊客，其中2023年還只有我一個人（笑）。你，妳，喜歡銀杏嗎?

回程時如果還有一點時間，車站旁有一個號稱日本最危險的神社「生山神社」。所謂最危險就是過了鳥居後，居然直接就是鐵軌...幸運的話還可以拍到火車呼嘯而過的畫面。

對，要到這座神社一定要穿越鐵軌......，而且沒有平交道..所以被稱為最危險的神社。還因為吸引不少節目、攝影朋友來此取景。就連我很喜歡的日本旅遊節目，出川哲朗出持的「出川哲朗の充電させてもらえませんか」也有來過哦。

別看這個神社小，但他其實有著近300多年的歷史，最早可以追溯到寬文12年（1672），據說以前叫八幡宮，約莫是在明治初年才改名為現在的生山神社，主祭神是「誉田別命」(15代天皇應神天皇)。

神社前有一棵銀杏和一顆幾乎同等的楓葉，每年深秋這棵楓葉都會配合銀杏轉黃後再一起變紅，連續兩年來都拍到黃、紅、綠交錯的絕景，也是當地人秋天賞紅葉的地方。

