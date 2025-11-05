東京灣夜景王者回歸，台場聖誕燈飾季10萬顆藍色燈海、彩虹大橋和煙火秀通通都看得到。

東京的聖誕節讓人好期待，台場點燈也即將開始，10萬顆燈球、藍色燈海、彩虹煙火等將東京灣點綴的絢麗奪目，拍照打卡超浪漫。

東京台場再次化身為夢幻燈海！台場的商業設施「DECKS東京Beach」將從2025年11月14日起至2026年2月27日，推出超越以往規模的冬季限定燈飾活動。這次不僅有10萬顆燈球點亮夜空，更首度與「台場彩虹煙火2025」攜手合作，打造前所未有的視覺盛宴。

10萬顆燈球打造台場燈飾YAKEI

「台場燈飾YAKEI」是DECKS東京Beach的年度招牌活動。活動以高達20公尺的聖誕樹為中心，運用約10萬顆LED燈球，妝點周圍樹木，營造出光之森林。最令人驚豔的是，只要站在3樓的海濱甲板，就能一次欣賞東京灣的璀璨夜景、標誌性的彩虹大橋、以及遠方的東京鐵塔。燈飾從每天傍晚17：00開始點燈，一直持續到深夜24：00，讓訪客有充裕的時間欣賞。

活動資訊

期間：全年

時間：17：00～24：00

地點：DECKS東京Beach 3樓海濱甲板

費用：免費



▲今年「台場燈飾YAKEI」活動以20公尺的聖誕樹為中心，運用約10萬顆LED燈球，妝點周圍營造出光之森林。最





藝術景點ODAIBA換上新裝

2025年冬天，DECKS東京Beach 3樓海濱露台以「藍色」為基調，呈現台場的海洋意象。此外，海濱甲板還設置了冬季限定的鞦韆拍照區！雖然鞦韆是固定式無法擺動，但背景正是雄偉的彩虹大橋，搭配夜間燈光，隨手一拍都是美照。想拍照的朋友記得提早前往，以避開人潮！

活動資訊

期間：2025年11月14日～2026年2月27日

時間：17：00～24：00

地點：DECKS東京Beach 3樓海濱露台

費用：免費



▲DECKS東京Beach3樓海濱露台以藍色為基調，背景是彩虹大橋，搭配夜間燈光，隨手一拍都超美。





台場彩虹煙火2025首度聯名點燈

今年最令人期待的，莫過於DECKS東京Beach首次與「台場彩虹煙火2025」攜手合作！在12月20日及12月24日兩天，場館面海的外牆將點亮七彩燈光，與夜空中綻放的煙火交相輝映。12月20日的場次主打「音樂煙火」，煙火將隨著精心編排的樂曲綻放。而12月24日聖誕夜當天，則由希爾頓東京台場、AQUA CITY台場，以及DECKS東京Beach三大場館共同舉辦，施放煙火秀。站在海濱甲板上，你就能同時欣賞到煙火、彩虹燈光、以及璀璨燈海！除此之外，DECKS東京Beach內擁有眾多餐廳，特別推薦窗邊座位！



活動資訊

日期：2025年12月20日、12月24日

時間：17:00～24:00

觀賞地點：DECKS東京Beach 3樓海濱甲板

費用：免費

地址：東京都港區台場1-6-1

官方網站

交通方式：百合海鷗線「台場海濱公園」站步行2分鐘；臨海線「東京電訊」站步行5分鐘



▲DECKS東京Beach和台場彩虹煙火2025第一次攜手合作，精彩活動絕對讓人期待。







日本聖誕節來這裡玩吧

推薦閱讀：神戶最強聖誕市集！布引香草園海拔400公尺古城、纜車賞景和德國市集，夢幻氛圍直接封神。

推薦閱讀：東京巨蛋期間限定105天100萬顆燈球雪景，即日起至明年3/1免費入場拍到手軟。

推薦閱讀：今冬必訪大阪枚方樂園2025玫瑰燈光秀，空中漂浮燈籠廣場、巨型聖誕樹和、浪漫花海點燈齊登場。