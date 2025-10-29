神戶最強聖誕市集！布引香草園海拔400公尺古城、纜車賞景和德國市集，夢幻氛圍直接封神。 

擁有日本人最想去的聖誕市集美名，神戶聖誕市集是今年在關西的你去玩一波，美麗燈海、巨型聖誕樹、聖誕市集讓你玩好玩滿。

想在日本過聖誕節嗎，推薦你參加神戶布引香草園的神戶聖誕市集，不只可以搭乘特色纜車，還能俯瞰神戶港灣的璀璨夜景，抵達海拔400公尺的山頂後，眼前還有燈海包圍的德國古城、25公尺高的巨型聖誕樹，2024年曾奪得「日本人最想去的聖誕市集」第2名，今年更是全面升級，千萬不要錯過。

神戶聖誕市集11/8正式登場

「神戶聖誕市集2025 」將從11月8日一路營業到12月25日，整整近兩個月的時間讓你盡情感受聖誕氛圍。園區以德國的瓦爾特堡城堡為設計靈感，約4公頃的廣大香草園全區直接化身聖誕樂園。

■營業時間

平日：09：30～17：15（纜車最後上山時間16：45）

每週五、六、日及國定假日營業時間：09：30～21：00（纜車最後上山時間20：15）

12/15（一）～12/25（四）營業時間：09：30～21：00（纜車最後上山時間20：15）





必看亮點1：森林中的巨型聖誕樹

園區最震撼的景觀絕對是高達25公尺的「森林聖誕樹」！以園內的水杉為基底，用約1,600顆燈泡裝飾而成，傍晚4點半點燈。

特別推薦三種絕佳的觀賞角度：

1.站在樹下仰望：抬頭看水杉葉與燈光交織的夢幻景象

2.紅葉配燈飾：11月正值紅葉季，紅葉與燈光的雙重美景

3.纜車上俯瞰：從空中一次將神戶夜景與聖誕樹盡收眼底

從聖誕樹往溫室區延伸的園路，還會化身為「光之迴廊」，走在其中彷彿漫步在童話世界！

●點燈時間：16：30

●地點： 薰衣草園山側（從山頂站步行約5分鐘）



必看亮點2：德國祭典 Beer & Wine Fest

來到德國風的聖誕市集，怎麼能不喝熱紅酒（Glühwein）？園區特別從德國普法爾茨地區的酒莊進口正宗熱紅酒，喝下去全身都會暖起來！

必點美食包含以下：

1.特製熱紅酒 900日圓：德國普法爾茨酒莊特製

2.國產牛蘑菇燉牛肉（紅酒風味） 1,650日圓：使用大量國產牛肉和菇類，紅酒的酸味與濃郁醬汁完美融合

3.熱巧克力「黑森林」 900日圓：以法德邊境阿爾薩斯地區傳統甜點「黑森林蛋糕」為靈感的可愛飲品

4.史多倫 800日圓

5.聖誕烤雞拼盤 2,000日圓：烤雞腿搭配三種馬鈴薯，附聖誕特製沾醬

●營業時間： 11:00～16:00（夜間營業至20:00）

●地點： 展望廣場





必看亮點3：玻璃屋聖誕燈飾「The VERANDA」

溫室區在夜間營業時段特別開放，入口、熱帶植物溫室、生活展示空間「香草之家」、中庭，以及最特別的「The VERANDA露台」都將化身燈光藝術空間。建議你坐在玻璃屋內的用餐區，一邊品嚐美食一邊欣賞燈飾，暖氣開放讓你輕鬆享受聖誕氣氛！



必看亮點4：正宗德國聖誕市集

海拔400公尺的展望廣場上有正宗的德國市集，整座廣場上都是用檜木葉和紅絲帶裝飾的帳篷！販售的全是德國進口的正宗聖誕商品，包含：

1.胡桃鉗娃娃

2.咕咕鐘

3.錫製、木製聖誕裝飾品

4.拱形蠟燭台

6.倒數日曆

7.木製玩具

除此之外，還有神戶布引香草園的原創商品，包含香氛蠟燭、花草茶、手工餅乾、巧克力、護手霜、唇膏等，都是送禮自用兩相宜的好選擇。

●營業時間： 10:30～16:30（夜間營業至20:00）





活動資訊

活動名稱：神戶聖誕市集2025 -古城的聖誕節-

活動期間：2025年11月8日～12月25日

地點：神戶布引香草園／纜車

地址：兵庫縣神戶市中央區北野町1-4-3

交通：新幹線・神戶市營地鐵「新神戶站」步行約5分鐘至纜車站

營業時間：

平日：09：30～17：15（纜車最後上山16：45）

夜間營業：09：30～21：00（纜車最後上山20：15）

※週五六日及國定假日為夜間營業

※12/15～12/25每日夜間營業

主要活動時間：

森林聖誕樹點燈：16：30

光之迴廊點燈：16：00

德國祭典：11：00～16：00（夜間營業至20：00）

市集：10：30～16：30（夜間營業至20：00）

官方網站





2025年聖誕節這樣玩

